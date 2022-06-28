Кормят до тошноты и запугивают: почему я навсегда забрала сына из детского сада — честный рассказ журналистки

Кот «без рук» и грузовик без кузова

Когда мамы мечтают отдать ребенка в детский сад, они представляю красивое новое здание, море игрушек и развивашек и радостные дети бегут к улыбающимся воспитателям. Но в реале всё выходит немного иначе.

— Нам предложили сад в 20 минутах езды на машине от дома. На сайте сада красовалось множество дипломов и грамот, в том числе и за победу в конкурсах на лучше ДОУ (дошкольное образовательное учреждение). Сад старый — ему почти 40 лет. Старые кирпичные веранды, очень темные площадки родом из моего детства — поржавевшие качели, покрашенные огромным слоем краски, такие же горки. Прорезиненного покрытия на них нет — вместо него земля, смешанная с песком, и если дети гуляют после дождя, то приходят домой очень грязными, — рассказывает женщина.