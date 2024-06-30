НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

зап.

 741мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Сибирячке стало плохо на концерте группы «Пицца»

Брошенные поезда
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Выпускной в вечерней школе
Таролог — о Новосибирске
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
НГС в Telegram
Развлечения Собрались сотни новосибирцев: на Михайловской набережной выступила группа «Пицца» — видео с концерта

Собрались сотни новосибирцев: на Михайловской набережной выступила группа «Пицца» — видео с концерта

Музыканты начали концерт с песни «Пятница»

719
3 комментария
Музыканты стали главными хедлайнерами Дня города

Группа «Пицца» выступила сегодня, 30 июня, на сцене на Михайловской набережной. Послушать музыкантов пришли сотни новосибирцев, и возле сцены собралась толпа.

Солист группы «Пицца» поприветствовал жителей и начал концерт с песни «Пятница».

Группа «Пицца» вышла немного с опозданием

Как передают корреспонденты НГС, группа будет выступать 40 минут со своими песнями, а потом выйдет вместе с новосибирским хором и оркестром.

Зрители подпевают любым песням

Помимо Михайловской набережной День города проходит в Центральном парке и в парке «Арена». НГС следит за событиями в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Пицца Михайловская набережная Новосибирск Концерт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 июня 2024, 22:30
Безголосых говорунов больше не присылать.
Гость
30 июня 2024, 22:49
А это кто??? Вообще первый раз слышу...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Алекс,  40

Артур,  39

Серёга,  36

tagrik,  33

Anidya,  26

Владимир,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление