Ни Lascala, ни Бобунца: организаторы «Ветра Сибири» продолжают отменять выступления и не готовы объяснять причины

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) продолжают отменять выступления музыкантов. Из афиши пропал Сергей Бобунец и группа Lascala, обе группы должны были выступить сегодня, 2 августа. НГС связался с представителем рок-фестиваля, прокомментировать ничего он не смог.
В официальной группе Lascala вчера, 1 августа, появилось сообщение о том, что организаторы написали им об отмене выступления за два часа до выезда в аэропорт. Группа уверяет, что месяц билась за участие, пошли на уступки организаторам, но все равно ничего не получилось.
— Закрыли глаза на некоторые пункты договора, получили массу обещаний от организатора, но этих жертв оказалось недостаточно — ни одно из них оказалось не выполнено. Сибирь, вы — замечательная публика, и нам больно от того, что из-за безответственности организатора мы с вами увидимся нескоро, — написано в посте.
К публикации также прикрепили скриншот, группа утверждает, что это переписка с организатором, они ссылаются на то, что отмена связана с финансовыми трудностями.
Из афиши также пропало упоминание Сергея Бобунца. Ранее и группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон») заявили об отмене.
НГС дозвонился до директора фестиваля Евгения Анциферова, сначала он согласился пообщаться журналистом, а услышав вопрос о том, почему выступления отменяют, сразу же сказал, что не готов комментировать этот вопрос.
— Не готов давать комментарии, у нас фестиваль. Так сложились обстоятельства. Все, давайте, вы меня, честно говоря, отвлекаете. Без комментариев, — заявил Евгений Анциферов.
Пару недель назад стало известно, что изменилось место проведения музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Событие, которое должно было пройти в Мочище, перенесли на аэродроме ОбьГЭС. Уже сегодня утром жители с противоположного берега реки проснулись от громкой музыки.