«Галька, не будь дурочкой, полюби меня»: 4 истории любви длиною в жизнь. 50 лет вместе — это вам не шутки

НГС уже писал истории пар, которые половину жизни провели вместе — супруги делились секретами семейного счастья и рассказывали, как сохранить любовь. Наши сегодняшние герои — уже бабушки и дедушки, которые, держась за руки, прошли вместе сквозь огонь и воду, преодолели все жизненные трудности и испытания, вырастили детей и внуков. Прочтите эти ностальгические истории любви длиною в целую жизнь.
Галина, 75 лет, и Николай, 77 лет:
вместе 56 лет
Рассказывает Галина:
— Мы познакомились, когда мне было 15 лет. Коля видный парень был в молодости, все девчонки за ним бегали. Он выносил на площадку проигрыватель и устраивал танцы, все собирались. На гитаре хорошо играл, ходил в красной рубахе. Так получилось, что из всех девушек выбрал меня, а я нос воротила, не хотела. Он спел мне песню: «Подарю платочек красивей огня. Галька, не будь дурочкой, полюби меня», я и полюбила. Поженились, хотели прям в 16, но родители не разрешили, дождались 18 лет. Свадьба была 9 февраля 1966 года, платье мне сшила тетя, белое капроновое. Мать назвала аж 40 человек; помню, подарили нам 7 рублей и 40 копеек.
Мы друг друга очень любим до сих пор. В этом и весь секрет. Любовь — самое важное в отношениях, и доверие. Мы оба вспыльчивые, но уступаем. Умеем прощать: если по-настоящему любишь, простишь что угодно.
Я знала, что мои обязанности как жены — чтобы чисто в доме было, приготовлено, пироги тазами, компоты ведрами, старалась повкуснее приготовить, чтобы мужу домой хотелось после работы. Дома уютно должно быть, женщина должна поддерживать и сохранять семейный очаг — это основное. Женщина, если мужа любит, должна знать всё, что он наперед думает, понимать его. У нас не принято было разводиться, времена другие были.
Женщина не должна опускаться, всегда должна следить за собой. Красивая жена — гордость для мужчины. В любой ситуации нужно оставаться женщиной, даже если работы полно, всегда нужно сделать прическу, нарядиться, накраситься. Я всегда крашусь и никогда не хожу перед мужем как попало.
Расходятся почему сейчас? Нет взаимопонимания или любви. Не умеют друг с другом разговаривать сейчас люди. Сейчас столько всего, уйти куда угодно можно, а у нас не было ничего, только дом. Нам даже просто отдохнуть некуда сходить было, в рестораны — дорого. С детьми в парк ходили, за всю жизнь один раз в санаторий съездили.
Если заходит речь о разводе, не стоит скоропостижно хватать вещи и убегать. Я за всю жизнь тоже уходить несколько раз хотела. Однажды из-за того, что дед меня в карты 10 раз обыграл, я ходила в ЗАГС, узнавала, как нам развестись.
Мы, женщины, эмоциональны. Так не принимают решения, нужно выдохнуть, успокоиться. Семь раз отмерь, как говорят. Один раз разведешься — всё, два раза в одну реку не входят. Помиритесь, всё равно это будет вспоминаться. Не получается самим договориться — можно с друзьями обсудить, с родственниками, сесть друг против друга и высказать всё, что накипело.
Чаще что происходит: стали разными людьми, интересы разошлись. Вы же любили друг друга, когда сходились. Сделайте так, чтобы интересы сошлись снова, найдите причину разлада, разговаривайте, не молчите. Замуж ты вышла не просто так, не сразу он тебе чужой стал, без любви замуж не выходят. Бывают, конечно, браки по расчету, но это несчастные люди. Раньше как у нас было — с милым рай и в шалаше, и не гнались мы за деньгами, подарили 7 рублей на свадьбу, мы и рады.
Людмила и Владимир:
вместе 54 года
Историей о своих родителях поделилась с НГС читательница Ирина. Ее родители познакомились в 1967 году. Людмила работала в ТЦ Академгородка, продавала чулки и носки, а Владимир в тот день приехал в магазин за нейлоновой рубашкой, которые были очень модные в то время.
— Когда папа проходил мимо маминого отдела, случайно увидел ее, и, как говорит, всё, сразу пропал. Это было 31 декабря, он весь день простоял у прилавка до самого закрытия торгового центра, проводил маму домой и предложил отметить Новый год вместе. Мама была девушкой строгих правил, но пойти на Новый год в гости к папиным друзьям согласилась — папа вызвал у нее чувство доверия, появилась симпатия — папа в молодости был видным мужчиной. Они пришли на вечеринку вместе и представились троюродными братом и сестрой, чтобы избежать лишних вопросов.
Интересно то, что у них оказалась одинаковая фамилия — Ивановы. Мама рассказывала, что папа сначала не вызывал у нее чувства влюбленности, но он был настойчив, и со временем между ними завязалась любовь. В 2018 году мама и папа отметили золотую свадьбу.
Любовь, 70 лет и Николай, 74 года: вместе 50 лет
Рассказывает Любовь:
— Нас с мужем познакомил мой брат, они вместе служили. Начали общаться, полюбили друг друга, поженились, вместе уже 50 лет, пошел
Людмила, 62 года, и Борис, 66 лет: в
браке 45 лет
Рассказывает Людмила:
— За мной тогда другой парень ухаживал, а Борис только из армии вернулся. Жили все в одном месте, так и познакомились. Борис начал ухаживать за мной, я самой красивой девушкой была. Начали дружить, цветы дарил, пионы. Год провстречались, потом заявление подали. Свадьба была, поженились 5 февраля 1977 года во дворце. У меня и платье было, специально заказывали, три дня гуляли у матери Бориса в доме, отмечали, народу много было.
В то время даже мыслей не было расходиться, женились раз и на всю жизнь. Развод считался за позор. Ругались, все же ругаются, и мы тоже, но нужно на уступки идти. Мать говорила мне: «Сама выбрала, никто не заставлял». А ведь Борис не сразу всем понравился.
Какая ссора — всегда нужно разговаривать, не молчать. Нас как учили: чтобы дома чисто всегда было, еда была. Время вместе проводить нужно, выходные, отпуск — вдвоем, так ведь интереснее. Сейчас молодежь как — не успели сойтись, один — в одну сторону, другой — в другую, по отдельности отдыхать ездят, по ночам гуляют, а нужно же вместе.
Женщина всегда должна быть поддержкой и опорой своего мужчины. Друг о друге заботиться нужно, особенно сейчас, кому мы нужны, кроме друг друга. Прежде чем разводиться, нужно всё взвесить, поговорить, обсудить — рубить с плеча точно не стоит, спокойно, без ругани. А если понимаешь, что совсем разные люди, то лучше честно признаться, зачем друг друга мучить? Сейчас молодежь вместе сначала живут, притираются, у нас такого не было, нужно было жениться. Теперь время есть понять, стоит связывать свою жизнь с человеком или нет.
Не стоит о своих переживаниях и проблемах рассказывать подругам. Настоящая крепкая дружба — большая редкость. Лучшие подруги специально гадости делают, масла в огонь подливают. Моя мать всегда говорила: «Лучшая подружка — твоя подушка».
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