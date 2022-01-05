Даже с зятем Черчилля: история развратной герцогини Аргайл — она имела 88 любовников, но умерла в одиночестве и нищете

В конце прошлого года на BBC вышел сериал «Очень британский скандал», посвященный сложной жизни шотландской аристократки, светской львицы и наследницы текстильной империи — герцогини Маргарет — и череде событий, приведших в 1960-х годах к краху ее брака с герцогом Аргайлом. Он взломал секретный шкаф супруги и обнаружил в нем десятки обнаженных полароидных снимков жены, всё бы ничего, но там были и фото интимных похождений герцогини Маргарет с неизвестными мужчинами. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили подробности жизни развратной аристократки.
К Маргарет тяжело относиться однозначно, одни считают ее отъявленной распутницей, другие — жертвой психической болезни, толкавшей ее в постель близко и малознакомых мужчин. Возможно, она искала в них утешение и теплоту, не полученную от родителей. Злоключения, которые впоследствии стали основой для сюжета сериала, начались для нее в совсем юном возрасте.
Единственная любовь и аборт
Дочь председателя совета директоров корпорации Celanese Джорджа Уигхэма и его жены Хелен Манн была обеспеченным, но глубоко несчастным ребенком. Ее родители всегда были заняты и вместо визитов в частную школу Хьюитта, чтобы подбодрить дочь, присылали ей дизайнерские платья. А когда мать повезла Маргарет Уигхэм отдыхать на элитный курорт, воспитывать ее было уже поздно.
На каникулах 15-летняя наследница встретила киноактера Дэвида Нивена. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, которые закончились незапланированной беременностью, случившейся под носом у матери Маргарет. Та срочно отвезла дочь в лондонскую клинику, где ей сделали аборт.
Биографы Маргарет уверены, что именно тогда что-то в психике юной девушки пошатнулось: вскоре о своих похождениях она напишет в дневнике и с удовольствием будет раздавать интервью о том, каково это — быть самой привлекательной женщиной в стране, но никогда не вспомнит о дне, когда потеряла ребенка и свою первую, и возможно, единственную любовь. С Нивеном Маргарет больше никогда не виделась и пришла к нему лишь однажды — на похороны.
Тогда, возможно, родилась личность Маргарет — она больше не была скромницей, запуганной матерью. Родительница так строго воспитывала дочь, что в детстве та почти не улыбалась, и ее даже водили на прием к врачу. Медик поставил странный диагноз — отсутствие чувства юмора и прописал смотреть фильмы Чарли Чаплина. Мать Маргарет критиковала ее за каждый шаг, слово, взгляд.
—Ты ничего не добьешься, если будешь так заикаться, — твердила она наследнице, которая от постоянных тычков начала заговариваться.
Но после аборта всё изменилось. Маргарет в одночасье стала самой популярной девушкой в городе, а потом и в стране. Ее представили королевской семье на балу дебютанток, после которого красавицу признали самой завидной невестой.
Замужество, развод и снова брак
За ней ухаживали знаменитые актеры, спортсмены и наследники богатейших семей Британии и Америки — все мечтали получить благосклонность Маргарет и ее внимание. Наконец она почувствовала, что любима, и решила, что отныне сама будет выбирать, как жить.
Понеслась череда скоротечных и безумных романов: сначала принц Али Хан, барон фон Брабус, летчик-герой Глен Кидстон, потом — Чарльз Гревилл, седьмой граф Уорвик. На последнем кавалере родители Маргарет было выдохнули — на его пылкое предложение руки и сердца она неожиданно согласилась. Но потом резко расторгла помолвку и упорхнула в объятия гольфиста и героя-любовника Чарльза Суини.
Их свадьба была такой же громкой, как сам роман «золотых деток». Оба не стеснены правилами морали, оба не прочь потранжирить отцовские деньги и прожечь жизнь на пару. Около трех тысяч лондонских зевак перекрыли движение в центре города, только чтобы увидеть, как хулиганка Маргарет выходит замуж. Говорят, что на церемонию даже делали ставки — не сбежит ли ветреная невеста. Но она не только не сбежала, но и действительно была Чарльзу верной женой. Их брак сломали восемь выкидышей и мертворожденный ребенок, потеря которого навсегда развела Суини и Маргарет. На негласном собрании разваливающейся семьи они приняли решение искать счастья в чужих постелях. Через некоторое время у пары появился сын и дочь, правда, никто до конца не был уверен в том, что Чарльз — их настоящий отец.
Концом в отношениях супругов стал несчастный случай, после которого Маргарет не только стала увлекаться куда большим количеством любовников, но и перестала скрывать их. Однажды она упала в шахту лифта, успев ухватиться за трос. По некоторым данным, тогда будущая герцогиня сильно ударилась головой, у нее пропали вкус и обоняние, зато обострилась нимфомания, которая обрела рекордные даже для Маргарет масштабы.
После развода ей было незачем беречь остатки репутации замужней женщины, и светская львица пустилась во все тяжкие. Она открыто принимала ухаживания известных мужчин, отбирая своих приближенных по правилу «чем больше ты знаменит, тем чаще ты будешь появляться у меня». Маргарет не заостряла внимание на типаже мужчин, но внимательно следила за светской хроникой и очаровывала тех, кто подавал большие надежды в высшем обществе.
Несмотря на слухи, далеко не со всеми приятелями Маргарет уединялась в номере отеля или своем доме. С некоторыми она просто дружила, с другими иногда ужинала, чтобы отвлечься от бурных ночей и поболтать о светской жизни. Одним из таких приятелей стал для нее Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл, который начал сближение с того, что пожаловался подруге на жизнь. Оказалось, жена у него — мегера, накопились долги, а 5 лет в военном плену сломали его окончательно. Маргарет пожалела герцога и выпросила у своего отца сто тысяч фунтов на спасение репутации. Но у Дугласа были на нее другие планы: он предложил королеве светского Лондона руку и сердце, чтобы передать ей дворянский титул, которого ей не хватало для полного комплекта успеха, а самому получить доступ к ее богатствам.
Маргарет согласилась на взаимовыгодный брак, но не успела отметить с подругами первый год в статусе герцогини, как познакомилась с настоящей личностью своего мужа. По воспоминаниям Маргарет, как только она отказалась выплачивать его долги, тот озверел, пристрастился к алкоголю и стал пить много лекарств, которые вызывали у него временную эйфорию. Герцог начал искать компромат на несговорчивую супругу — это было совсем не сложно, он и без того был на поверхности.
Громкое разоблачение
Все приятели Маргарет знали, что «прием» своих любовников она начинает в девять утра, дни и ночи напролет посвящая утехам. Знаменитую английскую поговорку «Go To Bed Early» она переиначила на «Иди в постель рано и чаще». В «свободное» время она примеряла платья и драгоценности, меняя фаворитов и наряды с невообразимым расточительством. Единственное, чему герцогиня до последних дней была верна — это жемчужное ожерелье, которое она сворачивала в три ряда и никогда не снимала. Это украшение по иронии судьбы стало ее палачом, из-за которого ее скоро назовут «грязной герцогиней Аргайл».
Обитатели замка Аргайл каждый день наблюдали, как за дверями комнаты хозяйки поместья скрываются новые и новые мужчины. Некоторые из них были знамениты, некоторые даже принадлежали к правящей элите — никто не мог устоять перед светской обольстительницей. Однажды Маргарет застали обнаженной возле бассейна: она устроила заплыв с местным 17-летним юношей, после чего уединилась в своих покоях.
Собрать эти донесения со своих подчиненных оказалось несложно. Дуглас намерен был судиться, чтобы любым способом стрясти со своей неблаговерной нужные ему деньги. Вместе со слесарем он вломился в квартиру Маргарет и нашел ее тайник. В нем оказался дневник с описанием минимум восьмидесяти ее любовников и печально известные «полароиды», запечатлевшие измены. На фотографиях герцогиня находилась в мягко говоря компрометирующих позах, причем в компании не одного мужчины. Голова одного из ее любовников была обрезана на снимке, за что его прозвали «всадником без головы». Впрочем, личность героя удалось установить: им оказался Дункан Сэндис, государственный секретарь по делам колоний, зять Уинстона Черчилля. А фотографом-любителем, снявшим ту интимную сцену, был киноактер Дуглас Фэрбенкс — младший.
В суде герцог Аргайл тряс фотографиями перед лицом присяжных и зачитывал имена тех, кого его жена оставила в своих мемуарах. Эффект был колоссальным: Маргарет не только пришлось выплатить экс-супругу требуемые деньги, но и свыкнуться с титулом «грязной герцогини».
Слава громкой фамилии, о которой она мечтала, обернулась для нее позором. Она могла бы оспорить решение суда, указав на то, что на снимках-уликах не видно ее лица. Но на шее запечатленной женщины красовалась та самая трехслойная нитка жемчуга, с которой Аргайл не расставалась, даже будучи полностью обнаженной. Говорят, что в ней же Маргарет и погибла, поскользнувшись на мокром полу и ударившись головой в своей ванной.
Свои последние дни она провела в гордом одиночестве и безденежье. Родные не горели желанием общаться с ней, родители давно умерли, а очередь любовников поредела. Зарабатывать на жизнь герцогиня так и не научилась, лишь единожды выпустила мемуары, но гонорар от них быстро промотала. Родственники купили ей небольшую квартиру и оплатили домработницу — единственную женщину, которая осталась с Маргарет до конца. Любви, о которой она мечтала в юности, «грязная герцогиня» так и не дождалась и даже не научилась заваривать чай самостоятельно — вся ее жизнь пролетела в чужих объятиях и играх еще более грязных, чем ее собственный титул.
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