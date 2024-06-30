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Развлечения День города 2024 года онлайн-трансляция «Пицца» на набережной и Салтыкова в Центральном парке: в Новосибирске пройдут концерты Дня города — онлайн-трансляция

«Пицца» на набережной и Салтыкова в Центральном парке: в Новосибирске пройдут концерты Дня города — онлайн-трансляция

Концерты пройдут на набережной, в парке «Арена» и в Центральном парке

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В Новосибирске начался вечерняя часть празднования Дня города. В городе запланированы выступления Ирины Салтыковой, группы «Пиццы» и певец Kamazz. Корреспонденты НГС поехали в разные части города, чтобы узнать, как жители празднуют 131-летие города. Следите за событиями в нашей онлайн-трансляции.

Елизавета Шаталова

Люди продолжают приходить в парк «Арена». На входе всех досматривают.

Елизавета Шаталова
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Елизавета Шаталова

По данным Яндекс.Погоды, вечером не обещают дождя и будет пасмурно. Сейчас будет +28 градусов.

Елизавета Шаталова

На малой сцене в парке «Арена» играют рок. А на вход уже собралась очередь. Как передает корреспондент НГС Сергей Уланов, очередь появилась со стороны станции «Спортивная».

Елизавета Шаталова

Праздновать День города сегодня начали в 12 часов дня. Про первую часть праздника мы писали в утренней онлайн-трансляции.

Елизавета Шаталова

В парке «Арена» организовано много разных игр для детей. С участниками работают аниматоры.

Елизавета Шаталова

На фуд-холле «6/1» на Маркса доделали огромную вафлю в форме флага России. Его сделали к 131-летию Новосибирска.

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День города Новосибирск Концерт Ирина Салтыкова
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