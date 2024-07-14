«Я за тобой готов идти по краю»: Дмитрий Колдун вышел на сцену в Новосибирске — видео выступления

Вечером 14 июля в Новосибирске выступил певец Дмитрий Колдун. Концерт артиста состоялся на Михайловской набережной.
Дмитрий Колдун исполнил несколько известных песен, в том числе «Я для тебя». Корреспондент НГС вместе с новосибирцами побывал на его концерте. Смотрим видео с выступления.
Дмитрий Колдун прилетел в город в воскресенье, 14 июля. Музыкант об этом объявил в своих соцсетях — он записал ролик из салона самолета. Артист стал хедлайнером фестиваля «В Сибири — Есть» (0+), который проходит на Михайловской набережной.
В конце июня в Новосибирске выступила группа «Пицца». Послушать музыкальный коллектив пришли сотни жителей.