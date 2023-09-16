Как миллионерша — «целительница всех болезней» громко и богато отметила юбилей, пригласив свою подругу Блиновскую

Комментарии под ее видео только положительные:

— Алена, вы супер!!! Как же я переживаю сейчас, что я без аппендикса... Ну и, конечно, нам никто не скажет из врачей про пищевое поведение, потому что они заточены на больных людей. Не будет больных — не будет врачей. Всё правильно! Не нужны мы здоровые!



— Алена, спасибо, настолько полезной информации нет нигде. Мне 36, и благодаря вам, многое в себе стала понимать и, слава богу, аппендикс со мной, буду относиться к нему с уважением и ко всему организму в целом, в своём темпе. Я не знаю, чем мы заслужили такого прекрасного человека, как вы! Значит, видимо, не всё ещё в этом мире потеряно.

Также Ковальчук увлекается астрологией и эзотерикой. Идея отмечать день рождения в Архангельске пришла не просто так — ее подсказал астролог.



В своем телеграм-канале Алена Ковальчук выкладывала посты в поддержку СВО. Сейчас они удалены. В марте 2022 года она выкладывала книгу Эрика Дьюбея «200 доказательств того, что Земля не вращающийся шар». Также она написала: «Кто-нибудь верит в теорию, что мы под куполом? Я просто верю!» Сейчас оба поста удалены. Зато остался пост с таким постскриптумом: