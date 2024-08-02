«Ветер Сибири» перебудил новосибирцев на двух берегах реки — фестиваль еще не начался, но раскаты музыки уже слышно

Фестиваль стартует 2 августа Источник: Рок-фестиваль «Ветер Сибири» / Vk.com











Сегодня утром, 2 августа, жители Нижней Ельцовки проснулись от громкой музыки — звуки шли с противоположенной стороны реки, с ОбьГЭСа — там стартует фестиваль «Ветер Сибири» (18+).



— Сегодня в Нижней Ельцовке примерно в 8 утра мы проснулись от звуков барабанов, примерно час слушали строевые марши. Через час стало понятно, что это саундчек. Сначала мы подумали, что музыка играет в каком-то соседнем обществе или на краю нашего общества, — рассказали НГС читатели.

Источник: читательница НГС

Редакция направила запрос организаторам фестиваля.



Напомним, что с 2 по 4 августа в Новосибирске пройдет второй международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

Мероприятие будет проходить на аэродроме ОбьГЭС, недалеко от частного сектора Источник: «Яндекс.Карты»











На сайте фестиваля указано, что на протяжении трех дней фестиваля на двух сценах выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. В их числе как перспективные молодые исполнители, так и легендарные группы отечественного рока.

