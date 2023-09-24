freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 96.04
eur 102.25
СрочноМикрорайон остался почти без транспорта
Рыбы возьмут кредит, а Девы сменят работу. Финансовый гороскоп на октябрь от астролога
Карточки

Рыбы возьмут кредит, а Девы сменят работу. Финансовый гороскоп на октябрь от астролога

Увы, но второй месяц осени принесет многим из нас проблемы с деньгами

545

У некоторых знаков финансы споют романсы

Поделиться

Провожаем сентябрь. Да, уже! Что же нас ждет во втором месяцев осени? Долгожданную премию за хорошую работу или непредвиденные траты? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В октябре солнце в Весах призывает всех действовать осторожно и взвешенно, не поддаваться легкомыслию в общении с партнерами. Пришло время для решения сложных вопросов, которые долго откладывались. 14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение — для многих это будет периодом больших перемен. В работе возможны ошибки, много замечаний от начальства. Не планируйте смену работы или переезд на конец месяца, — советует астролог.

А чего именно ожидать разным знакам Зодиака? Читайте в удобных карточках!

1

Овен

Придется поработать больше обычного. Не стоит верить тем, кто предложит свою помощь. В этот период лучше попробовать со всеми делами справиться самостоятельно. С середины октября особенно важно контролировать свои эмоции.

Поделиться

2

Телец

Это неблагоприятное время для крупных покупок. Лучше отложить деньги на какое-то время. Также не стоит искать новые способы заработка. С 7 по 9 октября, возможно, придется принять сложное решение.

Поделиться

3

Близнецы

Есть большая вероятность, что вас обманут. Старайтесь не верить тем, кто обещает золотые горы. Иначе возможны большие денежные потери из-за вашей наивности.

Поделиться

4

Рак

Вы будете склонны усложнять жизнь и сами себе противоречить. Не старайтесь быстро и много заработать: все дела лучше делать постепенно. Благоприятно будет вложить крупную сумму денег, например, в недвижимость.

Поделиться

5

Лев

В октябре лучше не идти на риск и не делать ничего противозаконного. Сдерживайте эмоции, иначе станете жертвой непредсказуемых последствий. Не планируйте крупных сделок на конец месяца.

Поделиться

6

Дева

Хорошее время для планирования будущего и повышения вашего финансового статуса. Подробно рассмотрите все возможности для роста дохода. Смена работы или дополнительный заработок откроют вам большие перспективы.

Поделиться

7

Весы

Вы полны энергии, и это принесет позитивные перемены в карьере. Проявляйте свои таланты и креативность! Настало время воплотить смелые профессиональные амбиции в реальность.

Поделиться

8

Скорпион

Очень удачливый месяц. Есть вероятность получить неожиданный возврат денег или премию на работе. Удачу может принести даже покупка лотерейного билета! А вот занимать, брать кредит или дарить деньги в этом месяце не рекомендуется.

Поделиться

9

Стрелец

Проявите активность в начале месяца. Старайтесь осуществить то, к чему давно стремились. Внимательно следите за подписанием всех документов: даже самые надежные люди могут в этот период вам серьезно навредить.

Поделиться

10

Козерог

В начале октября не ждите быстрого развития событий. Могут появляться разные препятствия в делах. Переживать не стоит: побалуйте пока себя мелкими покупками, а к концу месяца всё разрешится само собой.

Поделиться

11

Водолей

На работе вас будет ждать заманчивое предложение. Чтоб его получить, совершенствуйте свои профессиональные навыки и не стройте козни коллегам. Если планируете командировки, то лучшим периодом будет начало октября.

Поделиться

12

Рыбы

Октябрь для вас непростой месяц. На работе могут быть разногласия и сложные ситуации, над решением которых придется потрудиться. Благоприятно брать кредиты для расширения бизнеса.

Поделиться

По теме

ГороскопФинансыАстрологПрогнозОктябрь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter