Как миллионерша — «целительница всех болезней» громко и богато отметила юбилей, пригласив свою подругу Блиновскую

В Архангельск на этой неделе вдруг слетелось порядка сотни бизнесменов, коучей, психологов, астрологов, авторов курсов и марафонов со всех уголков России. Здесь с размахом отмечала свой день рождения блогер из Ростова-на-Дону Алена Ковальчук: город для праздника, оказывается, выбрали небесные звезды, а развлекали на нем богачей звезды эстрады. Торжество прошло роскошно, как и подобает миллионерам: на своих площадках онлайн-«целительница» открыто рассказывает, как зарабатывает большие деньги в интернете, якобы оздоравливая клиентов. Наши коллеги из 29.RU рассказали, что покупают у нее простые люди и что про такие вложения думают психолог и юрист.
Подруга Блиновской. Путь к роскоши
Алёна Ковальчук — подруга и, можно сказать, последовательница Елены Блиновской, разбогатевшей на авторском курсе «Марафон желаний», который прошло огромное число россиянок, желая стать успешнее, привлекательнее и богаче.
На своем дне рождения в Архангельске Ковальчук даже поднимала за единомышленницу тост. Блиновская на празднике присутствовать не смогла — находится под домашним арестом за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Имущество Блиновской на 64 миллиарда рублей арестовали.
Кстати, Блиновская сама недавно отметила день рождения — 25 августа. В Сети тогда появилось видео, как она с подругами танцует под песню Стаса Костюшкина «Королева».
Костюшкин, судя по всему, в этой среде исполнитель востребованный. На юбилее Ковальчук в Архангельске он тоже выступил. Снова спел «Королеву», только текст был переписан уже про Ковальчук.
— Танцует королева, Алена королева, по гороскопу Дева. Всё просто и смело решает королева, Алена королева, и покорилось небо.
Закончился юбилей масштабным громким салютом, который удивил горожан — вспышки были недалеко от гостиницы и речного транспорта.
Обещает людям полное исцеление
Как утверждает Алена Ковальчук, свое здоровье она начала изучать в декабре 2020 года, а теперь готова делиться знаниями. В описании ее профиля написано, что она с командой исцеляет все болезни. Также сказано, что 72 тысячи человек вернули здоровье. То есть, Ковальчук «исцеляет» примерно 70 человек в день.
Ковальчук часто критикует врачей, заявляет, что «болезней не существует»:
— Если бы в России докторам платили за здоровых людей, поверьте, страшных диагнозов мы могли бы с вами избежать. Система здравоохранения построена таким образом, что у врача нет задачи, чтобы люди были здоровыми.
У Ковальчук, судя по всему, такая задача есть, ведь как альтернативу официальной медицине она и предлагает свой подход. К примеру, сейчас активно рекламирует свой интенсив «Прочистон», на котором обещают «полное исцеление души и тела». Несколько дней назад стоимость тарифа «Прочистонец» была 4000 рублей. На сайте стоял таймер, который отсчитывал, сколько времени осталось до повышения цены. Сейчас таймер стоит на нуле, но стоимость курса осталась прежней.
Блогер объясняет подписчикам, почему надо купить ее продукт: она якобы исцелила маму от рака третьей стадии, поправила здоровье отца после инфаркта, а сама похудела на 40 килограммов, что подтверждает фотографиями. Раньше весила 104.
Блогер буквально закидывает аудиторию странными тезисами. В своих видео Ковальчук утверждает, что от презервативов надо отказываться, так как они «вызывают развитие заболеваний» в половой системе. Говорит, что к врачам надо обращаться только в случае, когда требуется экстренная реанимационная помощь. Утверждает, что кожных заболеваний не существует.
ИП Алены Ковальчук зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Ей принадлежит доля в ООО «Грани Женской Ответственности». Эта фирма создана в 2021 году, в 2022-м показала выручку в 17,8 миллиона рублей и чистую прибыль в 711 тысяч рублей, а сейчас находится в процессе ликвидации. У компании есть зарегистрированный товарный знак «Волшебный пендель», «Национальный фонд «Мама это я»» и «Грани женской ответственности». Также в 2020–2022 годах Ковальчук владела фондом «Мама это я». Компания закрыта в 2022 году, как сказано в документах суда, у Алены возник конфликт с другим учредителем фонда. На фирму несколько раз подавали в суд за неосновательное обогащение.
Как Ковальчук лечила саму себя
По словам Ковальчук, у нее самой были грыжа, бронхиальная астма, пигментация кожи, киста, эрозия шейки матки, поликистоз яичников, эндометриоз, аллергия на амброзию и пух, инсулинорезистентность, папилломы, розацеа. Она тратила сотни тысяч рублей на сеансы у остеопатов (остеопатия — система альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. — Прим.ред.), но ничего не помогало.
Однажды Ковальчук пришла на сеанс к гомеопату (гомеопатия — еще одно направление альтернативной медицины). Там ей якобы объяснили, что каждая болезнь послана человеку свыше, чтобы он обратил внимание на себя, продали гомеопатическую аптечку и выписали список литературы, заявив, что для лечения нужно менять образ жизни. В итоге, по словам Ковальчук, она нашла целителя, похудела и вылечилась.
На одном из своих эфиров Ковальчук призналась, что она антипрививочница, никогда не носила медицинских масок. Также она рассказала, что раньше люди жили 90–120 лет, потому что пользовались традиционной медициной, и утверждает, что «седина — это болезнь».
— Я понимаю, что никакая диета, никакие нутрициологи не помогут человеку, если он засран. Если он загрязнял себя 30–40–50 лет. Я понимаю, что то, что медицина делит человека на органы, это просто преступление против человечества. На сегодняшний день та доказательная медицина, которая существует, которая воздействует на человеческий организм, это просто геноцид. Ни один хирург, ни один доктор, ни одна операция, за исключением экстренных реанимационных случаев, не в состоянии излечить человека, — утверждает Ковальчук.
В январе 2023 года Ковальчук провела вебинар «ДНК Здоровой жизни». В самом начале она отметила, что человек — это «высшее божественное создание на планете Земля», и порадовалась, что эфир проходит накануне новолуния и китайского Нового года. С ходу Алёна рассказала, от чего люди болеют:
— Психика первична, физика вторична. Очень важно, что мы излучаем, что мы отдаем, чем мы делимся, потому что то, что мы передаем другим людям, напрямую возвращается нам. Я думаю, ни для кого не секрет, что обиды у нас вызывают болезни щитовидной железы, что переживание за материальное положение у нас отдается болями в пояснице. Чрезмерная задумчивость, погружение в собственные мысли, депрессивные состояния очень сильно влияют на селезенку. Если вы постоянно гневаетесь, ворчите, то что страдает? Конечно же, печень. Все страхи, которые живут внутри нас, которые блокируют энергию, очень сильно перегружают наши почки и вызывают кариес, расшатывание зубов, создают нездоровую микрофлору внутри нашего организма, — утверждает Алена.
После этого Алена говорит, что «ее счастье» — отсутствие медицинского образования, потому что она «пропускает информацию через свой внутренний фильтр». Затем она начинает рассказывать о тибетской медицине и о том, что человеческое тело состоит из пяти элементов — земля, огонь, воздух, вода, эфир.
Ковальчук высказалась и про причину сахарного диабета — по ее словам, внутри организма может скапливаться слизь либо желчь, которая нейтрализует клетки, производящие инсулин.
— Сахарный диабет ни в коей мере не лечится никакими химическими препаратами. Единственное, что необходимо — убрать стресс. Потому что сахарный диабет — одна из болезней, которая ведет к самоуничтожению. Очень важно убрать стресс. У всех людей, у которых сахарный диабет, с которыми я общалась (не могу сказать за всех, я не проводила исследований, я не доктор), в жизни присутствует раздражающий фактор. Они постоянно находятся в зоне стресса, живут и работают в стрессовых условиях, им в жизни что-то не нравится. И для этого у них организм повышает уровень сахара в крови, чтобы хоть как-то усладить их и без того тяжелую жизнь, — утверждает Алена Ковальчук.
Комментарии под ее видео только положительные:
— Алена, вы супер!!! Как же я переживаю сейчас, что я без аппендикса... Ну и, конечно, нам никто не скажет из врачей про пищевое поведение, потому что они заточены на больных людей. Не будет больных — не будет врачей. Всё правильно! Не нужны мы здоровые!
— Алена, спасибо, настолько полезной информации нет нигде. Мне 36, и благодаря вам, многое в себе стала понимать и, слава богу, аппендикс со мной, буду относиться к нему с уважением и ко всему организму в целом, в своём темпе. Я не знаю, чем мы заслужили такого прекрасного человека, как вы! Значит, видимо, не всё ещё в этом мире потеряно.
Также Ковальчук увлекается астрологией и эзотерикой. Идея отмечать день рождения в Архангельске пришла не просто так — ее подсказал астролог.
В своем телеграм-канале Алена Ковальчук выкладывала посты в поддержку СВО. Сейчас они удалены. В марте 2022 года она выкладывала книгу Эрика Дьюбея «200 доказательств того, что Земля не вращающийся шар». Также она написала: «Кто-нибудь верит в теорию, что мы под куполом? Я просто верю!» Сейчас оба поста удалены. Зато остался пост с таким постскриптумом:
— Люди порой не могут определиться с блюдом в ресторане, зато точно уверены, как выглядит земля. Удивительно!
Какие люди «покупают» успех и здоровье в интернете?
Такой вопрос мы задали психологу и руководителю общественной организации «Арт-Север» Валентине Морозовой.
Пока одни россияне называют торговлю сомнительными суперзнаниями «инфоцыганством», другие активно отдают новым наставникам свои деньги. И феномен в том, что никто не заставляет людей платить за курсы, однако это происходит в огромных масштабах, о чем сообщают миллиардные «заработки» блогеров-консультантов. Валентина Морозова считает, что такой бизнес строится на магическом мышлении:
— Мир велик и агрессивен, как снаружи, так, возможно, и в близком окружении. И это чувство беспомощности для кого-то невыносимо. В итоге тот, кто предлагает подчинить себе вселенную с помощью марафона желаний или любой иной волшебной практики, попадает в запрос такого человека на гарантированное управление обстоятельствами. Людям хочется спокойствия, уверенности, избавиться от страха неизвестности.
С одной стороны, как говорит психолог, плацебо тоже может принести пользу, однако когда люди в особенно тяжелых обстоятельствах выбирают не медицину, а чудодейственные ритуалы, — это, конечно, очень опасно.
— Когда люди отказываются от лечения рака, веруя в волшебную практику или эликсир, а по итогу умирают (примеров много), то это уже преступление, — считает психолог. — Люди в стрессе не мыслят критично, им срочно нужна помощь, и они часто хватаются за любую соломинку, включая таких вот целителей души и тела.
А «целители душ», особенно профессионально развивающиеся в области манипуляций (маркетинг и продажи пропитаны этим), тянут за нужные ниточки, вовлекая человека в свои программы, курсы, эксклюзивные продукты. Этика там и не ночевала. Меня давно беспокоит, что у продавцов нет внятного этического кодекса, а закон о правах потребителя туманен. Важнее всего прибыль и способы получения ее в серых зонах воспринимаются у нас больше как бизнес-идея, чем как что-то плохое и недопустимое.
Поэтому, по мнению психолога, сегодня, когда процветает мошенничество по телефону и манипуляции в Сети, важно быть особенно осторожным. Как от этого уберечься?
— Хочется ответить «никак». Потому что манипуляций очень много, и не ваша вина, что вас обманули. Это на совести обманщика и манипулятора. Что может помочь не влезть в серьезные проблемы от общения с манипуляторами? Важно иметь свой круг поддержки — людей, понимающих и принимающих вас. Сократить или вовсе прекратить общение с теми, кто вас оскорбляет, унижает, не принимает. Снизить внешний локус контроля, то есть зависимости от мнения окружающих. Укрепить внутренний стержень, понимать свои собственные желания и цели, ставить их.
Если всего этого сейчас нет — именно такие люди в группе риска, — то можно обратиться в группы поддержки на разные темы — это даст круг помощи. Или пойти к психологам, которые помогут не моментально, но эффективно — уже как профессионалы.
Также Валентина Морозова советует не принимать решения на горячую голову. Даже если вы спросили о чем-то из любопытства, а продавец уже ждет от вас решение, — точно не стоит доверять тем, кто торопит.
Полезные курсы бывают, но надо быть начеку
Когда в Сети гарантировано продают счастье, уверенность или здоровье, человек с развитым критическим мышлением быстро сделает вывод, что это чушь. Однако курсы в Сети бывают разные, к примеру, профессиональные. Когда опытный специалист, к примеру, учит начинающих дизайнеров пользоваться новой программой. Или видеограф показывает, как освоить технику. А тренер — выстраивает индивидуальный курс занятий с учетом особенностей здоровья. Эти знания уже не так эфемерны, как заговоры на успех и исцеление. Но и тут можно прогадать. Это, в первую очередь, товар, и вот что о таких сделках говорит Дмитрий Дерен, адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Федерация Права»:
— В случае если вы решились воспользоваться услугами в Сети и приобрести онлайн-курс, рекомендую узнать о биографии, наличии образования, опыте трудовой деятельности и иных образовательных свидетельствах. Также необходимо составить договор оказания образовательных услуг. В котором должны быть отражены все условия обучения, такие как перечень предоставляемой информации, условия расторжения договора, условия возврата уплаченных за обучение денежных средств. При оплате необходимо зафиксировать данный факт.
Как говорит эксперт, не менее важно, чтобы у педагога или тренера был статус индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, например ООО, этого требует закон. За неимением этого грозит как минимум административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ за незаконную предпринимательскую деятельность или деятельность без лицензии.
— Также законом предусмотрена и уголовная ответственность по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), если оно причинило государству или гражданам крупный ущерб, — комментирует Дмитрий Дерен. — Максимальное наказание по которой шесть месяцев ареста. Такой горе-блогер, богатеющий на чужой доверчивости, может быть привлечен по статье 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к образовательному процессу), штрафы по которой составляют до 200 тысяч рублей. Также следует отметить, что в России набирает обороты практика привлечения к ответственности «инфоблогеров», которые продают путь в красивую жизнь.
Дмитрий Дерен советует присмотреться к урокам, даже если речь идет о прикладных знаниях, — если в выступлениях эксперта много воды, если он никак не доказывает свои компетенции или прикрывается охапкой сомнительных дипломов, если нет возможности оценить «товар» хотя бы частично, — лучше отказаться от такого «развития».