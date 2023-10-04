«Теперь я как Барби»: Диану 6 лет держала в заточении и уродовала родная мать — врачи «слепили» ей новое лицо

Забрала из детского дома, чтобы не потерять комнату

Диана родилась в 2004 году в Казахстане в семье Анны Ивановой. У ребенка была небольшая задержка в развитии. По свидетельствам близких, мать Дианы могла употреблять наркотики во время беременности. Для женщины Диана была вторым ребенком, может, и к лучшему, что она тогда практически не видела мать. В 2006 году Анну посадили на 7 лет за хранение наркотиков. Пока женщина отбывала срок, старшую дочь взял к себе биологический отец, а Диану отдали в детский дом.

В 2009 году Иванова досрочно вышла на свободу, через два года родила младшую дочь. Если о старшей и младшей девочках женщина как-то заботилась, то среднюю сделала объектом издевательств и вымещала на ней всю свою злость. Диану она забрала из детского дома только ради того, чтобы не потерять комнату, в которой она жила до тюрьмы. Тогда же поступил первый тревожный сигнал. Семилетняя девочка попала в больницу с черепно-мозговой травмой, внутричерепной гематомой и переломом плечевой кости. Вину на себя взяла бабушка, по ее версии, она разозлилась на то, что Диане плохо давался русский язык, и в порыве гнева ударила ее костылем.