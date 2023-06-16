От Аделины отказались дважды. Как вопреки всему 3-летняя девочка обрела большую любящую семью

К слову, взять девочку в семью оказалось не так просто.



— Нам сказали: «Вы не успели, девочка уже у другой пары. Значит, это не ваша дочь». Бросили трубку. А у меня было предчувствие, мое сердце не обманешь. Я понимала, что она — моя, — признается Елена.

Так и вышло. Аделину вскоре вернули обратно в дом ребенка, — семья не справилась с воспитанием.

Эти новости не напугали Трескиных, Елена тут же подала документы именно на эту девочку.



— Я все уши всем прожужжала, когда на очередь вставала. Там все знали, что я очень ее хочу! Другие семьи могут не справиться, отказаться, а у нас опыт был, — делится многодетная мама.



Когда наступил день знакомства с Аделиной, северодвинка, еще не зная девочку, подписала согласие:



— Подошла к ней знакомиться уже с учетом, что она моя будет.