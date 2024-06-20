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Развлечения «А ничего, что это мой трек?»: Дава устроил публичные разборки с участником группы «Чай вдвоем»

«А ничего, что это мой трек?»: Дава устроил публичные разборки с участником группы «Чай вдвоем»

У блогера появились вопросы к певцу из-за песни

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Стас Костюшкин вызвал новосибирца на баттл

Уроженец Новосибирска, блогер Дава (Давид Манукян) устроил публичные разборки с артистом Стасом Костюшкиным. У сибиряка возникли вопросы к новому произведению, которое презентовали в соцсетях певца.

— Проснулся и, если честно, немного в шоке от происходящего. Сейчас будем разбираться, — написал Дава в соцсетях. — А ничего, что это мой трек?

Как заявил блогер, сейчас его команда думает, «что делать».

— Взрослый человек. 21 век на дворе, мог бы сделать что-то свое, мне кажется. Более оригинальное, хотя бы не знаю…к искусственному интеллекту обратиться. Сидим с командой, думаем, как быть в такой ситуации, — сказал Дава.

Позже блогер опубликовал еще одно видео, в котором заявил о своем новом треке, «который еще никто не слышал». В ответ Костюшкин предположил, что «кто-то нарывается на конфликт».

— А я вот сейчас не понял, это кто-то на конфликт нарывается что ли? Ну давай, давай все по-взрослому решим. Хочешь? — сказал на видео Стас Костюшкин. — Дружочек, да ты явно не понимаешь на что подписываешься.

В результате Стас Костюшкин вызвал новосибирца на баттл — Дава принял вызов и выполнил задание, которое для него придумал оппонент. В рамках состязания сибиряку было необходимо собрать на улице десять незнакомцев и выучить с ними танец для клипа.

В ответ Костюшкину поручили отыскать пять девушек, которые будут готовы сниматься в его «танцевальном шоу» — им необходимо сделать визитку и что-то станцевать. Артисты намерены продолжать соревнование.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Дава выступил на музыкальном фестивале в Новосибирске. Блогер обсудил с публикой одну из городских проблем — заторы на Большевистской.

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DAVA Стас Костюшкин Блогер Песни Артисты
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