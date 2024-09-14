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Развлечения «Боже, это что за гора мышц!»: Прилучный с семьёй поразил фанаток голым торсом — видео

«Боже, это что за гора мышц!»: Прилучный с семьёй поразил фанаток голым торсом — видео

Семья актёра продолжает отдыхать в Геленджике

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10 комментариев

Прилучный с семьёй не первую неделю радует фанатов контентом из Геленджика

Актёр Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян вместе с детьми побывали в аквапарке в Геленджике. Видео спуска с горки артист опубликовал в своём Telegram-канале.

Артист поразил подписчиц канала физической формой

Подписчицы Павла Прилучного обратили внимание на форму актёра — их восхитили его мышцы.

— Боже, это что за гора мышц! Я с первого раза не поверила, что это Павел, пришлось перематывать вновь и вновь, вот это да. Идеальнее не придумаешь, — пишет одна из фанаток артиста.

Павел Прилучный публикует фото и видео из Геленджика на протяжении последних двух недель. Артист с семьёй уже побывал на море и посмотрел на старинные храмы.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.

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Комментарии
10
МАРГО
14 сентября 2024, 13:14
В форме Павел, молодец. Кстати, он мне сегодня зачем то приснился. Был очень худым и мрачным во сне. Сидел с опущенной головой и страдальческим выражением лица. Я не его поклонница, не надо мне сниться, пожалуйста.
Гость
14 сентября 2024, 13:28
Вот всё у них не как у людей. Мышцы, улыбки, какое-то не настоящее, притянутое за уши счастье. Пойду с соседом самогоночки выпью.
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