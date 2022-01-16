Устроила гарем: британка живет с мужем и любовником и имеет еще двух бойфрендов. Как она выглядит — вы удивитесь

Англичанка Мэри Крамптон из пригорода Манчестера довольна своей личной жизнью. Она убеждена, что невозможно быть счастливой, имея лишь одного партнера. Ее муж Тим и любовник Джон, с которыми она живет под одной крышей, отлично ладят друг с другом и даже вместе катаются на велосипедах. Еще два бойфренда Мэри — Майкл и Джеймс — также желанные гости в их доме. Наши коллеги из Woman.ru собрали фото необычной семьи и узнали, как женщина пришла к такому образу жизни.
Мэри заинтересовалась полигамией, когда ей было 29 лет. Девушка росла в традиционной английской семье и не могла представить, что в ее жизни будет больше одного мужчины. Однако, когда Мэри вышла замуж, она поняла, что засматривается на других. Решив, что всему виной неудачный брак, девушка развелась и начала строить отношения с другим партнером. Но и его британке не хватало.
Однажды в баре Мэри познакомилась с мужчиной, который рассказал ей о полигамии.
— Идея, что можно любить одновременно нескольких человек, конечно, шокировала меня, но в то же время очень заинтересовала, — призналась Мэри в интервью Daily Mail.
Тогда мир Крамптон перевернулся, и она поняла, чего ей долгие годы не хватало для счастья. С человеком, открывшим ей мир полигамии, англичанка осталась в дружеских отношениях. Именно он познакомил Мэри с Тимом, с которым она счастлива уже много лет: в 2004 году будущие супруги начали встречаться, а в 2014 году официально поженились.
За три года до свадьбы, в 2011 году, Крамптон познакомилась с будущим любовником. С 2015 года Мэри, ее супруг Тим и Джон живут вместе, Мэри очень жалеет, что по законам Великобритании она не может стать женой и Джону, ведь мужчина тоже сделал ей предложение. В мае 2018 года Мэри и Джон собирались просто сыграть свадьбу, раз уж не могут узаконить свои отношения. Запутались? Осталась последняя веха этой любовной истории — в 2016-м эта роковая женщина завела роман еще с двумя мужчинами: Майклом и Джеймсом. Надеемся — она помнит всех их по именам и не путается.
Мэри уверена, что отношения сразу с несколькими партнерами имеют массу плюсов. Например, Тим разделяет ее любовь к природе и также не ест мясо. С Джоном она вместе ходит в церковь и смотрит фантастические фильмы. С Майклом поет в караоке. Мужчины Мэри отлично ладят между собой и даже устраивают футбольные матчи.
Англичанка отметила, что большим преимуществом полигамных отношений, помимо разнообразия в сексуальном и духовном планах, также является материальная сторона вопроса. Благодаря тому, что все четверо обеспечивают Мэри финансово, она имеет возможность меньше работать и больше времени уделять благотворительности.
Что думает эксперт
Психолог Александр Устюжанин считает, что сексуальная свобода не для всех и у многих в ней просто нет потребности.
— Из ста опрошенных мною участников психологических тренингов примерно треть женщин и четверть мужчин — счастливы в моногамном браке. Часть людей нуждается вообще в одиночестве и редких сексуальных встречах без общения. Часть нуждается в гаремных (полиаморных) приключениях. А половину, с точки зрения большинства, вообще можно назвать извращенцами. Расцвету разнообразных форм сексуальных аддикций (отклонений) способствуют любые условия скученности. Появление в таких условиях людей, чье сексуальное поведение будет противоположно биологическому, неизбежно, — рассказывал он.
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