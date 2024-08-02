Ни Lascala, ни Бобунца: организаторы «Ветра Сибири» продолжают отменять выступления и не готовы объяснять причины

Музыкантов в афише становится все меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) продолжают отменять выступления музыкантов. Из афиши пропал Сергей Бобунец и группа Lascala, обе группы должны были выступить сегодня, 2 августа. НГС связался с представителем рок-фестиваля, прокомментировать ничего он не смог.



В официальной группе Lascala вчера, 1 августа, появилось сообщение о том, что организаторы написали им об отмене выступления за два часа до выезда в аэропорт. Группа уверяет, что месяц билась за участие, пошли на уступки организаторам, но все равно ничего не получилось.

— Закрыли глаза на некоторые пункты договора, получили массу обещаний от организатора, но этих жертв оказалось недостаточно — ни одно из них оказалось не выполнено. Сибирь, вы — замечательная публика, и нам больно от того, что из-за безответственности организатора мы с вами увидимся нескоро, — написано в посте.

К публикации также прикрепили скриншот, группа утверждает, что это переписка с организатором, они ссылаются на то, что отмена связана с финансовыми трудностями.

Lascala опубликовала переписку с организаторами Источник: Lascala / vk.com











Из афиши также пропало упоминание Сергея Бобунца. Ранее и группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон») заявили об отмене.

Сейчас афиша на второе августа выглядит так Источник: vetersibiri.ru











НГС дозвонился до директора фестиваля Евгения Анциферова, сначала он согласился пообщаться журналистом, а услышав вопрос о том, почему выступления отменяют, сразу же сказал, что не готов комментировать этот вопрос.

— Не готов давать комментарии, у нас фестиваль. Так сложились обстоятельства. Все, давайте, вы меня, честно говоря, отвлекаете. Без комментариев, — заявил Евгений Анциферов.