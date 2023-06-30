Даже Барби устала: в России собрались поднимать рождаемость многодетными куклами — изучаем необычный эксперимент

Однако детский психолог Полина Зелексон не так оптимистична в этом вопросе. Специалист считает, что многодетные куклы не замотивируют детей рожать.



— Напрямую это так не работает. В первую очередь, на детей влияет их опыт жизни в семье: если у них было много братьев и сестер, то в будущем они сами могут захотеть большую семью. А куклы ситуацию не исправят, — сообщила нам Полина Зелексон.



Вместо зомби — куклы с пупсами

Михаил Ветров также остался недоволен и страшными игрушками, которые так популярны у ребят. По его мнению, у детей нет спроса на жуткие куклы и они не захотели бы играть с теми же Хагги Вагги, если бы монстрами не был заполнен рынок.

