«Пицца» на набережной и Салтыкова в Центральном парке: в Новосибирске пройдут концерты Дня города — онлайн-трансляция

В Новосибирске начался вечерняя часть празднования Дня города. В городе запланированы выступления Ирины Салтыковой, группы «Пиццы» и певец Kamazz. Корреспонденты НГС поехали в разные части города, чтобы узнать, как жители празднуют 131-летие города. Следите за событиями в нашей онлайн-трансляции.
Люди продолжают приходить в парк «Арена». На входе всех досматривают.
По данным Яндекс.Погоды, вечером не обещают дождя и будет пасмурно. Сейчас будет +28 градусов.
На малой сцене в парке «Арена» играют рок. А на вход уже собралась очередь. Как передает корреспондент НГС Сергей Уланов, очередь появилась со стороны станции «Спортивная».
Праздновать День города сегодня начали в 12 часов дня. Про первую часть праздника мы писали в утренней онлайн-трансляции.
В парке «Арена» организовано много разных игр для детей. С участниками работают аниматоры.
На фуд-холле «6/1» на Маркса доделали огромную вафлю в форме флага России. Его сделали к 131-летию Новосибирска.