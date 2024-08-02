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Развлечения Ни Lascala, ни Бобунца: организаторы «Ветра Сибири» продолжают отменять выступления и не готовы объяснять причины

Ни Lascala, ни Бобунца: организаторы «Ветра Сибири» продолжают отменять выступления и не готовы объяснять причины

Одна из групп узнала об отмене за два часа до выезда в аэропорт

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38 комментариев
Музыкантов в афише становится все меньше

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) продолжают отменять выступления музыкантов. Из афиши пропал Сергей Бобунец и группа Lascala, обе группы должны были выступить сегодня, 2 августа. НГС связался с представителем рок-фестиваля, прокомментировать ничего он не смог.

В официальной группе Lascala вчера, 1 августа, появилось сообщение о том, что организаторы написали им об отмене выступления за два часа до выезда в аэропорт. Группа уверяет, что месяц билась за участие, пошли на уступки организаторам, но все равно ничего не получилось.

— Закрыли глаза на некоторые пункты договора, получили массу обещаний от организатора, но этих жертв оказалось недостаточно — ни одно из них оказалось не выполнено. Сибирь, вы — замечательная публика, и нам больно от того, что из-за безответственности организатора мы с вами увидимся нескоро, — написано в посте.

К публикации также прикрепили скриншот, группа утверждает, что это переписка с организатором, они ссылаются на то, что отмена связана с финансовыми трудностями.

Lascala опубликовала переписку с организаторами

Из афиши также пропало упоминание Сергея Бобунца. Ранее и группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон») заявили об отмене.

Сейчас афиша на второе августа выглядит так

НГС дозвонился до директора фестиваля Евгения Анциферова, сначала он согласился пообщаться журналистом, а услышав вопрос о том, почему выступления отменяют, сразу же сказал, что не готов комментировать этот вопрос.

— Не готов давать комментарии, у нас фестиваль. Так сложились обстоятельства. Все, давайте, вы меня, честно говоря, отвлекаете. Без комментариев, — заявил Евгений Анциферов.

Пару недель назад стало известно, что изменилось место проведения музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Событие, которое должно было пройти в Мочище, перенесли на аэродроме ОбьГЭС. Уже сегодня утром жители с противоположного берега реки проснулись от громкой музыки.

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Ветер Сибири Рок-фестиваль Музыканты Исполнители Рок Отмена Выступление
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Комментарии
40
Гость
2 августа 2024, 13:16
Рок фестиваль? Не надо называть рок-музыкантами парней брякающих на гитарах. Рок это всегда свобода, братство, мир. В россии остался только Шевчук рок-музыкант
С левого берега
2 августа 2024, 13:24
А билеты по ценам как на всех?
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