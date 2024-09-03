Опасная любовь и обман: значение карты Таро Дьявол в раскладах на любовь и работу

Дьявол — 15-й из старших арканов в Таро Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Одна из самых неоднозначных и в то же время пугающих карт в колоде Таро — Дьявол. Но даже у него есть положительные трактовки, которые обычно проявляются в сочетании с другими картами. Если вы увлекаетесь гаданиями и интересуетесь тем, что может значить карта в раскладах на любовь и работу, то читайте подробности в этом материале.

Общее значение

В первую очередь стоит учитывать, что в раскладах значение Дьявола нужно трактовать на основе того, какие карты его окружают. Как правило, аркан указывает на зависимость от материальных благ, вещей или людей. При этом человек в таком случае сам не понимает, что он не свободен, и поэтому не может избавиться от опасных пороков. Еще одно из ключевых значений карты — обман.

В некоторых случаях аркан Дьявола может указывать на то, что человек отказался от пагубных пристрастий и научился контролировать себя или только встал на путь исправления, которые обещает быть удачным. Такая трактовка возможна при сочетании с арканом Мир.

Значение в раскладах на любовь

Чаще всего Дьявол в любовных гаданиях указывает на перекос в отношениях: скорее всего, они строятся не на искренней любви и уважении, а на желании удовлетворить свои потребности. Это может быть человек, которого интересует только секс, деньги или помощь в продвижении по карьерной лестнице. Дьявол может предупреждать об изощренном манипуляторе.

Также карта может показывать зависимость от партнера, который устраивает гадающему эмоциональные качели. Как правило, человек может говорить, что хочет выйти из этого союза, но на самом деле желать остаться в этой болезненной привязанности. В такой ситуации карта указывает, что гадающий не сможет начать новую жизнь и найти подходящего партнера, пока сам не осознает зависимость.

Зависимости по этой карте могут быть и более выраженными. Например, Дьявол может указывать на любителя запрещенных веществ. В сочетании с Семеркой кубков — на человека, который склонен к изменам или предпочитает иметь сразу несколько половых партнеров. Аркан также может указывать на человека, склонного к сексуальным извращениям.

Иногда Дьявол в раскладах выступает сигнификатором человека, который считает партнера своей собственностью. Такие люди не готовы слушать возражения, учитывать потребности и желания другого, не дают возможность выражать свое мнение.

В окружении благоприятных карт, например, Звезды, Дьявол может указывать на внутреннюю энергию человека, харизму, умение найти выход из сложных отношений. В сочетании с Влюбленными — на начальный, страстный этап отношений. В сочетании с Королем или Королевой жезлов — на хорошего любовника или на сильного и харизматичного человека.

Значение в раскладах на работу

В вопросах карьеры карта может указывать на трудоголизм, приобретающий форму зависимости. Человек погружается в работу с головой, вкладывает в дело всю свою энергию, но в результате другие сферы жизни могут идти под откос.

Еще одно значение Дьявола — обман со стороны делового партнера, коллеги или руководителя. Гадающий может получать заманчивые предложения, которые на самом деле окажутся ложными и губительными. Так, карта может указывать на финансовую пирамиду.

Аркан может указывать на сильного, умелого и перспективного работника (например, в сочетании с Рыцарем Пентаклей). Но карта Дьявола также иногда предупреждает о том, что гадающему пришлось иметь дело с руководителем, склонным к тщеславию и высокомерию. Такие люди готовы идти по головам и использовать не самые законные или этичные способы достижения целей. Они умеют получать желаемое, но не умеют остановиться. Значение может быть скомпенсировано благоприятными картами.