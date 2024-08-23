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Он и она Эзотерика и магия Расклад Таро на отношения для новичков: простые схемы с примерами

Расклад Таро на отношения для новичков: простые схемы с примерами

Они подойдут для тех, кто уже нашел партнера и для тех, кто ждет свою любовь

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3 комментария

Один из самых популярных раскладов на отношения — «Вокзал для двоих»

В попытках найти свою любовь или наладить отношения в паре многие обращаются за советами к картам Таро. Насколько это рациональный вариант — каждый решает сам. Для тех, кто предпочитает такой эзотерический способ для поиска ответов на вопросы, НГС собрал простые схемы раскладов Таро на любовь. Показываем и объясняем на примерах.

«Вокзал для двоих»

Лучше рассматривать значения карт в разных аспектах

Пожалуй, это самый популярный и уже классический расклад, который призван показать, что происходит в отношениях в паре.

Карта 1 — указывает на мысли гадающего, его взгляд на отношения в паре.

Карта 2 — мысли партнера и его взгляд на отношения.

Карта 3 — чувства гадающего к партнеру.

Карта 4 — что происходит в паре сейчас или в загаданный промежуток времени.

Карта 5 — чувства партнера к гадающему.

Карта 6 — каким партнер видит гадающего.

Карта 7 — каким гадающий видит партнера

«Будущее пары»

Простой линейный расклад для начинающих

Расклад подходит для новичков. Его используют, чтобы проверить, есть ли перспектива отношений с загаданным человеком.

Карта 1 — мысли потенциального партнера об отношениях.

Карта 2 — что происходит между гадающим и потенциальным партнером сейчас.

Карта 3 — чувства потенциального партнера к гадающему.

Карта 4 — перспектива отношений

Карта 5 — чувства гадающего к потенциальному партнеру.

Карта 6 — непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на отношения.

«Мысли любимого»

Расклад подойдет для тех, чьи чувства невзаимны

Простой расклад для тех, кто хочет понять, как к ним относится возлюбленный. Подходит как для тех, кто уже состоит в отношениях, так и для тех, кто пока не дошел до этой стадии.

Карта 1 — мысли партнера о гадающем.

Карта 2 — чувства загаданного человека к гадающему.

Карта 3 — ситуация в отношениях сейчас или в загаданный период.

Карта 4 — события, которые могут произойти в отношениях в ближайшее время.

Карта 5 — итог отношений пары.

«Пирамида»

«Пирамида» — более сложный для трактовки расклад, но и новичок, при желании, сможет с ним справиться

Более сложный для трактовки расклад, который подойдет для опытных любителей Таро. Его используют для гадания в том случае, если в паре возник конфликт или трудности.

Карта 1 — причина возникших проблем.

Карта 2 — почему партнеры не могут найти общий язык.

Карта 3 — что поможет решить проблему.

Карта 4 — на что обратить внимание для того, чтобы разрешить конфликт / решить проблему.

Карта 5 — средство решения проблемы.

Карта 6 — каким будет процесс примирения / разрешения проблемы.

Карта 7 — итог.

«Сирень и клевер»

Пример расклада «Сирень и клевер»

Еще один расклад для продвинутых. Его используют для того, чтобы максимально полно рассмотреть ситуацию в отношениях. Карты из левого «цветка» указывают на гадающего, из правого — на загаданного партнера. Если вы новичок, но все равно хотите использовать именно этот расклад, то рекомендуем при трактовке использовать несколько источников, объясняющих значения карт.

Карты 1 и 2 — намерения партнеров, цели и стремления в отношениях.

Карты 3 и 6 — чем партнеры кардинально отличаются друг от друга, какие разногласия могут стать критичными для пары.

Карты 4 и 5 — что объединяет пару, точки соприкосновения.

Карты 7 и 8 — внутренние, духовные потребности партнеров в отношениях.

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Комментарии
3
Светлана В-ва
23 августа 2024, 08:12
можно как угодно не верить, но я делаю расклады для себя и сбывается все. Главное не задалбливать одними и теми же вопросами и натягивать значения на глобус желаний.
Гость
23 августа 2024, 07:52
МРАКОБЕСЫ
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