НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

штиль.

 743мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85

СРОЧНО

«Ветер Сибири» перебудил новосибирцев

Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Развлечения «Ветер Сибири» перебудил новосибирцев на двух берегах реки — фестиваль еще не начался, но раскаты музыки уже слышно

«Ветер Сибири» перебудил новосибирцев на двух берегах реки — фестиваль еще не начался, но раскаты музыки уже слышно

Мероприятие разворачивают на ОбьГЭСе

2 974
14 комментариев
Фестиваль стартует 2 августа

Сегодня утром, 2 августа, жители Нижней Ельцовки проснулись от громкой музыки — звуки шли с противоположенной стороны реки, с ОбьГЭСа — там стартует фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

— Сегодня в Нижней Ельцовке примерно в 8 утра мы проснулись от звуков барабанов, примерно час слушали строевые марши. Через час стало понятно, что это саундчек. Сначала мы подумали, что музыка играет в каком-то соседнем обществе или на краю нашего общества, — рассказали НГС читатели.

Редакция направила запрос организаторам фестиваля.

Напомним, что с 2 по 4 августа в Новосибирске пройдет второй международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

Мероприятие будет проходить на аэродроме ОбьГЭС, недалеко от частного сектора

На сайте фестиваля указано, что на протяжении трех дней фестиваля на двух сценах выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. В их числе как перспективные молодые исполнители, так и легендарные группы отечественного рока.

Ранее НГС писал, что музыканты заявляют об отмене своих выступлений на «Ветре Сибири».

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ветер Сибири Музыканты
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
так то
2 августа 2024, 12:30
На Ельцовке перебудили! Вот у нас в Огурцово даже билет покупать не надо - со вчерашнего вечера слушаем. Вчера похоже аппаратуру настраивали. Сегодня если на полную включат - поедем в городскую квартиру. Плановый поселок наверное вообще спать не будет. Да и Мичуринский тоже ближе. Когда им выдавали разрешение на проведение в городской черте о чем думали?
Гость
2 августа 2024, 12:21
Когда размещают пивнушки на первых этажах жилых домов, строят рестораны и кафе с летними верандами рядом с жильем, строят музыкальную школу в двух шагах от многоэтажки …. Это издевательство над людьми.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Антон,64

Мухаммад,29

S 79 D,43

Наговицин,43

Rulez,37

Мария,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление