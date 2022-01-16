Устроила гарем: британка живет с мужем и любовником и имеет еще двух бойфрендов. Как она выглядит — вы удивитесь

Англичанка Мэри Крамптон из пригорода Манчестера довольна своей личной жизнью. Она убеждена, что невозможно быть счастливой, имея лишь одного партнера. Ее муж Тим и любовник Джон, с которыми она живет под одной крышей, отлично ладят друг с другом и даже вместе катаются на велосипедах. Еще два бойфренда Мэри — Майкл и Джеймс — также желанные гости в их доме. Наши коллеги из Woman.ru собрали фото необычной семьи и узнали, как женщина пришла к такому образу жизни.



Мэри заинтересовалась полигамией, когда ей было 29 лет. Девушка росла в традиционной английской семье и не могла представить, что в ее жизни будет больше одного мужчины. Однако, когда Мэри вышла замуж, она поняла, что засматривается на других. Решив, что всему виной неудачный брак, девушка развелась и начала строить отношения с другим партнером. Но и его британке не хватало.

