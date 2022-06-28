Кормят до тошноты и запугивают: почему я навсегда забрала сына из детского сада — честный рассказ журналистки

Сын нашего автора Анастасии Юрьевой целый год ходил в государственный детский сад. Но потом женщина решила уволиться и сама заниматься с ребенком. Виной тому не ее рвение, а неприемлемые условия в саду. Мама рассказала Woman.ru, чем ее так расстроили порядки в детском саду и почему она больше не готова отдать сына в эту систему.
Даже год проходив в детский сад, сын Анастасии радостно завопил, когда узнал, что больше туда не вернется. Он заверил, что не будет скучать по воспитателям, потому что они злые. Только по одной нянечке, которая носит посуду.
Кот «без рук» и грузовик без кузова
Когда мамы мечтают отдать ребенка в детский сад, они представляю красивое новое здание, море игрушек и развивашек и радостные дети бегут к улыбающимся воспитателям. Но в реале всё выходит немного иначе.
— Нам предложили сад в 20 минутах езды на машине от дома. На сайте сада красовалось множество дипломов и грамот, в том числе и за победу в конкурсах на лучше ДОУ (дошкольное образовательное учреждение). Сад старый — ему почти 40 лет. Старые кирпичные веранды, очень темные площадки родом из моего детства — поржавевшие качели, покрашенные огромным слоем краски, такие же горки. Прорезиненного покрытия на них нет — вместо него земля, смешанная с песком, и если дети гуляют после дождя, то приходят домой очень грязными, — рассказывает женщина.
Сначала маму смутила только старая мебель в группах и некрасивые занавески.
— Мам, не хочу туда ходить, там все игрушки сломанные, — грустил сын Анастасии спустя неделю, — у грузовичка кузова нет, а у серого котика — руки. На собрании я спросила про поломанные игрушки, но воспитательница, как будто обидевшись, заявила, что сын «сочиняет». «Они, конечно, не новые, мы же не "Детский мир". Но те, что пришли в негодность, мы выбрасываем», — вспоминает женщина первый звоночек о негодности сада.
Анастасия решила помочь делом, и после собрания родители сложились на нужды группы по 4000 рублей и купили много нового.
«Уши оторву»
Каждая мама, которая сама росла на постсоветском пространстве скажет, что поломанные игрушки и мрачные площадки — это мелочи. Главное, это воспитатели. Если они добрые и отзывчивые, любые обшарпанные кровати покажутся не такими обшарпанными. Но и тут Анастасию ждало разочарование.
— Солидные дамы, с веселой улыбкой, но уставшими глазами. На первом общем собрании они были милы и приветливы, рассказывали про сад, про порядки, про то, как развлекают и чему учат детей. И постоянно в разных вариантах пытались донести до родителей мысль: мол, все мы люди, и в случае конфликта не стоит сразу бежать к заведующей, а тем более писать в комитет по образованию, — вспоминает мама.
По мере того, как женщина знакомилась с педагогами своего ребенка поближе, она поняла, манера общения с детьми далека от заветов Петрановской (Людмила Владимировна Петрановская — российский психолог, педагог и публицист. — Прим. ред).
Там и обещание «оторвать уши», и пугалки полицией, и грубые одергивания. Всё то, что многие из нынешних мам испытали на себе в детстве в государственных учреждениях (не все и не везде, конечно).
Вот один из диалогов с сыном Анастасии, который привел к решению забрать его из сада:
— Мам, а меня точно не заберет полиция?
— Почему это она тебя заберет?
— Марина Геннадьевна сказала, если я не буду спать, меня заберет полиция, и мама с папой меня не найдут.
— Сколько мы не объясняли ребенку, что это неправда и никто его не заберет, а воспитатель просто пошутила, полицию он боится до сих пор. Конечно, я попросила больше не пугать ребенка стражами порядка. Но ведь способов устрашить маленького ребенка огромное множество, — вздыхает Анастасия.
Ложечку за маму
Но последней каплей стал момент, когда Анастасии вернули грязную футболку и объяснили, что сына вырвало. Она разволновалась, что ребенок подхватил инфекцию, но причина была в другом.
— «Не переживайте, он просто доедать не хотел, я его докармливала, и вот его стошнило, — совершенно спокойно объяснила воспитательница. — Это ничего страшного». В смысле, ничего страшного?! Вы насильно пихаете в ребенка еду, которую он не хочет, до тех пор пока его не стошнит, и это считается в порядке вещей? Я, конечно, сдержала эмоции, но потребовала, чтобы больше такого не практиковали. Тем более дома мы никогда не заставляем сына доедать, если не хочет, не требуем обязательно есть до чистой тарелки. Чтобы еда не оставалась, достаточно предлагать ее небольшими порциями и класть добавки, если ребенок попросит. Меня до сих пор передергивает от собственных детских воспоминаний из сада, когда во что бы то ни стало нужно было доесть молочный суп с пенкой, — делится Анастасия.
Отдельной статьи заслуживает садовское меню. Сахар с сахаром на сахаре. Мамы, которые хоть немного следят за питаниям, придут в ужас от булочек, запеканок, каш и сладкого чая как венца всего этого безобразия. Есть всего один вопрос — зачем? Возможно для того, чтобы дети хорошо ели без посторонней помощи.
Вот примерное меню на день:
Завтрак: сливочное масло, хлеб, манная каша (овсяная или «Дружба»), какао с молоком (каша и какао, конечно, сладкие).
Второй завтрак: сок (или кефир), вафли (или зефир).
Обед: соленый огурец, овощной суп на курином бульоне, макароны с отварной курицей, хлеб, компот из сухофруктов.
Полдник: сырники из творога со сгущенкой, чай с сахаром, яблоко (вместо сырников могут быть оладьи с джемом, сладкий пирожок, иногда макароны, рыбная запеканка).
Анастасия говорит, что не помешана на здоровом питании, но даже ее смутил такой подход.
— Ни в чай, ни в каши я не добавляю сахар. В последнем случае, например, его легко заменят полезные ягоды. Но в саду вместо них — джем и сгущенка. Договориться на отдельное меню, конечно, не реально, даже для детей у кого есть серьезные проблемы со здоровьем и аллергии, подтвержденные заключением врача, корректировки питания добиться не просто, — рассказывает наша собеседница.
А, может быть, заслужили?
Большинству родителей, чьи дети ходили в одну группу с сыном Анастасии, было всё равно на происходящее. Они игнорировали праздники и поделки, отказывались мыть окна в группе и чистить снег на детских площадках.
— Вы знаете, за все наши годы работы у нас первый раз такая группа — родители, которым настолько всё равно, — как-то призналась одна из воспитателей. — И самим делать ничего не хочется.
Анастасии тогда стало стыдно за всех родителей, обидно за воспитателей, которые за копейки столько лет воспитывают чужих детей. А они тоже — не подарок. Но ведь это дети, а вы сами выбрали эту профессию, которая предполагает доброту, эмпатию, терпение и принятие ребенка, каким бы трудным он ни был.
Можно, но совсем не обязательно
Что говорят психологи? Как правило, они сначала изучают личности мамы и ребенка и только потом дают наводку, стоит ли малышу отправляться в детский садик. Психолог Надежда Иванова (по совместительству — мама двухлетнего сына) считает, что нужно отталкиваться от темперамента и стиля жизни матери.
— Как в самолете: сначала маску наденьте на себя, потом на ребенка. Мама не должна быть дерганной, замученной, на грани нервного срыва, — говорит Надежда. — Если женщина с удовольствием занимается домом и детьми, можно и не отдавать малышей в садик. Но если мама готова на стену лезть от бесконечного нахождения дома с ребенком, то садик — это необходимость. Лучше отдать малыша хотя на несколько часов, чтобы отдохнуть, наполниться энергией и встретить его после садика в хорошем настроении, чем строить из себя идеальную маму, которая «всё сама», но при этом с раздраем внутри.
Надежда рекомендует приучать ребенка к садику постепенно — сначала приводить его на час или два, затем на полдня. Не нужно бросать малыша в детский сад, как в воду без спасательного круга. При соблюдении этого правила ребенок, скорее всего, полюбит ходить в садик, научится общаться с другими детьми, а у вас останется время на себя.
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