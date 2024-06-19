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Он и она обзор Во внучки годятся: 6 звездных пар с безумной разницей в возрасте

Во внучки годятся: 6 звездных пар с безумной разницей в возрасте

Некоторые мужчины предпочитают помоложе. Сильно помоложе

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Иногда кажется, что главное в отношениях — умение ждать. Кто-то готов дожидаться больше 40 лет

На днях Григорий Лепс навел шуму, появившись на премии МУЗ-ТВ с очаровательной спутницей. 61-летний певец представил всем свою 18-летнюю невесту Аврору Кибу. Еще в марте девушка начала публиковать у себя в соцсетях фотографии с роскошными букетами, а в конце мая на ее странице появилось фото кольца с внушительным бриллиантом. Поговаривают, она уже получила от артиста предложение руки и сердца. Разница в возрасте у Лепса и Кибы 43 года. Кажется, певец побил в этом плане все рекорды. Но кто наступает ему на пятки?

Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Разница в возрасте — 19 лет

Со своей первой женой Марией известный шеф-повар Константин Ивлев прожил 23 года. Но с каждым годом пробоина в корабле их любви становилась всё больше и в конце концов дала течь. Ведущий и сам не раз признавался, что в последние годы брака не чувствовал от супруги поддержки.

Зато поддержку Ивлев нашел натурально на рынке. Здесь он встретил начинающую на тот момент журналистку из Тамани Валерию Куденкову.

— Стою я, ем черешню. Подходит ко мне Костя и говорит: «А тебя не пронесет?» Я говорю: «Да не должно», — вспоминала позже историю знакомства Валерия. — Подруга узнала его и шепнула мне: «На тебя шеф смотрит!» А я не то чтобы не заметила этого, я и понятия не имела, что еще за шеф? У меня ни телевизора, ни соцсетей. Я не следила за медийными личностями и вообще не знала, кто это.

Сначала Валерия не знала, кто такой Константин Ивлев, а потом как узнала!

Подруга Валерии очень обрадовалась, увидев шефа, и тут же решила сфотографироваться. Лера поддержала ее и тоже сделала пару снимков с Константином. Перекинувшись еще парой фраз, они разошлись. Но забыть незнакомку с рынка шеф уже не смог.

— Я весь день думал о ней и жалел, что номера телефона нет, — рассказывал Ивлев.

Ивлев решил во что бы то ни стало найти прекрасную незнакомку и начал искать ее в соцсетях. Направление оказалось верным — подруга Валерии опубликовала тот самый снимок на своей странице, отметив аккаунт Ивлева. Шеф увидел отметку и попросил номер телефона Леры. С того момента они начали общаться каждый день. Уйти от жены и двух детей Ивлев не мог, поэтому дальше общения дело не заходило.

Позже всё решилось само собой — супруга шеф-повара узнала о его интрижке и сама стала инициатором расставания.

В 2021 году Ивлев со своей молодой возлюбленной сыграли пышную свадьбу, а в 2022 году у них родилась дочь Мария.

Мы слышали много разных мнений насчет готовки Ивлева, но кое-что у него точно хорошо получается

В семейной жизни Валерия старается соответствовать старинной поговорке про идеальную женщину, которая должна быть «хорошей хозяйкой на кухне, воспитателем для детей, другом мужу и любовницей в постели». Единственное, к готовке Ивлев ее не допускает — на семейном совете они приняли решение, что шеф освободит молодую жену от кухонной рутины.

У нас очень хорошая с Лерой связь: взаимоотношения, сексуальная история. Круто, мне это очень нравится, значит, мы на верном пути.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Разница в возрасте — 21 год

Завершив соревновательную карьеру в танцах на льду, Илья Авербух начал активно заниматься хореографией, постановкой и продюсированием ледовых шоу. Благодаря этому он впервые встретил свою будущую супругу Лизу Арзамасову. Случилось это в 2010 году на съемках шоу «Ледниковый период» (16+). Девушка была одной из участниц, а мужчина — ее наставником. Но тогда о романе и речи быть не могло.

— Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму, — вспоминал Авербух.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поначалу не рассказывали никому о своих отношениях, но потом скрываться стало бесполезно

Когда конкретно начался их роман, неизвестно. Обзорщик фигурного катания Елена Родина заявляла, что отношения между ними завязались, когда девушке было 17 лет.

— Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала непрофессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку, — уверенно заявляла Родина. — Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой.

Авербух в свою очередь говорил, что истинные чувства между ним и Лизой проявились, лишь когда актрисе было уже за 20 лет.

— Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке, — рассказывал фигурист.

20 декабря 2020 года пара поженилась. Свадьба прошла скромно в узком семейном кругу. Пара в принципе не любила афишировать свою личную жизнь, но вскоре после церемонии дала о себе знать бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева.

Еще недавно Лиза Арзамасова играла в песочнице, а сегодня ждет второго ребенка

— Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее, — заявила тогда Лобачева.

Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к недвижимости и всё оставил нашему сыну.

— Не переживайте за меня. Я давно не обращаю внимания на хейтеров, — парировала Лиза. — Я хорошо понимаю: когда человек делает нам больно, скорее всего, он сам глубоко несчастен. Счастливые люди не хамят, не ругаются, не сплетничают. Им это ни к чему, они в другой реальности. В той, где все сложности мира перечеркиваются любовью к ближнему.

В апреле 2021 года в семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой родился первенец — сын Лев. В апреле 2024 года стало известно, что они ждут второго ребенка.

Константин и Софья Эрнст. Разница в возрасте — 27 лет

О том, что молодая актриса и модель Софья Заика закрутила роман с Константином Эрнстом, начали поговаривать еще в 2013 году. Но сама пара ниикак не выдавала себя. До тех пор, пока в 2017 году женщина не сменила у себя в социальных сетях девичью фамилию на фамилию генерального директора Первого канала.

Константин и Софья Эрнст могли вообще никогда не встретиться. Их пара — пример того, что на каждого у жизни свои планы

Дорога друг к другу у Эрнста и Заики была витиеватой. В 1999 году, когда он уже стал гендиректором Первого канала, Софья еще училась в шестом классе школы. Успешно ее окончив, девушка поступила в СПбГУ. На экономиста.

Сближаться тропинки телевизионщика и экономиста стали после того, как Софья переехала в Москву. Сперва она пробовала работать по специальности, но потом решила переквалифицироваться в стилисты и устроилась в модный дом модельера Ульяны Сергиенко. Спустя год она отправилась в свободное плавание — была стилистом, байером, а в 2013 году доплыла до должности ассистентки Константина Эрнста. В первый раз она встретила его во время подготовки шоу-программы к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. И сразу поняла: за этого мужчину стоит побороться.

Софья Эрнст приняла не самый простой вызов, и результат превзошел все ожидания

— Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась, — вспоминала позже Софья.

Боясь показаться самозванкой, она тщательно готовилась к каждому свиданию и читала книги, чтобы поддерживать разговор с мужчиной на 27 лет старше ее.

— Помню, мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты (наиболее яркие, интересные, запоминающиеся моменты, выделяющиеся среди остальных. — Прим. ред.) беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала, — признавалась Софья.

Но разницу в возрасте было не скрыть. Софья долгое время не могла перейти на «ты» с Константином Эрнстом.

Даже когда произошла близость, я не сразу смогла сказать ему «ты». Это был очень долгий путь.

Сейчас пара воспитывает троих детей. В марте 2023-го СМИ заговорили о четвертой беременности Софьи, однако слухи не подтвердились.

Владимир Стеклов и Ирина Дерягина. Разница в возрасте — 33 года

Звезда сериала «Кадетство» (0+) нашел свою любовь в 68 лет, до этого трижды потерпев фиаско на любовном фронте. Четвертой и, вероятно, последней избранницей актера стала Ирина Дерягина. Она младше актера на 33 года. Причем познакомились Стеклов и Дерягина абсолютно случайно.

Встречи Ирины и Владимира могло и не произойти, но всё решил случай. Похоже, что счастливый

— Просто две параллельные вселенные, — вспоминала Ирина. — Я работала финансистом много лет, практически никуда не ходила и очень мало общалась с кем-то. Однажды моя подруга решила кардинально изменить свою жизнь и пошла учиться на режиссера. Там она познакомилась с девушкой, в компании которой был Владимир Стеклов.

Так знакомство Ирины с Владимиром стало вопросом времени. И тот самый момент не заставил себя долго ждать.

— Я не влюбилась мгновенно, — признавалась позже Ирина Дерягина. — Я почувствовала тепло. Всё как-то со временем само собой получилось.

В отношениях Ирины и Владимира было так тепло, что вскоре они стали родителями. Актеру на тот момент было 70 лет.

Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню.

Поначалу актер признавался, что отцовство в 70 дается ему сложнее, чем в 24.

— Мне было 24 года, когда я впервые стал отцом. Вторая дочь у меня появилась, когда мне было 48 лет. А третья родилась, когда мне было уже 70, — удивлялся сам себе Стеклов. — Это всё иное. Но и тогда, и сейчас у меня всегда доминировала работа. Хотя мне казалось и сейчас кажется, что я делаю всё только для них. Поэтому не позволяю себе останавливаться и огладываться. Ты всё время вынужден быть в работе. И понимаешь: чем ты моложе, тем дни длиннее. А сейчас дни всё короче и короче.

В первый раз актер стал отцом в 24 года, в третий — 46 лет спустя

Впрочем, позднее актер говорил, что стать отцом в 70 лет не так уж страшно.

— Думаю, может попробовать еще разок, — иронизировал Стеклов (или не иронизировал).

Александр Гордон и София Каландадзе. Разница в возрасте — 38 лет

Александр Гордон — известный любитель девушек помоложе. За его плечами уже четыре брака, и в каждом возлюбленная телеведущего была значительно моложе его.

Со своей нынешней избранницей, Софией Каландадзе, Гордон познакомился, когда ей было 16 лет. Дело было в 2018 году на фестивале в Елабуге, где он читал сонеты, а она играла на арфе. Тогда это было шапочное знакомство, да и Гордон был женат (предыдущая, четвертая супруга телеведущего Нозанин Абдулвасиева тоже была младше его — на 30 лет), но это не помешало им продолжить общение.

Как видим, общение у Гордона и Каландадзе продолжилось результативно

В 2020 году стало известно, что Гордон развелся с Абдулвасиевой, а в 2022-м он обвенчался с Софией в Суздальском монастыре. Ее семья поначалу была не особо рада новому родственнику.

— Мы сначала были немного в шоке. Часть наших родных долго не могла с этим смириться. Но любви все возрасты покорны, и главное — чтобы Соня была счастлива, — рассказывала старшая сестра Софии.

Обычно женщины не против, чтобы мужчины были постарше, и некоторые мужчины успешно этим пользуются

Вторая супруга телеведущего, Екатерина Гордон, своеобразно поздравила бывшего супруга с важным событием.

— Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить всё, что крепче кефира, так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой, — подколола бывшего Екатерина.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Разница в возрасте — 44 года

Известие об отношениях Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой явило на свет толпы осуждающих критиков. Все вокруг обвиняли женщину в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко, втерлась в доверие и, дождавшись удобного момента, разрушила крепкий 30-летний брак. Хотя сама Брухунова неоднократно повторяла, что никаких браков она не разрушала, а отношения Петросяна и Степаненко и без того на ладан дышали.

Любовь к мужчинам постарше (и поизвестнее) в Татьяне Брухуновой проснулась еще в школьном возрасте. Тогда, еще живя в Туле, она была без оглядки влюблена в эстрадного певца Авраама Руссо, и девушка создала в честь кумира целый иконостас. В виде нескольких фан-клубов, посвященных исполнителю.

Школьные годы закончились, но страсть к творческим людям никуда не делась. И Татьяна отправилась покорять Москву.

Всю Москву Татьяна Брухунова, может, и не покорила, но одного москвича (пусть и не коренного) точно удалось

В столице она поступила в Институт культуры и искусств на факультет менеджмента. Специализацию выбрала ответственную и творческую — «арт-директор». Для практики выбрала Театр эстрадных миниатюр, которым руководил Евгений Петросян. За время практики она показала себя так хорошо, что продолжила сотрудничество с Петросяном и Степаненко после окончания вуза: подрабатывала фотографом на концертах юмористов, вела паблики и группы, в итоге «дослужилась» до администратора сайта Елены Степаненко.

Доверие к Брухуновой было настолько высоким, что она стала вхожа в дом юмористов, Степаненко даже приютила помощницу, а Петросян сделал ее правой рукой и назначил директором Театра миниатюр. На новом месте Татьяна освоилась быстро. И начала не только организовывать деловые встречи и гастроли начальника, но и скрашивать его вечера. Пару видели вместе то в дорогих ресторанах, то загородных пансионатах, то в очередях на посадку в самолет в Дубай.

Вокруг не самых рабочих отношений Брухуновой и Петросяна слухи ходили несколько лет. Пока в 2019 году Татьяна не подтвердила роман с юмористом. Но к тому времени в этом уже давно никто не сомневался.

В сентябре 2020 года у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын, которого назвали Ваганом, а в марте 2024 года в их семье появился второй ребенок — девочка, которую назвали Матильдой.

— Мои счастливые 35 и 4 года Вагана! — такими словами подписала Брухунова фотографию с новорожденной дочкой.

Как вы считаете, какой должна быть разница в возрасте мужчины и женщины?

Максимум пара лет
Лет 5–10
От 10 до 15 лет
Вообще без разницы — главное любовь
Вообще без разницы — главное, чтобы обеспечивал
Лучше, когда женщина старше

ПО ТЕМЕ
Любовь Отношения Семья Дети Муж Жена Софья Эрнст Константин Эрнст Григорий Лепс Аврора Киба Евгений Петросян Татьяна Брухунова Константин Ивлев Валерия Куденкова Илья Авербух Лиза Арзамасова Свадьба Венчание Помолвка
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