От Аделины отказались дважды. Как вопреки всему 3-летняя девочка обрела большую любящую семью

Опыт семьи Трескиных из Северодвинска восхищает — у них пятеро детей, из которых двое — это приемные дочки, «рожденные сердцем». Многодетная семья счастлива. И едва верится, что судьба девчонок могла сложиться как-то иначе. Для младшей, Аделины, только Трескины, уже третьи родители, оказались настоящими: сначала от малышки отказались биологические, а потом и первые приемные. А теперь не разобраться, кому с кем повезло, — у Елены и Максима растут замечательные дети. Наши коллеги из 29.RU рассказывают про путь этих родителей. Как они принимали решения, изменившие не только их жизнь. С какими сложностями сталкиваются. И по каким принципам воспитывают сегодня свою ребятню.
В одеялке с розовой лентой — к роддому
Живет большая семья в Северодвинске Архангельской области. Елена работает медсестрой, сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, но в декрете стала индивидуальным предпринимателем, и занимается онлайн-продажами. Максим трудится на заводе ведущим инженером и время от времени «для души», как сам говорит, делает мебель своими руками.
Старший сын — уже совсем взрослый. Ему 18. Артем увлекается биологией, сейчас, как и все одиннадцатиклассники, сдает в школе выпускные экзамены.
Когда мальчик только появился на свет, Елена поняла, что здоровье, скорее всего, не позволит ей родить еще раз — беременность в будущем не планировала. А со временем Артем стал спрашивать, почему он один, и говорил, что хочет себе братика или сестричку. Так Трескины решились взять в семью их первую дочку — Алису.
Сейчас Алисе уже 14 лет.
Когда Трескины только задумались об удочерении — собрали нужные документы, встали в очередь как приемные родители, с трепетом ждали звонка из детского дома. И вот тот день пришел — Елену и Максима пригласили посмотреть на новорожденных, от которых отказались родители.
Среди других брошенных по разным обстоятельствам малышей была Алиса. Красивая, здоровая девочка, однако биологические родители не стали ее брать на воспитание.
Трескины почувствовали, что это тот самый ребенок, которого ждут они. Девочку обследовали врачи, родители прошли медкомиссию, и через полтора месяца Алису забрали домой.
— Вынесли нам ее в одеялке с розовой лентой, — расплакалась от воспоминаний Елена, — и мы поехали к роддому фоткаться. Пусть будет память — ее же никто так не выносил!
Дочку окружили заботой и любовью, в том числе старшего брата Артема, который и сегодня ее во всем поддерживает. Вот так теперь — на фото чуть ниже — выглядит девчонка.
Алиса послушная дочь и прилежная ученица, увлекается рукоделием, состоит в отряде «Юнармии».
Появился Артур, а потом увидели Аделину: «Она моя!»
Жизнь оказалась непредсказуемой.
Через несколько лет Елена забеременела и родила здорового мальчика Артура, сейчас ему десять. Родители говорят, что парень растет самостоятельным, творчески мыслит и довольно коммуникабельный.
Так Трескины стали многодетной семьей: Артем, Алиса и Артур. А потом судьба снова бросила им вызов.
— Меня отправили на форум приемных семей, куда со всей России приезжали родители. Я была представителем от нашего города и потом должна была передать всем приемным семьям в Северодвинске новые знания, — вспоминает Елена.
На форуме обсуждали выгорание тех, кто берет детей из детских домов, сложности воспитания, там Елена узнала о новой литературе для родителей, познакомилась с мамами из разных уголков страны. Мама троих детей так вдохновилась, что вдруг поняла — хочет четвертого ребенка:
— Решила взять девочку, у которой памперсы уже не надо менять, с которой можно играть, дружить. И Максим, к слову, не сразу был к этому готов.
— Думал, старый уже стал для приемных детей! Свои уже почти выросли. А так-то с легкостью, в принципе, решился, — объясняет Максим.
Трескины снова оказались в очереди для приемных родителей и стояли в ней довольно долго. Технологии продвинулись вперед — малышей можно было смотреть уже на сайте. Елене и Максиму приглянулась крошка Аделина.
Вот так их дочка выглядит сегодня.
К слову, взять девочку в семью оказалось не так просто.
— Нам сказали: «Вы не успели, девочка уже у другой пары. Значит, это не ваша дочь». Бросили трубку. А у меня было предчувствие, мое сердце не обманешь. Я понимала, что она — моя, — признается Елена.
Так и вышло. Аделину вскоре вернули обратно в дом ребенка, — семья не справилась с воспитанием.
Эти новости не напугали Трескиных, Елена тут же подала документы именно на эту девочку.
— Я все уши всем прожужжала, когда на очередь вставала. Там все знали, что я очень ее хочу! Другие семьи могут не справиться, отказаться, а у нас опыт был, — делится многодетная мама.
Когда наступил день знакомства с Аделиной, северодвинка, еще не зная девочку, подписала согласие:
— Подошла к ней знакомиться уже с учетом, что она моя будет.
— Не к воспитательнице побежала, а ко мне! Я ее обняла, и мы с ней пошли на саночках кататься, — вспоминает Елена.
В течение трех недель будущая мама навещала Аделину, каждый день приносила ей гостинцы. Трескины созванивалась с воспитательницей и по видеозвонку показывали девочке, каким будет ее новый дом, кто ее ждет.
Дети Трескиных написали согласия, что готовы к приемной сестре. А Максим прошел школу приемных родителей и оформил на себя Аделину, чтобы иметь такие же права на нее, как у супруги Елены.
«Дети видели, что я в шоке, нервы были на пределе»
Вскоре Аделя переехала в дом Трескиных, она даже помнит цвет своей одежды в этот день, таким особенным был момент.
В детском саду Аделину хвалят, говорят, что она самостоятельная. Однако дома первое время на новом месте она капризничала. Важно было не повторить неудачный опыт прошлой приемной семьи и пережить «кризис трех лет».
— Знания педагогики и психологии помогли нашей семье всё преодолеть. Потому что, когда она плакала и орала, я говорила детям: «Закрываем все комнаты, уходим и сидим, как мыши, не обращаем никакого внимания». Аделя показывала себя, орала в ключе «посмотрите на меня, вот я», а никто на нее внимания не обращал. И потихонечку эти истерики прекратились, — рассказывает многодетная мама.
За красивой картинкой благополучной семьи — не случай, а большая работа взрослых над собой и с детьми.
Трескины специально водили Аделину в общественные места, чтобы скорее социализировать ее, ведь прежде малышка была буквально «заперта» во время ковида в детском доме. Не обошлось без истерик на полу в торговых центрах, криков в кафе. Но семья этот этап достойно перенесла.
— Дети переживали, видели, что я в шоке, нервы были на пределе. Они с пониманием отнеслись. Мы объясняли, что она будет в семье всегда, нужно пережить капризы. Организовывали совместный досуг. По воскресеньям у нас вообще день папы. Первое воскресенье месяца папа с Алисой, второе — с Артуром и так далее, — пояснила Елена.
Пока дочка адаптировалась, произошло то, чего никто не ожидал, — Елена забеременела. Для всей семьи это была шокирующая новость.
— Из-за токсикоза мне было физически плохо, еще и Аделина с истериками. Нужна была спокойная обстановка, было непросто, но одновременно с этим появлялось ощущение, что всё будет классно, — вспоминает мама пятерых.
Перед рождением ребенка Трескины делали гендер-пати, чтобы в торжественной обстановке узнать, кто родится. Они поджигали дымовую шашку, которая должна была показать цвет: голубой, если по результатам УЗИ мальчик, а розовый — если девочка.
Так в семье появился пятый ребенок и уже третий сын — Амир.
Мы поинтересовались, не было ли проявлений ревности от детей с рождением Амира. Родители ответили, что его появление, наоборот, всех обрадовало и было общим большим счастьем. Теперь все живут дружно, а Максим с Еленой рассказывают приемным девочкам истории о том, как они попали в семью. Обе воспринимают такие разговоры спокойно и, со слов родителей, не чувствуют себя чужими.
«Пройдите школу и определитесь со своими желаниями»
Родители признаются, что быть приемными и многодетными родителями — значит испытывать постоянный страх из-за денег: хватит ли их на всё, что нужно, будет ли у отца дополнительная финансовая нагрузка. На государственную поддержку они не рассчитывают, на своем опыте уже поняли, как много сегодня бюрократических несостыковок:
— Обращаемся за господдержкой — на «Госуслугах» отказ. Нам положены льготы на коммунальные услуги, школьную форму и так далее. Когда родился Амир, решили включить его в многодетное свидетельство, но почему-то сразу два статуса — многодетная и приемная семья — нельзя оформить. Либо включены только девочки, либо родные мальчики, — говорит Елена.
Трескины особо не переживают по этому поводу и живут полной жизнью, участвуют в семейных конкурсах, делают фотосессии и видеоролики про свою семью. У них уже много наград, грамот и медалей.
Если опыт Трескиных вдохновил вас на важное решение — взять ребенка из детского дома, прислушайтесь к их совету, пройдите школу приемных родителей, где расскажут про всю изнанку этой ситуации, проведут тренинги, подготовят индивидуально.
— Когда я проходила школу, там учились семь пар, и из них я одна взяла ребенка, остальные слились, — заметила Елена.
Еще нужно определиться, чего хочет семья. Грудничка? И тогда готовьтесь справляться со всем сопутствующим уходом. Или ребенка постарше? Тут надо понимать, что у него уже сложился характер.
— «С нуля» легче под себя ребенка подстроить, привить привычки. А когда ребенок уже со своими особенностями и характером, тяжелее. Про каждый возраст много книг надо прочитать, пропустить всё через сердце, — убеждена Елена.
Наша собеседница справляется с материнскими переживаниями в компании таких же, как она. Северянка ходит в клуб приемных родителей, где обсуждают проблемы и психологически помогают друг другу. Сейчас семья осознает, какое это счастье, когда в доме столько детей, как это интересно — общаться с каждым по его возрасту.
— А раньше казалось, многодетные родители — это странные какие-то люди, зачем им столько?..