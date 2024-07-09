«Замечательная девушка, мы дружим»: Григорий Лепс назвал человеческими свои отношения с 18-летней Авророй

Разница между влюбленными 43 года Источник: Telegram-канал «Светские хроники»











61-летний Григорий Лепс назвал человеческими свои отношения с 18-летней Авророй Кибой во время выпуска «Шоу воли» — он считает девушку своей невестой.



— Замечательная девушка, мы дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие, — сказал артист.

Ведущие — Павел Воля и Илья Соболев спросили у Григория Лепса, какие у него намерения относительно Авроры, тот ответил, что самые серьезные. Певец рассказал, что предложил Авроре встречаться, она ответила согласием, но уточнила, что обоим важно присмотреться друг к другу, чтобы понять, кто что из себя представляет.

— Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте, — добавляет исполнитель «Рюмки водки на столе».

И Лепс, и Киба сталкиваются с большим количеством хейта из-за предполагаемого романа. Многие поклонники уверены, что Аврора намерена нажиться на звезде. Киба ранее уже дала развернутый ответ недоброжелателям, обвиняющим ее в корысти. Девушка подчеркнула, что негативные комментарии ее не задевают.

Григорий Лепс и Аврора Киба далеко не единственная пара с большой разницей в возрасте — рассказываем, кто еще годится во внучки своему избраннику.