«Встречаемся на набережной!»: в Новосибирск приехал певец Дмитрий Колдун

В Новосибирск 14 июля приехал певец Дмитрий Колдун. Об этом артист рассказал в формате видео в своих социальных сетях.
— Все ребята, в Новосибе! Сегодня в 20:00 встречаемся на набережной! — сказал подписчикам Колдун и послал воздушный поцелуй. Ролик он записал из салона самолета.
С 12 по 14 июля на Михайловской набережной проходит фестиваль «В Сибири — Есть» (0+). Во время гастротуристического форума проходит развлекательная, соревновательная и деловая программа. Здесь можно как вкусно поесть, так и заняться спортом. А по вечерам выступаю музыкальные группы. Хедлайнером как раз и станет Дмитрий Колдун. Посещение бесплатное.
Ранее мы рассказали и показали, как две тысячи новосибирцев проводили фестиваль Playa на пенсию — он вырос из одной вечеринки для друзей.
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