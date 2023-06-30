Даже Барби устала: в России собрались поднимать рождаемость многодетными куклами — изучаем необычный эксперимент

Вопрос о том, что в России нужно поднимать рождаемость, обсуждают каждый год, но статистика говорит сама за себя — рождаемость катится в пропасть. Помочь ее оттуда вытащить решили в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. Ее председатель Михаил Ветров предложил создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность. О том, как это может спасти демографию, мы спросили у самого автора идеи, а также у председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и у психолога.
Что происходит с демографией в России
Самые свежие данные о естественном движении населения, которыми располагает Росстат, касаются января — апреля 2023 года. За этот период в России родились
Теперь посмотрим на рождаемость того же января — апреля последних лет. В этом году за указанный период, как мы выяснили, родились
Спасет ли Барби с детьми демографию России
В обращении, которое Михаил Ветров направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову, он объяснил, что многодетными игрушками «могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов». По подсчетам автора идеи, результаты такого решения будут видны не сразу, но базу для демографического подъема лет через 20–30 оно обеспечит. Просто потому, что играющие с такими куклами девочки с ранних лет задумаются о том, чтобы в будущем повторить судьбу любимой игрушки.
— Я не сомневаюсь, что игрушки и иные детские товары оказывают воздействие на воспитание и поведение детей. К сожалению, сейчас дети получают от игрушек много негатива. Продаются игрушки с фашистской символикой, оккультной тематикой… — заявил Михаил Ветров корреспонденту национальной редакции.
О том, что многодетные куклы позитивно повлияют на демографию России и психику ребенка, также заявила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
— На мой взгляд, любой прием в пропаганде многодетности хорош. Семейные традиции закладываются еще в детстве, и если родители с малых лет будут играть с девочками в многодетные куклы, рассказывать, что это хорошо и правильно, то у ребенка сложится правильное представление о семье, — рассказала нам Нина Останина.
Однако детский психолог Полина Зелексон не так оптимистична в этом вопросе. Специалист считает, что многодетные куклы не замотивируют детей рожать.
— Напрямую это так не работает. В первую очередь, на детей влияет их опыт жизни в семье: если у них было много братьев и сестер, то в будущем они сами могут захотеть большую семью. А куклы ситуацию не исправят, — сообщила нам Полина Зелексон.
Вместо зомби — куклы с пупсами
Михаил Ветров также остался недоволен и страшными игрушками, которые так популярны у ребят. По его мнению, у детей нет спроса на жуткие куклы и они не захотели бы играть с теми же Хагги Вагги, если бы монстрами не был заполнен рынок.
— Надо признаться, что популярны те игрушки, которые попадают на наш рынок. На детском рынке товаров нарушен ключевой принцип: не спрос определяет предложение, а наоборот. Сомневаюсь, что у детей мог сформироваться запрос на Хагги Вагги, — заявил Михаил Ветров.
Председатель ассоциации производителей детских товаров настаивает, что если с прилавков исчезнут зомби и монстры, а на их месте появятся куклы с пупсами, то никто от этого не пострадает — напротив, у ребенка будет крепкая психика и правильные взгляды на семейную жизнь.
С выводами Михаила Ветрова не согласен детский психолог. По мнению специалиста, жуткие игрушки необходимы детям, а спрос на плюшевых монстров был всегда.
— Страшные игрушки были актуальны во все времена. Через них дети переживают страхи, которые появляются в 5–7 лет: страх приведений, темноты — всё это модификация естественного страха смерти, и с помощью игрушек, олицетворяющих эти страхи, дети справляются с ними, — рассказала Полина Зелексон.
Таким образом, по мнению детского психолога, если страшные игрушки и правда исчезнут с рынка, то это не спасет психику ребенка, а напротив — добавит ему новых психологических проблем.
«Государство ведет антипропаганду семейной жизни»
Несмотря на разногласия, все спикеры сходятся в одном: без должной информационной поддержки «игрушечные» меры останутся неэффективными. Однако информационная политика России, по мнению Нины Останиной, скорее направлена на то, чтобы молодежь вообще не рожала детей.
— Социальная поддержка работает, но я не вижу государственной пропаганды счастливой многодетной семьи, напротив — на федеральных каналах государство ведет антипропаганду семейной жизни: семью зачастую показывают маргинальной, с пьющими родителями и несчастными детьми. Если бы обществу показывали позитивный образ многодетных родителей, то это сказалось бы на демографической ситуации, но сейчас никакой пропаганды счастливой семьи нет, — заключила Нина Останина.
Как государство пытается стимулировать рождаемость
В битве за рождаемость чиновники разны уровней не покладают рук. Только с начала этого года от них прозвучало несколько идей. Например, хотели многодетных матерей освободить от налогов, а многодетных отцов — пораньше отправить на пенсию. Чтобы семьи смогли в полной мере реализовать свой репродуктивный потенциал, предлагали такой план:
- продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки (сейчас рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился до конца 2023 года);
- рекомендовать властям регионов с наименьшей рождаемостью ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тысяч рублей в 2023 году;
- расширить использование маткапитала — например, разрешить использовать его на ежемесячные выплаты (сейчас такая мера действует, но получить пособие можно только на детей до трех лет, на покупку автомобиля или аренду жилья;
- освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество;
- снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей на год за каждого ребенка (для матерей аналогичная мера уже действует);
- реализовать льготную программу обучения детей в учреждениях среднего профессионального и высшего образования;
- выплачивать пособие в половину прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет вне зависимости от доходов семьи;
- увеличить ежемесячное пособие для женщин, беременных первым, третьим и последующими детьми, до прожиточного минимума без оценки нуждаемости.
Среди самых ярких предложений выделяется инициатива об усыновлении детей в утробе матери. В Госдуме обсуждалась возможность пренатального усыновления — по мнению властей, беременная женщина, осознающая, что она не сможет воспитать ребенка, должна вместо аборта выносить и родить ребенка, после чего передать его другой семье. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая раньше рассказывала нам, что тема для законодателей тяжелая с точки зрения проработки, но считает идею реализуемой.
Кстати, однажды мы провели опрос среди наших читательниц и выяснили, что далеко не все женщины довольны тем, что государство относится к ним как к инкубаторам для будущих россиян. Реагируя на инициативы властей, они заявляли, что никому ничего не должны и сами решат, сколько у них будет детей. Тот факт, что государство хочет быть в курсе каждого прерывания беременности, также возмутил наших читательниц.