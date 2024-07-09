НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

сев.

 744мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

ТЕМА ДНЯ

Территорию у «Локомотив-Арены» купили за 3 млрд

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения обзор «Замечательная девушка, мы дружим»: Григорий Лепс назвал человеческими свои отношения с 18-летней Авророй

«Замечательная девушка, мы дружим»: Григорий Лепс назвал человеческими свои отношения с 18-летней Авророй

Артист заявил, что настроен серьезно

2 207
34 комментария
Разница между влюбленными 43 года

61-летний Григорий Лепс назвал человеческими свои отношения с 18-летней Авророй Кибой во время выпуска «Шоу воли» — он считает девушку своей невестой.

— Замечательная девушка, мы дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие, — сказал артист.

Ведущие — Павел Воля и Илья Соболев спросили у Григория Лепса, какие у него намерения относительно Авроры, тот ответил, что самые серьезные. Певец рассказал, что предложил Авроре встречаться, она ответила согласием, но уточнила, что обоим важно присмотреться друг к другу, чтобы понять, кто что из себя представляет.

— Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте, — добавляет исполнитель «Рюмки водки на столе».

И Лепс, и Киба сталкиваются с большим количеством хейта из-за предполагаемого романа. Многие поклонники уверены, что Аврора намерена нажиться на звезде. Киба ранее уже дала развернутый ответ недоброжелателям, обвиняющим ее в корысти. Девушка подчеркнула, что негативные комментарии ее не задевают.

Григорий Лепс и Аврора Киба далеко не единственная пара с большой разницей в возрасте — рассказываем, кто еще годится во внучки своему избраннику.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Григорий Лепс Невеста Разница в возрасте
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Всегдасампосебе
9 июля 2024, 09:08
Мне 46. Примеряю ситуэйшн на себя. Значит где-то бегают мои будущие любовницы...но им пока еще по 3 года ))
6mitya9
9 июля 2024, 09:48
а есть такие примеры в среде строителей,слесарей или сварщиков?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,41

Элен,38

Deva,34

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление