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Развлечения «Организаторы сэкономили»: музыканты заявляют об отмене своих выступлений на «Ветре Сибири» — пропал и Нейромонах

«Организаторы сэкономили»: музыканты заявляют об отмене своих выступлений на «Ветре Сибири» — пропал и Нейромонах

Официальных сообщений от принимающей стороны нет

1 432
15 комментариев
«Ветер Сибири» должен начаться 2 августа

Музыкальные группы массово заявили об отмене выступления в «Ветре Сибири» (18+), который запланирован на этих выходных на аэродроме ОбьГЭС. Шесть групп сообщили в своих соцсетях, что не смогут приехать на фестиваль. Заявления сделали группы Helvegen, 25/17, Павел Племенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон»).

Как написала у себя в сообществе в соцсети ВКонтакте группа ДМЦ, отмена произошла «по вине организаторов».

Музыканты должны были выступать в пятницу

Рок-музыкант Павел Племенев сообщил, в чем причина отмены выступления. По его словам организаторы отозвали приглашения из-за экономии денег.

— Дорогие друзья! Неприятные новости. Мы не будем выступать на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Организаторы вчера отозвали своё приглашение для нас. Как нам объяснили, сделано это в целях экономии средств фестиваля. К сожалению, концерт в Тюмени, который должен был состояться через день после этого также будет отменён (логистика этого концерта была связана с фестивалем). Вы можете свободно сдавать билеты и возвращать деньги. Очень жаль. Приносим извинения, — написали в официальной группе Павла Племенева.

— По абсолютно независящим от нас причинам нас не будет на фестивале «Ветер Сибири». Много известных групп там не окажется и мы, к сожалению, не стали исключением. Наше сибирское племя, не горюйте, мы обязательно увидимся! — заявили в группе Helvegen.

25/17 были одними из хэдлайнеров фестиваля, как и Нейромонах

Как отмечают в комментариях к записи Павла Племенева, упоминания музыкантов в группе «Ветра Сибири» в соцсети «ВКонтакте» удаляются.

— А в официальной группе фестиваля все комменты с вопросами про Павла чистят, вообще всё удаляют — просьбы официальных объявлений и объяснений даже, — написала пользовательница Виктория.

В группе «Ветра Сибири» во «ВКонтакте» никакой информации по этому поводу нет. В комментариях пользователи спрашивают о том, когда появится полная афиша. Она была во вкладке на сайте, но сейчас пропала.

Дозвониться до директора фестиваля Евгения Анциферова корреспондент НГС не смогла, ответа на письмо, отправленное на почту, также нет.

Две недели назад стало известно, что изменилось место проведения музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Событие, которое должно было пройти в августе на площадке аэродрома Мочище, перенесли в черту города.

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Комментарии
15
Bream
29 июля 2024, 16:48
как ветром сдуло
С левого берега
29 июля 2024, 16:41
У нас ничего вовремя не строится, даже фестиваль нормально не могут провести...
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