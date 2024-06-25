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Развлечения Дава засветился со скандальной блогершей Лерчек — она считает новосибирца своим фанатом

Дава засветился со скандальной блогершей Лерчек — она считает новосибирца своим фанатом

Смотрим видео из концертного зала

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Давид и Стас одеты в строгие костюмы, у Леры — голубое вечернее платье

Дава (Давид Манукян) засветился со скандальной блогершей Лерчек (Валерией Чакалиной), которую обвиняли в неуплате налогов. Она стала главной героиней клипа для совместной песни уроженца Новосибирска и Стаса Костюшкина.

В социальных сетях Дава и Лерчек опубликовали несколько совместных видео и фотографий. На одном из них блогерша шутит, что Давид ее фанат и сидит в концертном зале, на соседних рядах заметны и другие герои клипа — женщины средних лет.

Судя по бэкстейджам со съемок, Манукян и Костюшкин будут бороться за сердце блогерши, она в свою очередь играет саму себя — рассказывает об одном из марафонов на сцене.

Напомним, что сама Чекалина в 2023 году стала фигуранткой дела о неуплате налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Блогерша вместе с мужем продавали курсы и косметику, используя упрощенную систему налогообложения. Лерчек превысила лимит доходов, но не перешла на общую систему, не платила НДС и НДФЛ. Неуплату налогов блогерша объяснила ошибкой.

Силовики нагрянули в дом Чекалиных утром 7 марта, в особняке обнаружили дорогостоящие автомобили, паспорта РФ и США, а также восемь килограммов чистого золота 999-й пробы. MSK1.RU рассказывал, что известно о жизни и многомиллионных бизнесах семейной четы.

16 марта московский суд избрал для блогеров-миллионников Чекалиных меру пресечения в виде запрета определенных действий: паре, в том числе, нельзя было пользоваться интернетом. В мае семья погасила долг, а в ноябре с их счетов сняли арест.

После скандалов семья, вероятно, не смогла вернуться к прежней жизни, Лерчек заявила о разводе с мужем.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Блогер DAVA Давид Манукян Клип Лерчек Стас Костюшкин
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