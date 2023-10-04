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Истории

«Теперь я как Барби»: Диану 6 лет держала в заточении и уродовала родная мать — врачи «слепили» ей новое лицо

Женщина вымещала всю злость на средней дочери — например, била ее молотком и газовым ключом

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Непонятно, как бы сложилось жизнь Дианы, если бы не банальная случайность

Непонятно, как бы сложилось жизнь Дианы, если бы не банальная случайность

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Эта история должна была заинтересовать общественность еще в 2011 году. Тогда Диана впервые попала в реанимацию — костылем ее избила якобы бабушка. Позже выяснится, что реанимация — это не самое худшее, что с ней происходило. Оказалось, над девочкой 6 лет издевалась родная мать, например, спала средняя дочь многодетного семейства на полу возле батареи на тряпках, а на ночь мама запирала Диану в туалете, ложиться и садиться ей была запрещено, только стоять, опираясь на стиральную машинку, и учить математику. Сегодня искалеченной девочке уже 19 лет — хирурги провели ей множество операций и смогли вернуть почти прежнюю внешность. Редакция «Городских порталов» решили вспомнить, как 6 лет никто из родных и работников государственных учреждений не спохватился об исчезнувшей девочке.

Забрала из детского дома, чтобы не потерять комнату

Диана родилась в 2004 году в Казахстане в семье Анны Ивановой. У ребенка была небольшая задержка в развитии. По свидетельствам близких, мать Дианы могла употреблять наркотики во время беременности. Для женщины Диана была вторым ребенком, может, и к лучшему, что она тогда практически не видела мать. В 2006 году Анну посадили на 7 лет за хранение наркотиков. Пока женщина отбывала срок, старшую дочь взял к себе биологический отец, а Диану отдали в детский дом.

В 2009 году Иванова досрочно вышла на свободу, через два года родила младшую дочь. Если о старшей и младшей девочках женщина как-то заботилась, то среднюю сделала объектом издевательств и вымещала на ней всю свою злость. Диану она забрала из детского дома только ради того, чтобы не потерять комнату, в которой она жила до тюрьмы. Тогда же поступил первый тревожный сигнал. Семилетняя девочка попала в больницу с черепно-мозговой травмой, внутричерепной гематомой и переломом плечевой кости. Вину на себя взяла бабушка, по ее версии, она разозлилась на то, что Диане плохо давался русский язык, и в порыве гнева ударила ее костылем.

Единственная сохранившаяся фотография Дианы до того, как ее изуродовала мать

Единственная сохранившаяся фотография Дианы до того, как ее изуродовала мать

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Когда на крики и плач в квартиру приходили соседи, Анна прятала дочь в шкафу или в туалете и запрещала ей издавать какие-либо звуки под угрозами еще больших истязаний. Бывало, что женщина связывала ребенку руки, ноги и рот скотчем. Диана вспоминала, что к ним в дом даже однажды приходила полиция, но никаких мер против матери принято не было. Всем интересующимся судьбой Дианы ее мать говорила, что дочь находится в России у родственников.

Мать Дианы Анна, по словам журналистов, внешне выглядит совершенно обычной и даже привлекательной женщиной

Мать Дианы Анна, по словам журналистов, внешне выглядит совершенно обычной и даже привлекательной женщиной

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— Когда мама спала, охота была или стукнуть ее, или еще что-нибудь сделать. Но у меня не получалось, потому что она меня в туалете закрывала на всю ночь, говорила оттуда не выходить. Там мне было запрещено спать. Мама говорила: бери книгу, либо читай, либо пиши 10 страниц математики или русского. Она даже не разрешала сидеть на унитазе. У нас была стиральная машина, на ней я стояла, писала. Спала, когда она была в хорошем настроении или когда младшей сестры дома не было, — рассказывала Диана Иванова в интервью Елене Погребижской.

«У девочки вместо глаз щели, а всё лицо распухшее»

Неизвестно, чем бы закончилось равнодушие окружающих взрослых, если бы не банальная случайность. Сестра мужа Анны Ивановой — Надежда Барсукова периодически бывала в гостях у горе-матери. Девочку прятали, а Надежде лгали, как и всем остальным. Но однажды она решила прийти в гости без звонка. Иванова-старшая была недовольна и нехотя впустила родственницу в квартиру.

— Заглянула — возле батареи гора тряпок. Это не одеяла, не простыни. «Тряпки» зашевелились, и я в первый раз увидела ребенка. Я фильм вспомнила «Властелин колец», там орки страшные. Так и у девочки не было глаз — одни щели, а всё лицо было распухшее, — рассказала Надежда.

На теле и лице девочки практически не было живого места из-за многочисленных травм. У Дианы есть несколько переломов ног и рук, носа, было практически разорвано левое ухо и сильно травмированы губы (хотя мать уверяла, что девочка родилась с заячьей губой). Также у девочки были выбиты зубы.

Диане требовалась не одна пластическая операция, чтобы устранить последствия жестоких истязаний. Мать била ее газовым ключом и другими предметами, попадавшими под руку.

Так Диана выглядела до операций. Можно подумать, что у девушки заячья губа, но это результаты побоев, а не врожденные проблемы

Так Диана выглядела до операций. Можно подумать, что у девушки заячья губа, но это результаты побоев, а не врожденные проблемы

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Надежда Барсукова забрала ребенка (в некоторых источниках есть информация, что выменяла на ящик пива) и написала на Анну Иванову заявление в полицию.

Как Диана живет в новой семье

Теперь девочка живет в семье Надежды, кроме Дианы у Барсуковой три сына. Младшему сейчас три года. Диане уже 19 лет, но выглядит она гораздо младше своего возраста, ее новая мама говорит, что дочь активно помогает ей по хозяйству и водится с младшим братом.

Надежда замечает, Диане пока легче дружить с детьми намного младше себя

Надежда замечает, Диане пока легче дружить с детьми намного младше себя

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Девушка мечтает стать детским врачом, возможно, потому, что видела в них участия больше, чем в любых других взрослых в своей жизни. Диана понимает, для этого нужно много учиться, а она упустила школьные годы не по своей вине.

Надежда Барсукова говорит, что маме Дианы тогда дали 6 лет колонии, а судья плакала, когда перечисляла многочисленные травмы ребенка. Однако по информации опекуна, Анна уже вышла из колонии, ее видели в Алматы. Но по решению суда к дочке ей приближаться нельзя.

— Мне сказали, ее выпустили. Еще в декабре прошлого года знакомые сообщали, что видели ее. Видимо, за хорошее поведение освободили. Полный срок она не отсидела, — говорит опекун девушки.

Где и как живут сестры Дианы, старшая и младшая, она не знает — связи с ними не поддерживает. Об отце тоже ничего не известно.

Преображение

Диане сделали несколько пластических операций. Их провел доктор Мохаммед Шбайр, владелец клиники, которая находится в Алматы и специализируется на ринопластике. Ранее сообщалось, что девочке имплантировали зубы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После резонанса, который вызвала работа режиссера Елены Погребижской, врач сам предложил бесплатно провести операцию ребенку

Видео: Dr.Shbair / Youtube.com

Через месяц после проделанной работы Диана не узнала себя в зеркале. Операция длилась 10 часов, а результат превзошел ожидания.

— Я как из мультика Барби. Спасибо огромное врачам и всем, кто меня преображал. Доктор со мной так классно общался. Я очень рада, что изменилась, — говорит девушка. Пластический хирург Мохаммед Шбайр добавляет, что его пациентка изменилась не только внешне, но и внутренне, уже чувствуется, как она стала увереннее в себе.

Сейчас Диана спешит в школу, чтобы подруги и учителя увидели, какой она стала. Хоть Диана и выглядит как обычная девушка, она вряд ли сможет забыть всё, что ей пришлось пережить.

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