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Развлечения «Я за тобой готов идти по краю»: Дмитрий Колдун вышел на сцену в Новосибирске — видео выступления

«Я за тобой готов идти по краю»: Дмитрий Колдун вышел на сцену в Новосибирске — видео выступления

Концерт артиста проходит на набережной

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6 комментариев
Концерт артиста прошел на Михайловской набережной

Вечером 14 июля в Новосибирске выступил певец Дмитрий Колдун. Концерт артиста состоялся на Михайловской набережной.

Дмитрий Колдун исполнил несколько известных песен, в том числе «Я для тебя». Корреспондент НГС вместе с новосибирцами побывал на его концерте. Смотрим видео с выступления.

Смотрим видео с выступления
Смотрим видео с выступления
Артист прилетел в город 14 июля

Дмитрий Колдун прилетел в город в воскресенье, 14 июля. Музыкант об этом объявил в своих соцсетях — он записал ролик из салона самолета. Артист стал хедлайнером фестиваля «В Сибири — Есть» (0+), который проходит на Михайловской набережной.

В конце июня в Новосибирске выступила группа «Пицца». Послушать музыкальный коллектив пришли сотни жителей.

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Новосибирск Михайловская набережная Музыкант
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Комментарии
6
Cactusrus
14 июля 2024, 21:15
Кто это?
Гость
14 июля 2024, 21:14
Судя по таким "хедлайнерам" Новосибирск даром что третий город страны по населению и площади, а в остальном - провинция дремучая.
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