Зарабатывали миллиарды и уклонялись от уплаты налогов: к кому из блогеров нагрянули силовики в 2023 году

Елене Блиновской 42 года, в 2015 она устроила «Марафон желаний» в виде игры для подруг, а уже через год проект стал массовым. Но по-настоящему Елена заставила всех говорить о себе летом 2021 года, с королевским размахом отпраздновав на Алтае свое 40-летие . На праздник она потратила около 118 миллионов рублей.



Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Тогда «королева марафонов» пыталась покинуть Россию. По данным ведомства, она хотела пересечь границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были авиабилеты «для вылета в иное государство». В какое именно, следователи не уточнили.