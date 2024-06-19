Во внучки годятся: 6 звездных пар с безумной разницей в возрасте

Иногда кажется, что главное в отношениях — умение ждать. Кто-то готов дожидаться больше 40 лет Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











На днях Григорий Лепс навел шуму, появившись на премии МУЗ-ТВ с очаровательной спутницей. 61-летний певец представил всем свою 18-летнюю невесту Аврору Кибу. Еще в марте девушка начала публиковать у себя в соцсетях фотографии с роскошными букетами, а в конце мая на ее странице появилось фото кольца с внушительным бриллиантом. Поговаривают, она уже получила от артиста предложение руки и сердца. Разница в возрасте у Лепса и Кибы 43 года. Кажется, певец побил в этом плане все рекорды. Но кто наступает ему на пятки?

Источник: Городские порталы

Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Разница в возрасте — 19 лет

Со своей первой женой Марией известный шеф-повар Константин Ивлев прожил 23 года. Но с каждым годом пробоина в корабле их любви становилась всё больше и в конце концов дала течь. Ведущий и сам не раз признавался, что в последние годы брака не чувствовал от супруги поддержки.

Зато поддержку Ивлев нашел натурально на рынке. Здесь он встретил начинающую на тот момент журналистку из Тамани Валерию Куденкову.

— Стою я, ем черешню. Подходит ко мне Костя и говорит: «А тебя не пронесет?» Я говорю: «Да не должно», — вспоминала позже историю знакомства Валерия. — Подруга узнала его и шепнула мне: «На тебя шеф смотрит!» А я не то чтобы не заметила этого, я и понятия не имела, что еще за шеф? У меня ни телевизора, ни соцсетей. Я не следила за медийными личностями и вообще не знала, кто это.

Сначала Валерия не знала, кто такой Константин Ивлев, а потом как узнала! Источник: valeriya__ivleva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Подруга Валерии очень обрадовалась, увидев шефа, и тут же решила сфотографироваться. Лера поддержала ее и тоже сделала пару снимков с Константином. Перекинувшись еще парой фраз, они разошлись. Но забыть незнакомку с рынка шеф уже не смог.



— Я весь день думал о ней и жалел, что номера телефона нет, — рассказывал Ивлев.



Ивлев решил во что бы то ни стало найти прекрасную незнакомку и начал искать ее в соцсетях. Направление оказалось верным — подруга Валерии опубликовала тот самый снимок на своей странице, отметив аккаунт Ивлева. Шеф увидел отметку и попросил номер телефона Леры. С того момента они начали общаться каждый день. Уйти от жены и двух детей Ивлев не мог, поэтому дальше общения дело не заходило.

Позже всё решилось само собой — супруга шеф-повара узнала о его интрижке и сама стала инициатором расставания.

В 2021 году Ивлев со своей молодой возлюбленной сыграли пышную свадьбу, а в 2022 году у них родилась дочь Мария.

Мы слышали много разных мнений насчет готовки Ивлева, но кое-что у него точно хорошо получается Источник: valeriya__ivleva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В семейной жизни Валерия старается соответствовать старинной поговорке про идеальную женщину, которая должна быть «хорошей хозяйкой на кухне, воспитателем для детей, другом мужу и любовницей в постели». Единственное, к готовке Ивлев ее не допускает — на семейном совете они приняли решение, что шеф освободит молодую жену от кухонной рутины.

У нас очень хорошая с Лерой связь: взаимоотношения, сексуальная история. Круто, мне это очень нравится, значит, мы на верном пути. Константин Ивлев

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Разница в возрасте — 21 год

Завершив соревновательную карьеру в танцах на льду, Илья Авербух начал активно заниматься хореографией, постановкой и продюсированием ледовых шоу. Благодаря этому он впервые встретил свою будущую супругу Лизу Арзамасову. Случилось это в 2010 году на съемках шоу «Ледниковый период» (16+). Девушка была одной из участниц, а мужчина — ее наставником. Но тогда о романе и речи быть не могло.

— Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму, — вспоминал Авербух.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поначалу не рассказывали никому о своих отношениях, но потом скрываться стало бесполезно Источник: liza_arzamasova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда конкретно начался их роман, неизвестно. Обзорщик фигурного катания Елена Родина заявляла, что отношения между ними завязались, когда девушке было 17 лет.



— Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала непрофессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку, — уверенно заявляла Родина. — Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой.

Источник: Городские порталы

Авербух в свою очередь говорил, что истинные чувства между ним и Лизой проявились, лишь когда актрисе было уже за 20 лет.



— Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке, — рассказывал фигурист.



20 декабря 2020 года пара поженилась. Свадьба прошла скромно в узком семейном кругу. Пара в принципе не любила афишировать свою личную жизнь, но вскоре после церемонии дала о себе знать бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева.

Еще недавно Лиза Арзамасова играла в песочнице, а сегодня ждет второго ребенка Источник: liza_arzamasova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее, — заявила тогда Лобачева.



Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к недвижимости и всё оставил нашему сыну. Ирина Лобачева, бывшая жена Ильи Авербуха

— Не переживайте за меня. Я давно не обращаю внимания на хейтеров, — парировала Лиза. — Я хорошо понимаю: когда человек делает нам больно, скорее всего, он сам глубоко несчастен. Счастливые люди не хамят, не ругаются, не сплетничают. Им это ни к чему, они в другой реальности. В той, где все сложности мира перечеркиваются любовью к ближнему.



В апреле 2021 года в семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой родился первенец — сын Лев. В апреле 2024 года стало известно, что они ждут второго ребенка.

Константин и Софья Эрнст. Разница в возрасте — 27 лет

О том, что молодая актриса и модель Софья Заика закрутила роман с Константином Эрнстом, начали поговаривать еще в 2013 году. Но сама пара ниикак не выдавала себя. До тех пор, пока в 2017 году женщина не сменила у себя в социальных сетях девичью фамилию на фамилию генерального директора Первого канала.

Константин и Софья Эрнст могли вообще никогда не встретиться. Их пара — пример того, что на каждого у жизни свои планы Источник: sofyapavlovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дорога друг к другу у Эрнста и Заики была витиеватой. В 1999 году, когда он уже стал гендиректором Первого канала, Софья еще училась в шестом классе школы. Успешно ее окончив, девушка поступила в СПбГУ. На экономиста.



Сближаться тропинки телевизионщика и экономиста стали после того, как Софья переехала в Москву. Сперва она пробовала работать по специальности, но потом решила переквалифицироваться в стилисты и устроилась в модный дом модельера Ульяны Сергиенко. Спустя год она отправилась в свободное плавание — была стилистом, байером, а в 2013 году доплыла до должности ассистентки Константина Эрнста. В первый раз она встретила его во время подготовки шоу-программы к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. И сразу поняла: за этого мужчину стоит побороться.

Софья Эрнст приняла не самый простой вызов, и результат превзошел все ожидания Источник: sofyapavlovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась, — вспоминала позже Софья.



Боясь показаться самозванкой, она тщательно готовилась к каждому свиданию и читала книги, чтобы поддерживать разговор с мужчиной на 27 лет старше ее.



— Помню, мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты (наиболее яркие, интересные, запоминающиеся моменты, выделяющиеся среди остальных. — Прим. ред.) беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала, — признавалась Софья.

Но разницу в возрасте было не скрыть. Софья долгое время не могла перейти на «ты» с Константином Эрнстом.

Даже когда произошла близость, я не сразу смогла сказать ему «ты». Это был очень долгий путь. Софья Эрнст

Сейчас пара воспитывает троих детей. В марте 2023-го СМИ заговорили о четвертой беременности Софьи, однако слухи не подтвердились.



Владимир Стеклов и Ирина Дерягина. Разница в возрасте — 33 года

Звезда сериала «Кадетство» (0+) нашел свою любовь в 68 лет, до этого трижды потерпев фиаско на любовном фронте. Четвертой и, вероятно, последней избранницей актера стала Ирина Дерягина. Она младше актера на 33 года. Причем познакомились Стеклов и Дерягина абсолютно случайно.

Встречи Ирины и Владимира могло и не произойти, но всё решил случай. Похоже, что счастливый Источник: vladimirsteklov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Просто две параллельные вселенные, — вспоминала Ирина. — Я работала финансистом много лет, практически никуда не ходила и очень мало общалась с кем-то. Однажды моя подруга решила кардинально изменить свою жизнь и пошла учиться на режиссера. Там она познакомилась с девушкой, в компании которой был Владимир Стеклов.



Так знакомство Ирины с Владимиром стало вопросом времени. И тот самый момент не заставил себя долго ждать.

— Я не влюбилась мгновенно, — признавалась позже Ирина Дерягина. — Я почувствовала тепло. Всё как-то со временем само собой получилось.



В отношениях Ирины и Владимира было так тепло, что вскоре они стали родителями. Актеру на тот момент было 70 лет.

Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. Владимир Стеклов

Поначалу актер признавался, что отцовство в 70 дается ему сложнее, чем в 24.



— Мне было 24 года, когда я впервые стал отцом. Вторая дочь у меня появилась, когда мне было 48 лет. А третья родилась, когда мне было уже 70, — удивлялся сам себе Стеклов. — Это всё иное. Но и тогда, и сейчас у меня всегда доминировала работа. Хотя мне казалось и сейчас кажется, что я делаю всё только для них. Поэтому не позволяю себе останавливаться и огладываться. Ты всё время вынужден быть в работе. И понимаешь: чем ты моложе, тем дни длиннее. А сейчас дни всё короче и короче.

В первый раз актер стал отцом в 24 года, в третий — 46 лет спустя Источник: vladimirsteklov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, позднее актер говорил, что стать отцом в 70 лет не так уж страшно.



— Думаю, может попробовать еще разок, — иронизировал Стеклов (или не иронизировал).

Александр Гордон и София Каландадзе. Разница в возрасте — 38 лет

Александр Гордон — известный любитель девушек помоложе. За его плечами уже четыре брака, и в каждом возлюбленная телеведущего была значительно моложе его.

Со своей нынешней избранницей, Софией Каландадзе, Гордон познакомился, когда ей было 16 лет. Дело было в 2018 году на фестивале в Елабуге, где он читал сонеты, а она играла на арфе. Тогда это было шапочное знакомство, да и Гордон был женат (предыдущая, четвертая супруга телеведущего Нозанин Абдулвасиева тоже была младше его — на 30 лет), но это не помешало им продолжить общение.

Как видим, общение у Гордона и Каландадзе продолжилось результативно Источник: sofiya_kalandadze / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2020 году стало известно, что Гордон развелся с Абдулвасиевой, а в 2022-м он обвенчался с Софией в Суздальском монастыре. Ее семья поначалу была не особо рада новому родственнику.



— Мы сначала были немного в шоке. Часть наших родных долго не могла с этим смириться. Но любви все возрасты покорны, и главное — чтобы Соня была счастлива, — рассказывала старшая сестра Софии.

Обычно женщины не против, чтобы мужчины были постарше, и некоторые мужчины успешно этим пользуются Источник: sofiya_kalandadze / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вторая супруга телеведущего, Екатерина Гордон, своеобразно поздравила бывшего супруга с важным событием.



— Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить всё, что крепче кефира, так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой, — подколола бывшего Екатерина.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Разница в возрасте — 44 года

Известие об отношениях Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой явило на свет толпы осуждающих критиков. Все вокруг обвиняли женщину в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко, втерлась в доверие и, дождавшись удобного момента, разрушила крепкий 30-летний брак. Хотя сама Брухунова неоднократно повторяла, что никаких браков она не разрушала, а отношения Петросяна и Степаненко и без того на ладан дышали.

Любовь к мужчинам постарше (и поизвестнее) в Татьяне Брухуновой проснулась еще в школьном возрасте. Тогда, еще живя в Туле, она была без оглядки влюблена в эстрадного певца Авраама Руссо, и девушка создала в честь кумира целый иконостас. В виде нескольких фан-клубов, посвященных исполнителю.

Школьные годы закончились, но страсть к творческим людям никуда не делась. И Татьяна отправилась покорять Москву.

Всю Москву Татьяна Брухунова, может, и не покорила, но одного москвича (пусть и не коренного) точно удалось Источник: bruhunova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В столице она поступила в Институт культуры и искусств на факультет менеджмента. Специализацию выбрала ответственную и творческую — «арт-директор». Для практики выбрала Театр эстрадных миниатюр, которым руководил Евгений Петросян. За время практики она показала себя так хорошо, что продолжила сотрудничество с Петросяном и Степаненко после окончания вуза: подрабатывала фотографом на концертах юмористов, вела паблики и группы, в итоге «дослужилась» до администратора сайта Елены Степаненко.



Доверие к Брухуновой было настолько высоким, что она стала вхожа в дом юмористов, Степаненко даже приютила помощницу, а Петросян сделал ее правой рукой и назначил директором Театра миниатюр. На новом месте Татьяна освоилась быстро. И начала не только организовывать деловые встречи и гастроли начальника, но и скрашивать его вечера. Пару видели вместе то в дорогих ресторанах, то загородных пансионатах, то в очередях на посадку в самолет в Дубай.

Вокруг не самых рабочих отношений Брухуновой и Петросяна слухи ходили несколько лет. Пока в 2019 году Татьяна не подтвердила роман с юмористом. Но к тому времени в этом уже давно никто не сомневался.

В сентябре 2020 года у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын, которого назвали Ваганом, а в марте 2024 года в их семье появился второй ребенок — девочка, которую назвали Матильдой.

Источник: Городские порталы

— Мои счастливые 35 и 4 года Вагана! — такими словами подписала Брухунова фотографию с новорожденной дочкой.