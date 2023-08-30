Скрипачка Каирского оперного театра получила гражданство России — ей помогла полиция Новосибирска

В Новосибирске семья из Египта получила гражданство России. Помогли в этом сотрудники полиции.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 46-летняя уроженка столицы Молдавии — Кишинева — Маргарита Ивановна вышла замуж за гражданина Египта. После этого она переехала на постоянное место жительства в Каир, где работала скрипачкой в оркестре Каирского оперного театра. В семье родились две дочери. Поездки в российские города укрепили желание переехать.

