«Боже, это что за гора мышц!»: Прилучный с семьёй поразил фанаток голым торсом — видео

Актёр Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян вместе с детьми побывали в аквапарке в Геленджике. Видео спуска с горки артист опубликовал в своём Telegram-канале.
Подписчицы Павла Прилучного обратили внимание на форму актёра — их восхитили его мышцы.
— Боже, это что за гора мышц! Я с первого раза не поверила, что это Павел, пришлось перематывать вновь и вновь, вот это да. Идеальнее не придумаешь, — пишет одна из фанаток артиста.
Павел Прилучный публикует фото и видео из Геленджика на протяжении последних двух недель. Артист с семьёй уже побывал на море и посмотрел на старинные храмы.
В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.