«Жених хромает, невеста вся в слезах»: 10 коротких историй новосибирцев о маленьких свадьбах и большой любви

— После 10 лет совместной жизни просто расписались в загсе. С нами были десятилетняя дочь и наши мамы. Вместе уже 15 лет. О том, что не было пышной свадьбы, совсем не жалею. Мы с мужем были в джинсах и футболках. Дочь тоже решила поддержать наш «праздничный» наряд. А секрет счастливого брака — уступать. Не нужно пытаться изменить человека, с которым живешь, нужно менять себя. Мы все разные, у каждого годами «молодой-свободной» жизни формируются свои привычки, увлечения. Нужно принимать, по крайней мере, стараться это делать. Мы не покупаем человека, не берем в рабство, мы женимся по любви.

А еще у каждого непременно должен быть свой собственный кусочек свободы. Например, собрался муж с друзьями в бар — я никогда ему не позвоню с вопросами, где ты, кто с тобой, когда домой. Он отдыхает с друзьями, у него кусочек свободы. Когда я отдыхаю с подругами, он тоже меня не беспокоит. Доверять, уступать, любить. Вот и всё, — делится советом читательница под ником zabavaputyatishna_.

— Мы с мужем знакомы с 01.09.1993. Пошли в первый класс в одной школе. В браке почти 12 лет. Свадьба была в 2010 году, на нее мы потратили 80 тысяч рублей. Свадьба была для самых близких, в 60 человек. Веселая. Один минус: 27 февраля и -16 градусов с ветром. Наутро я проснулась с острым отитом. Еле пережила второй день свадьбы.