«Боже, это что за гора мышц!»: Прилучный с семьёй поразил фанаток голым торсом — видео

Прилучный с семьёй не первую неделю радует фанатов контентом из Геленджика Источник: t.me/bugevuge001











Актёр Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян вместе с детьми побывали в аквапарке в Геленджике. Видео спуска с горки артист опубликовал в своём Telegram-канале.

Артист поразил подписчиц канала физической формой Источник: t.me/bugevuge001

Подписчицы Павла Прилучного обратили внимание на форму актёра — их восхитили его мышцы.

— Боже, это что за гора мышц! Я с первого раза не поверила, что это Павел, пришлось перематывать вновь и вновь, вот это да. Идеальнее не придумаешь, — пишет одна из фанаток артиста.

Павел Прилучный публикует фото и видео из Геленджика на протяжении последних двух недель. Артист с семьёй уже побывал на море и посмотрел на старинные храмы.