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Город Культура «Встречаемся на набережной!»: в Новосибирск приехал певец Дмитрий Колдун

«Встречаемся на набережной!»: в Новосибирск приехал певец Дмитрий Колдун

Артист выступит перед новосибирцами 14 июля, это будет бесплатно для горожан

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21 комментарий
Колдун — уроженец Минска. Он выступал от Белоруссии на Евровидении в 2007 году, заняв 6-е место

В Новосибирск 14 июля приехал певец Дмитрий Колдун. Об этом артист рассказал в формате видео в своих социальных сетях.

— Все ребята, в Новосибе! Сегодня в 20:00 встречаемся на набережной! — сказал подписчикам Колдун и послал воздушный поцелуй. Ролик он записал из салона самолета.

С 12 по 14 июля на Михайловской набережной проходит фестиваль «В Сибири — Есть» (0+). Во время гастротуристического форума проходит развлекательная, соревновательная и деловая программа. Здесь можно как вкусно поесть, так и заняться спортом. А по вечерам выступаю музыкальные группы. Хедлайнером как раз и станет Дмитрий Колдун. Посещение бесплатное.

Ранее мы рассказали и показали, как две тысячи новосибирцев проводили фестиваль Playa на пенсию — он вырос из одной вечеринки для друзей.

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Комментарии
21
Татьяна 53
14 июля 2024, 10:14
Удачного возвращения с концерта домой
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 10:15
Ты чо мене с утра бесишь? Ты мя разозлить пытаисся!?😡👿
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