Рыбы возьмут кредит, а Девы сменят работу. Финансовый гороскоп на октябрь от астролога

1
Овен
Придется поработать больше обычного. Не стоит верить тем, кто предложит свою помощь. В этот период лучше попробовать со всеми делами справиться самостоятельно. С середины октября особенно важно контролировать свои эмоции.
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2
Телец
Это неблагоприятное время для крупных покупок. Лучше отложить деньги на какое-то время. Также не стоит искать новые способы заработка. С 7 по 9 октября, возможно, придется принять сложное решение.
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3
Близнецы
Есть большая вероятность, что вас обманут. Старайтесь не верить тем, кто обещает золотые горы. Иначе возможны большие денежные потери из-за вашей наивности.
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4
Рак
Вы будете склонны усложнять жизнь и сами себе противоречить. Не старайтесь быстро и много заработать: все дела лучше делать постепенно. Благоприятно будет вложить крупную сумму денег, например, в недвижимость.
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5
Лев
В октябре лучше не идти на риск и не делать ничего противозаконного. Сдерживайте эмоции, иначе станете жертвой непредсказуемых последствий. Не планируйте крупных сделок на конец месяца.
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6
Дева
Хорошее время для планирования будущего и повышения вашего финансового статуса. Подробно рассмотрите все возможности для роста дохода. Смена работы или дополнительный заработок откроют вам большие перспективы.
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7
Весы
Вы полны энергии, и это принесет позитивные перемены в карьере. Проявляйте свои таланты и креативность! Настало время воплотить смелые профессиональные амбиции в реальность.
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8
Скорпион
Очень удачливый месяц. Есть вероятность получить неожиданный возврат денег или премию на работе. Удачу может принести даже покупка лотерейного билета! А вот занимать, брать кредит или дарить деньги в этом месяце не рекомендуется.
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9
Стрелец
Проявите активность в начале месяца. Старайтесь осуществить то, к чему давно стремились. Внимательно следите за подписанием всех документов: даже самые надежные люди могут в этот период вам серьезно навредить.
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10
Козерог
В начале октября не ждите быстрого развития событий. Могут появляться разные препятствия в делах. Переживать не стоит: побалуйте пока себя мелкими покупками, а к концу месяца всё разрешится само собой.
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11
Водолей
На работе вас будет ждать заманчивое предложение. Чтоб его получить, совершенствуйте свои профессиональные навыки и не стройте козни коллегам. Если планируете командировки, то лучшим периодом будет начало октября.
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12
Рыбы
Октябрь для вас непростой месяц. На работе могут быть разногласия и сложные ситуации, над решением которых придется потрудиться. Благоприятно брать кредиты для расширения бизнеса.
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