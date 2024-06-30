Собрались сотни новосибирцев: на Михайловской набережной выступила группа «Пицца» — видео с концерта

Группа «Пицца» выступила сегодня, 30 июня, на сцене на Михайловской набережной. Послушать музыкантов пришли сотни новосибирцев, и возле сцены собралась толпа.
Солист группы «Пицца» поприветствовал жителей и начал концерт с песни «Пятница».
Как передают корреспонденты НГС, группа будет выступать 40 минут со своими песнями, а потом выйдет вместе с новосибирским хором и оркестром.
Помимо Михайловской набережной День города проходит в Центральном парке и в парке «Арена». НГС следит за событиями в онлайн-трансляции.