«А ничего, что это мой трек?»: Дава устроил публичные разборки с участником группы «Чай вдвоем»

Стас Костюшкин вызвал новосибирца на баттл Источник: dava_m/ Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), Стас Костюшкин/vk.com











Уроженец Новосибирска, блогер Дава (Давид Манукян) устроил публичные разборки с артистом Стасом Костюшкиным. У сибиряка возникли вопросы к новому произведению, которое презентовали в соцсетях певца.



— Проснулся и, если честно, немного в шоке от происходящего. Сейчас будем разбираться, — написал Дава в соцсетях. — А ничего, что это мой трек?



Как заявил блогер, сейчас его команда думает, «что делать».



— Взрослый человек. 21 век на дворе, мог бы сделать что-то свое, мне кажется. Более оригинальное, хотя бы не знаю…к искусственному интеллекту обратиться. Сидим с командой, думаем, как быть в такой ситуации, — сказал Дава.

Позже блогер опубликовал еще одно видео, в котором заявил о своем новом треке, «который еще никто не слышал». В ответ Костюшкин предположил, что «кто-то нарывается на конфликт».

— А я вот сейчас не понял, это кто-то на конфликт нарывается что ли? Ну давай, давай все по-взрослому решим. Хочешь? — сказал на видео Стас Костюшкин. — Дружочек, да ты явно не понимаешь на что подписываешься.



В результате Стас Костюшкин вызвал новосибирца на баттл — Дава принял вызов и выполнил задание, которое для него придумал оппонент. В рамках состязания сибиряку было необходимо собрать на улице десять незнакомцев и выучить с ними танец для клипа.

В ответ Костюшкину поручили отыскать пять девушек, которые будут готовы сниматься в его «танцевальном шоу» — им необходимо сделать визитку и что-то станцевать. Артисты намерены продолжать соревнование.

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