Да кто такой этот ваш Змееносец: изучаем тайное созвездие между Скорпионом и Стрельцом и особенности людей 13-го знака

Легенда о Змееносце

Астролог Марина Шумкина рассказывает, что о Змееносце заговорили еще в 1930-х годах. Астрономы, регулярно отслеживающие изменения во вселенной, определили участок сферы, который относится к этому созвездию. Все созвездия названы в честь мифических персонажей, и созвездие Змееносца не исключение.

Марина Шумкина — астролог, психолог, автор проекта Asprofy: астрология для жизни и бизнеса.

Асклепий (Змееносец) — древнегреческий бог медицины, сын бога Апполона и нимфы Корониды. По классической версии мифа, беременная Асклепием Коронида изменила Аполлону со смертным Исхием, за что была убита. На погребальном костре Аполлон вынул из чрева Корониды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону — тот обучил мальчика искусству врачевания, в котором он достиг небывалых успехов.