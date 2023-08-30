freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 95.71
eur 103.48
СрочноСибиряка будут судить за стрельбу по полиции
Все новости
Все новости

Скрипачка Каирского оперного театра получила гражданство России — ей помогла полиция Новосибирска

Гражданство получили и члены ее семьи

494

Паспорта членам семьи выдали в торжественной обстановке

Поделиться

В Новосибирске семья из Египта получила гражданство России. Помогли в этом сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 46-летняя уроженка столицы Молдавии — Кишинева — Маргарита Ивановна вышла замуж за гражданина Египта. После этого она переехала на постоянное место жительства в Каир, где работала скрипачкой в оркестре Каирского оперного театра. В семье родились две дочери. Поездки в российские города укрепили желание переехать.

— В упрощенном порядке в соответствии с действующим законодательством Маргарита Ивановна, ее супруг и их 23-летняя дочь приобрели гражданство Российской Федерации, и после торжественной церемонии принятия присяги им были вручены паспорта Российской Федерации, — пояснили в областном ГУ МВД.

Женщина и ее младшая дочь мечтали получить российское образование. Теперь девушка обучается на втором курсе НГУ, а Маргарита Ивановна планирует пройти переобучение и устроиться на работу.

Ранее NGS.RU рассказывал историю Азиты, студентки из Ирана, которая приехала учиться в НГУ. Она объяснила, почему сделала такой выбор.

ЕгипетНГУГражданство РоссииПолиция Новосибирской области
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter