Мочище отменяется: крупный рок-фестиваль «Ветер Сибири» проведут в Новосибирске

Событие пройдет в августе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области изменили место проведения музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Как стало известно НГС, событие, которое должно было пройти в августе на площадке аэродрома Мочище, перенесли в черту города.



Об этом НГС сообщил руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин. На сайте фестиваля до сих пор местом проведения указана площадка в Новосибирском районе.



— В 2023 году мы это мероприятие провели вместе, на нашей площадке. По окончании, устроители попросили меня, чтобы я им дал устное разрешение на то, что сразу же пойдет реклама на следующий год. И в этой рекламе будет указано «Аэродром Мочище», — сказал Александр Осокин.



По словам Александра Осокина, руководители аэродрома не отказались от предложения. Так как на площадке также проходят другие мероприятия, вопрос возникал лишь в сроках проведения фестиваля. Вместе с тем собеседник НГС уточнил, что в последний раз общался с организаторами фестиваля в апреле.



—Так как у нас еще наши договоренности были не до конца реализованы, они сказали, что приедут в конце июня, и все вопросы по устройству праздника (обсудим, — прим.ред), и договор будет подписан. И все обязательства, обязанности будут подписаны, когда они приедут, — сказал Александр Осокин. — В итоге тишина, тишина до сих пор.



Руководитель аэродрома заявил, что ему никто звонил по поводу проведения события — он также не связывался с организаторами. Позже его знакомые сообщили, что фестиваль пройдет на другой площадке — на ОбьГЭСе.



— Очень неприятно то, что я узнал об этом, допустим, в конце июня, когда они были здесь. Они мне ничего не сказали, не пообщались со мной, а реклама о том, что это будет происходить на аэродроме Мочище, до сих пор идет, — сказал Александр Осокин.

НГС также позвонил директору фестиваля Евгению Анциферову. Он подтвердил данные о переносе места проведения фестиваля.



— Да, площадка изменится. Территориально это останется Новосибирск, точнее, это будет более Новосибирск, чем Мочище. Потому что практически двумя сторонами ОбьГЭС примыкает к городскому округу Новосибирск. В конце этой недели были подписаны все документы, и действительно, в эти же самые даты, все то же самое, мероприятие пройдет на ОбьГЭСе, — сообщил Евгений Анциферов.



По его словам, площадкой фестиваля станет аэродром ОбьГЭСа, который находится в Советском районе. Он уточнил, что организаторы события не могли объявить о смене места проведения мероприятия, пока не были подписаны все документы.



— Пока не появилось подтверждение новой площадки, все договоренности с Мочище оставались в силе, — уточнил Анциферов.



Он также отметил, что в связи с тем, что организаторы впервые проводили фестиваль в Мочище, у них возникли некоторые сложности. Тогда, по его словам, подтопило центральную площадку — не выдержал грунт.



— Там проблема с тем, что парковка находится на противоположной стороне — через дорогу, которую физически не может перекрыть на такое количество времени полиция или ДПС. Поэтому людям приходилось переходить дорогу, что тоже не является самым безопасным. Мы бы с удовольствием, наверное, провели бы и в Мочище в этом году, учтя какие-то нюансы, но мы нашли более подходящую, считаем, площадку. Потому что она более компактная, — сказал собеседник НГС.



Евгений Анциферов также добавил, что на территории Мочище находится действующий аэродром. Из-за этого во время фестиваля летали самолеты, что, по его словам, вносило некий дискомфорт — аэродром не закрывался.



— Здесь это абсолютно изолированная, закрытая площадка, которая полностью будет задействована под фестиваль. И сейчас, так как усиленные меры безопасности, понятно, что это тоже влияет. По сути дела, все машины будут находиться на территории и досматриваться. Более жесткие требования безопасности, влекут какие-то изменения, которые было очень сложно реализовать в Мочищах, — уточнил Евгений Анциферов.



В разговоре с НГС директор фестиваля сообщил, что организаторы были в контакте с аэродромом Мочище, но «коммерческие вопросы не обсуждали». Соглашение о проведении события на площадке не было заключено — стороны были в процессе переговоров.



— Нам же даты дали. Условно говоря, понятно, что и в Мочищах были. Почему именно эти даты? Потому что они зависели от авиационного шоу, которое проходит. То есть, оно в должно было быть накануне, неделей ранее. Поэтому, конечно, все эти договоренности у нас с Мочищами были, — сказал Анциферов.

