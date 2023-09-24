Рыбы возьмут кредит, а Девы сменят работу. Финансовый гороскоп на октябрь от астролога

Провожаем сентябрь. Да, уже! Что же нас ждет во втором месяцев осени? Долгожданную премию за хорошую работу или непредвиденные траты? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В октябре солнце в Весах призывает всех действовать осторожно и взвешенно, не поддаваться легкомыслию в общении с партнерами. Пришло время для решения сложных вопросов, которые долго откладывались. 14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение — для многих это будет периодом больших перемен. В работе возможны ошибки, много замечаний от начальства. Не планируйте смену работы или переезд на конец месяца, — советует астролог.

А чего именно ожидать разным знакам Зодиака? Читайте в удобных карточках!

