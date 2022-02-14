«Галька, не будь дурочкой, полюби меня»: 4 истории любви длиною в жизнь. 50 лет вместе — это вам не шутки

НГС уже писал истории пар, которые половину жизни провели вместе — супруги делились секретами семейного счастья и рассказывали, как сохранить любовь. Наши сегодняшние герои — уже бабушки и дедушки, которые, держась за руки, прошли вместе сквозь огонь и воду, преодолели все жизненные трудности и испытания, вырастили детей и внуков. Прочтите эти ностальгические истории любви длиною в целую жизнь.

Галина, 75 лет, и Николай, 77 лет:

вместе 56 лет

Рассказывает Галина:

— Мы познакомились, когда мне было 15 лет. Коля видный парень был в молодости, все девчонки за ним бегали. Он выносил на площадку проигрыватель и устраивал танцы, все собирались. На гитаре хорошо играл, ходил в красной рубахе. Так получилось, что из всех девушек выбрал меня, а я нос воротила, не хотела. Он спел мне песню: «Подарю платочек красивей огня. Галька, не будь дурочкой, полюби меня», я и полюбила. Поженились, хотели прям в 16, но родители не разрешили, дождались 18 лет. Свадьба была 9 февраля 1966 года, платье мне сшила тетя, белое капроновое. Мать назвала аж 40 человек; помню, подарили нам 7 рублей и 40 копеек.