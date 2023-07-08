Вставали «ромашкой» и уходили в семейный поход: как в России отметили День любви, семьи и верности

В преддверии Дня любви, семьи и верности Росмолодежь провела в регионах серию тематических мероприятий. По оценкам организаторов, участие в них приняли более 1 миллиона россиян.
25 тысяч семей получили в подарок букеты из ромашек — именно этот цветок считается символом праздника. В 60 регионах прошел флешмоб «ромашка»: семьи выстраивались в виде цветка, знака бесконечности или сердца.
Более 200 тысяч семей присоединились к акции «Встанем»: записывали видео, фотографировались, повторяя жест рукопожатия и выкладывали это в социальных сетях.
К семейным пикникам присоединилось свыше 150 тысяч жителей из 89 регионов. Тысячи россиян стали участниками пеших семейных походов.
День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля. Приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен, как праздник, в России указом президента от 28 июня 2022 года.