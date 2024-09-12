Старинные храмы и зеленые поля для гольфа: Прилучный с семьей на отдыхе в Геленджике — видео

В Краснодарский край семья приехала в конце лета Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Кадрами семейного отдыха поделился актер Павел Прилучный. Сейчас звезда сериала «Мажор» (18+) вместе с супругой и детьми находится в Геленджике. Фото и видео сибиряк опубликовал в личных соцсетях.

В Геленджик большое семейство приехало еще в конце августа. С сентября дети Прилучного начали учебный год в дистанционном формате. Как отметил актер, это временная мера.

Судя по кадрам с отдыха, Прилучный с детьми и супругой успевают посетить местные достопримечательности. Так, пару дней назад супруга актера Зепюр Брутян вместе с детьми посетила храм Андрея Первозванного. А сегодня большое семейство отправилось поиграть в гольф.

Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ранее жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов. Однако, по словам актрисы, отдых на море стоил потраченного времени.

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