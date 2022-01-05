Даже с зятем Черчилля: история развратной герцогини Аргайл — она имела 88 любовников, но умерла в одиночестве и нищете

К Маргарет тяжело относиться однозначно, одни считают ее отъявленной распутницей, другие — жертвой психической болезни, толкавшей ее в постель близко и малознакомых мужчин. Возможно, она искала в них утешение и теплоту, не полученную от родителей. Злоключения, которые впоследствии стали основой для сюжета сериала, начались для нее в совсем юном возрасте.

Единственная любовь и аборт

Дочь председателя совета директоров корпорации Celanese Джорджа Уигхэма и его жены Хелен Манн была обеспеченным, но глубоко несчастным ребенком. Ее родители всегда были заняты и вместо визитов в частную школу Хьюитта, чтобы подбодрить дочь, присылали ей дизайнерские платья. А когда мать повезла Маргарет Уигхэм отдыхать на элитный курорт, воспитывать ее было уже поздно.

На каникулах 15-летняя наследница встретила киноактера Дэвида Нивена. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, которые закончились незапланированной беременностью, случившейся под носом у матери Маргарет. Та срочно отвезла дочь в лондонскую клинику, где ей сделали аборт.