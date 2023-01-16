«Платье всё в крови»: отец тайно сделал 9-летней дочери женское обрезание, чтобы она «не возбуждалась»

Женское обрезание — ритуальное частичное или полное удаление внешних женских гениталий без медицинской необходимости. Эта практика встречается в некоторых странах Африки, Азии и Ближнего Востока. По данным ЮНИСЕФ на 2016 год, эту процедуру перенесли по меньшей мере 200 миллионов женщин, живущих в 30 странах мира — Индонезии, Ираке, Йемене и 27 африканских странах, включая Египет. Также на 2018 год практика калечащих операций на женских гениталиях зафиксирована в нескольких регионах России.

Калечащие операции в основном проводят среди девочек в период между младенчеством и возрастом 15 лет. В половине же стран, по которым имеются данные, большинство девочек обрезаются до пяти лет.