Да кто такой этот ваш Змееносец: изучаем тайное созвездие между Скорпионом и Стрельцом и особенности людей 13-го знака

Миф или правда? Таинственный 13-й знак зодиака появившийся буквально из ниоткуда ровно посередине между скорпионом и стрельцом. Загадочный Змееносец, кто ты такой? Определившаяся еще в древности система не подвергалась сомнению, пока некто не обнаружил просвет между планетами. Астрологи так и не пришли к единому мнению, принимать ли подкидыша в семью. Верить или нет — дело ваше. Рассказываем про спорный знак Зодиака: в какие даты он существует и какое влияние имеет на людей, под ним родившихся.
Легенда о Змееносце
Астролог Марина Шумкина рассказывает, что о Змееносце заговорили еще в 1930-х годах. Астрономы, регулярно отслеживающие изменения во вселенной, определили участок сферы, который относится к этому созвездию. Все созвездия названы в честь мифических персонажей, и созвездие Змееносца не исключение.
Марина Шумкина — астролог, психолог, автор проекта Asprofy: астрология для жизни и бизнеса.
Асклепий (Змееносец) — древнегреческий бог медицины, сын бога Апполона и нимфы Корониды. По классической версии мифа, беременная Асклепием Коронида изменила Аполлону со смертным Исхием, за что была убита. На погребальном костре Аполлон вынул из чрева Корониды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону — тот обучил мальчика искусству врачевания, в котором он достиг небывалых успехов.
Асклепий научился не только лечить разные болезни, но и воскрешать мёртвых. Согласно одной из версий мифа, делал это он не из благих побуждений, а за плату. Такие действия возмутили олимпийских богов, которые сочли их нарушением законов мирового порядка. Зевс поразил Асклепия молнией, но затем оживил и обожествил. Основной атрибут Асклепия — посох с ползущей по нему змеей, нередко его изображали без посоха, но в руках со змеей или с двумя змеями (одна символизирует Скорпиона, вторая — Стрельца).
Характеристика Змееносца
Период Змееносца приходится на даты с 30 ноября по 17 декабря, между скорпионом и стрельцом. Все знают, что каждый из 12 созвездий относится к одной из 4-х стихий: огонь, вода, воздух, земля, но особенность змееносца в том, что он не принадлежит ни к одной из перечисленных. Скорпионом управляет вода, Стрельцом — огонь, и астрологи сделали вывод, что Змееносец взял признаки обеих.
Люди, родившееся под знаком Змееносца, очень активны и эмоциональны, с высоко развитым эмоциональным интеллектом, они способны хорошо чувствовать других людей.
— Вспомним Асклепия: он хотел помогать людям вопреки всему, даже через гнев богов. Стрельцы — люди, которые активно сражаются за свои идеи, а Скорпионы часто выступают в роли спасателей людских судеб. Змееносец объединяет в себе и то, и другое, — отмечает астролог Марина Шумкина.
Если посмотреть на карту созвездий, то можно увидеть, что Змееносец располагается ближе к Стрельцу. Стрельцы — люди, которым нравится быть особенными, отличными от других. Относящие себя еще и к знаку Змееносца, Стрельцы повышают свою особенность и тем самым присуждают себе некий вип-статус.
Змееносцы — люди действия. Слово «прокрастинация» им будто бы не знакомо. В друзья Змееносцы выбирают тех, кто с легкостью поддержит все их авантюры, но при этом не затмит их самих. Спутников жизни они не ищут специально — скорее, пойдут за тем, кто решит повести их за собой. Змееносцы всегда будут верны своему избраннику.
Что еще почитать
Рыбы возьмут кредит, а Девы сменят работу. Финансовый гороскоп на октябрь от астролога.
Как миллионерша — «целительница всех болезней» громко и богато отметила юбилей, пригласив свою подругу Блиновскую.
Личный ад и пороховая бочка: какие знаки зодиака невыносимы в отношениях.