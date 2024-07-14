«Встречаемся на набережной!»: в Новосибирск приехал певец Дмитрий Колдун

Колдун — уроженец Минска. Он выступал от Белоруссии на Евровидении в 2007 году, заняв 6-е место Источник: Соцсети Дмитрия Колдуна, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск 14 июля приехал певец Дмитрий Колдун. Об этом артист рассказал в формате видео в своих социальных сетях.



— Все ребята, в Новосибе! Сегодня в 20:00 встречаемся на набережной! — сказал подписчикам Колдун и послал воздушный поцелуй. Ролик он записал из салона самолета.



С 12 по 14 июля на Михайловской набережной проходит фестиваль «В Сибири — Есть» (0+). Во время гастротуристического форума проходит развлекательная, соревновательная и деловая программа. Здесь можно как вкусно поесть, так и заняться спортом. А по вечерам выступаю музыкальные группы. Хедлайнером как раз и станет Дмитрий Колдун. Посещение бесплатное.



Ранее мы рассказали и показали, как две тысячи новосибирцев проводили фестиваль Playa на пенсию — он вырос из одной вечеринки для друзей.

