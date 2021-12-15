«Жених хромает, невеста вся в слезах»: 10 коротких историй новосибирцев о маленьких свадьбах и большой любви

Сейчас можно сыграть свадьбу на любой вкус — от неприлично дорогой до скромной и тихой. Наши читатели рассказали о своих свадьбах в нашем профиле «Инстаграм». Мы выбрали 10 коротких историй о большой любви, которая совсем не зависит от того, насколько пышным было торжество.
— Мы 20 лет женаты. Свадьба у нас была в День ВДВ. За день до этого муж на работе уронил на ногу тяжелый предмет и сломал палец, накладывали гипс. А у меня в августе стабильно аллергия. Картина маслом: жених хромает, невеста вся в слезах. Денег не было, поэтому мы особо не отмечали. Были только друг и моя сестра. На работе УАЗик дали, чтоб до загса доехать. Украсили шариками, а они все разлетелись, пока доехали. Ко всему этому с юмором отнеслись, может, поэтому все трудности вместе и можем преодолеть. Ищем во всём что-то позитивное. Секрет счастливых отношений — в том, чтобы быть поддержкой друг другу во всём. Нужно разговаривать обо всём, не замалчивать проблемы, — вспоминает свою свадьбу читательница под ником yatcenko1977.
— После 10 лет совместной жизни просто расписались в загсе. С нами были десятилетняя дочь и наши мамы. Вместе уже 15 лет. О том, что не было пышной свадьбы, совсем не жалею. Мы с мужем были в джинсах и футболках. Дочь тоже решила поддержать наш «праздничный» наряд. А секрет счастливого брака — уступать. Не нужно пытаться изменить человека, с которым живешь, нужно менять себя. Мы все разные, у каждого годами «молодой-свободной» жизни формируются свои привычки, увлечения. Нужно принимать, по крайней мере, стараться это делать. Мы не покупаем человека, не берем в рабство, мы женимся по любви.
А еще у каждого непременно должен быть свой собственный кусочек свободы. Например, собрался муж с друзьями в бар — я никогда ему не позвоню с вопросами, где ты, кто с тобой, когда домой. Он отдыхает с друзьями, у него кусочек свободы. Когда я отдыхаю с подругами, он тоже меня не беспокоит. Доверять, уступать, любить. Вот и всё, — делится советом читательница под ником zabavaputyatishna_.
— Мы с мужем знакомы с 01.09.1993. Пошли в первый класс в одной школе. В браке почти 12 лет. Свадьба была в 2010 году, на нее мы потратили 80 тысяч рублей. Свадьба была для самых близких, в 60 человек. Веселая. Один минус: 27 февраля и -16 градусов с ветром. Наутро я проснулась с острым отитом. Еле пережила второй день свадьбы.
Не только живем дальше, но и любим друг друга. Растим дочь, собаку, кота и двоих хомяков. Все спрашивают, каково это, выходить замуж за одноклассника. Скелетов нет, на вечер встречи — вместе, общие друзья, знакомые с детства, общие воспоминания. Скажу так: отлично, ребят, — смеется читательница под ником unearthly_katalia.
— В этом году отметили серебряную годовщину. Свадьбу гуляли два дня на базе отдыха. Было 60 гостей: родные и друзья, был выкуп, на который я опоздала, потому что задержалась в парикмахерской, а родные скрывали мое отсутствие до последнего. Был и свадебный кортеж, торт, кусание каравая, на второй день — уха, выметание мусора. Кто знает, тот поймет. Нажили дочь и сына, и всего помаленьку, — написала читательница под ником larisabevz.
— Мы почти 10 лет женаты, скромная свадьба в местечковом кафе, среди гостей — родственники и несколько друзей. Мое платье стоило чуть меньше полутора тысяч рублей, как сейчас помню, на рынке покупала, а мужу парадную рубашку дал старший брат поносить. Все думали, что мы женимся по залету, и очень удивились, когда я никого не родила осенью, — со смехом вспоминает читательница под ником glushchenko788.
— Женаты 28 лет. Свадьба была, как и все в СССР: выкуп, столовая с нарисованными гуашью плакатами, похищение невесты, ряженые родственники. На второй день — традиционный «мусор» из денег. Автомобиль был «Чайка», единственный во Дворце бракосочетания и уже забронированный на тот день. Будущий муж каждый день ездил туда в надежде, что кто-то откажется. И одни отказались — машина была наша. После бракосочетания мы катались на «Американских горках». Представляете, я в белом платье и фате. Там меня первый раз и «украли» работники этого аттракциона. После первого круга высадили мужа и свидетеля, потом запустили машину опять и, когда мы доехали до самого верха, остановили. Мы там сидели, пока муж меня выкупал. Было очень весело, — с теплом рассказывает свою историю читательница под ником elenastvolova.
— Мы поженились 13.07.2013. Свадьба у нас была очень бюджетной, порядка 150 тысяч на всё, вместе с платьем и кольцами. Гостей было человек 20. Свадьба у нас была в гангстерском стиле, в то время пользовались популярностью стилизованные свадьбы. Вместе по сей день, растет сынок, который уже стал первоклассником, — делится воспоминаниями читательница под ником as_studionsk.
— Одним морозным весенним утром просто пошли и расписались. В кругу близких родственников и друзей весело посидели дома. Без праздничных нарядов даже. Женаты уже 15 лет. Двое классных пацанов. У нас даже колец нет, не в этом счастье. Правда, к сожалению, даже фото не осталось, пленка была засвечена. В счастливом браке нет никаких секретов, людям должно быть просто комфортно друг с другом, нужны общие интересы, взгляды на жизнь, увлечения. Конечно, и ссоры бывают, но важно не перешагивать черту, — подытоживает читательница под ником mariya_doln_.
— Свадьба была 45 лет назад. Праздновали в двухкомнатной квартире у моих родителей, народу было 60 человек. Сейчас даже трудно представить, как все поместились, но благодаря большой лестничной площадке было место для танцев. Все веселились от души, — вспоминает комментатор под ником veraantonova3160.
— 41 год вместе, из них 32 года женаты. Обоим по 53 года. Одноклассники. Свадьба по меркам 1989 года была «дорого-богато». Друг с другом просто интересно каждый день, — завершает подборку короткой, но от этого не менее счастливой историей читательница под ником julia_demidova_nsk.
В конце лета НГС решил собрать шикарные, смешные и неоднозначные свадебные торжества и пары, которые потрясли город своим праздником. Депутаты, звезды и даже обычные горожане иногда удивляют фантазией опытных свадебных организаторов — посудите сами.