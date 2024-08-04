«Нет слов»: фанаты ярко исполнили хит Бузовой всем залом на концерте на Алтае — видео

Певица и телеведущая Ольга Бузова дала концерт на курорте Яровое в Алтайском крае. Кадры исполнительница опубликовала на своих страницах в социальных сетях.
Певица предстала перед поклонниками в черном облегающем платье с блестками и в таких же блестящих ботфортах. Послушать Бузову собрались несколько сотен человек.
Исполнительница поделилась несколькими видео с выступления. На одном из них зал а-капелла спел строчки популярной песни Бузовой «Без Дел».
— Нет слов, — так подписала видео растроганная певица.
Звезда еще недавно была в Колумбии, оттуда она прилетела в Москву, провела меньше суток дома, после вылетела в Новосибирск и шесть часов ехала на машине до Ярового ради концерта. Во время поездки она даже успела сделать несколько фотографий в подсолнухах у трассы.
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В Яровое Ольга Бузова прилетела ради концерта на территории Причала 22 (0+). До этого певица была в Южной Америке, где принимала участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Она успела поделиться жаркими фото в купальнике, показать свои необычные прически с булавками и кольцами в волосах. Рассказывала Ольга Бузова и о том, что сильно устала, но времени на отдых у нее совсем нет.