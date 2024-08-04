«Нет слов»: фанаты ярко исполнили хит Бузовой всем залом на концерте на Алтае — видео

Концерт певицы прошел 3 августа Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица и телеведущая Ольга Бузова дала концерт на курорте Яровое в Алтайском крае. Кадры исполнительница опубликовала на своих страницах в социальных сетях.



Певица предстала перед поклонниками в черном облегающем платье с блестками и в таких же блестящих ботфортах. Послушать Бузову собрались несколько сотен человек.



Исполнительница поделилась несколькими видео с выступления. На одном из них зал а-капелла спел строчки популярной песни Бузовой «Без Дел».



— Нет слов, — так подписала видео растроганная певица.

Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Звезда еще недавно была в Колумбии, оттуда она прилетела в Москву, провела меньше суток дома, после вылетела в Новосибирск и шесть часов ехала на машине до Ярового ради концерта. Во время поездки она даже успела сделать несколько фотографий в подсолнухах у трассы.



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