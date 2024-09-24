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Развлечения Эзотерика и магия Город засыпает: значение карты Луна в раскладах Таро на любовь и работу

Город засыпает: значение карты Луна в раскладах Таро на любовь и работу

Если она выпала вам — стоит насторожиться

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Луна, как правило, указывает на неблагоприятные обстоятельства

Карта Таро Луна — одна из самых сложных для трактовки. В большинстве случаев она предупреждает об обмане, интригах и иллюзиях, с которым столкнулся человек. Рассказываем о значении подробнее.

Общее значение

Как правило, карта Луна указывает на скрытые мотивы и обстоятельства. Человек может находиться в определенной ситуации и сам не понимать, как в ней оказался. Аркан сигнализирует о страхах и сомнениях, порой подсознательных. Они мешают решить проблему, потому что человек сам не понимает, из-за чего она возникла.

Луна в некоторых случаях указывает на людей с хорошо развитой интуицией. Они умеют подмечать детали, которые не видят остальные, и делать выводы на их основе.

Другое распространенное значение — обман, хитрость, интриги, мошенничество и воровство.

Значение в любви

В любовных отношениях Луна показывает на недовольство ситуацией и сложности. Партнеры стремятся не обсуждать проблемы, а отдалиться, промолчать и сгладить углы. Тем временем копятся проблемы и недопонимание, которые со временем могут привести к расставанию или серьезному конфликту.

В сочетании с Дьяволом Луна, как правило, символизирует попытку партнера скрыть свою зависимость, темное прошлое или проблемы в настоящем. Иногда Луна указывает на иллюзии, которые есть в отношении партнера. Одно из самых частых значений в любовных раскладах — измена.

Значение в работе

В гадании на карьеру Луна указывает на недосказанность и возможные проблемы. Например, при приеме на работу руководитель может не рассказать обо всех условиях труда или обязанностях, которые предстоит выполнять. Еще одна потенциальная проблема — сложности с документами, черная бухгалтерия.

Кроме этого, карта может показывать на тяжелый коллектив, люди в котором склонны к изменам и интригам.

Ранее мы рассказывали о пяти простых раскладах Таро на отношения. Смотрите схемы, с которыми справятся даже новички.

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