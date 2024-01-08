Зарабатывали миллиарды и уклонялись от уплаты налогов: к кому из блогеров нагрянули силовики в 2023 году

В 2023 году власти обратили пристальное внимание на блогеров, которые зарабатывают миллионы рублей на продаже своих курсов и инфопродуктов. Многие обвиняли звезд соцсетей в инфоцыганстве — продаже некачественных обучений за высокие цены. Налоговые нашли другой повод «разобраться» с блогерами.
MSK1.RU вспомнил самые громкие истории облав на блогеров, которые произошли в 2023 году.
Елена Блиновская
Пожалуй, самое громкое дело в 2023 году развернулось вокруг «королевы марафонов» Елены Блиновской. В апреле блогера подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По обновленным данным, сумма стала девятизначной — налоговая выявила почти 1,5 миллиарда рублей недостачи.
Елене Блиновской 42 года, в 2015 она устроила «Марафон желаний» в виде игры для подруг, а уже через год проект стал массовым. Но по-настоящему Елена заставила всех говорить о себе летом 2021 года, с королевским размахом отпраздновав на Алтае свое
Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Тогда «королева марафонов» пыталась покинуть Россию. По данным ведомства, она хотела пересечь границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были авиабилеты «для вылета в иное государство». В какое именно, следователи не уточнили.
В этот же день в дом Блиновских нагрянули силовики. В загородном особняке в коттеджном поселке «Миллениум парк» (там же находится дом Валерия Меладзе) обнаружили несколько люксовых авто, дорогую технику, часы и отдельную гардеробную, забитую люксовыми вещами.
После этого у создательницы «Марафона желаний» арестовали имущества на 64 миллиарда рублей (для сравнения: годовой бюджет Ярославля, откуда родом Блиновская, на
28 апреля Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест на время следствия. В мае представители Елены Блиновской пытались оспорить это решение суда. Судья апелляционную жалобу отклонил.
21 июня состоялось еще одно заседание о продлении домашнего ареста Блиновской. Во время заседания блогер расплакалась и попросила смягчить ей меру пресечения, но суд не удовлетворил ее просьбу. В июле ее арест продлили еще на три месяца. А
Лерчек
Первое громкое дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении блогеров запустили весной этого года. Утром 7 марта силовики нагрянули в дом блогеров-миллионников Лерчек (Валерии) и Артема Чекалиных. По версии следствия, блогер незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.
В день обысков в особняке блогеров обнаружили дорогостоящие автомобили, паспорта РФ и США, а также восемь килограммов чистого золота
На следующий день Лерчек выложила несколько видео, в которых прокомментировала ситуацию.
— Золото куплено официально в банке: у Артема были инвестиции в ВТБ. Когда были санкции и инвестициями нельзя было распоряжаться, ВТБ предложил забрать золотом, — сказала Валерия.
— Мы в России, никуда не выезжали и плохого слова не сказали, — добавил Артем.
В еще одном видео Валерия рассказала, что за последние три года семья заплатила 1,5 миллиарда рублей в качестве налогов. Неуплату 300 миллионов она объяснила «ошибкой».
— Со своей стороны скажу, что мы готовы погасить имеющуюся задолженность. Мы с Артемом ведем бизнес, ведем его честно. И за прошлые три года заплатили налогов на полтора миллиарда рублей с компании. Это нормально для любого бизнеса: ты занимаешься какой-то деятельностью и совершаешь ошибки. Главное — эти ошибки признавать и сотрудничать.
16 марта Савеловский суд Москвы избрал для блогеров-миллионников Валерии и Артема Чекалиных меру пресечения в виде запрета определенных действий: паре в том числе нельзя будет пользоваться интернетом. Однако многие СМИ сообщали, что после этого Лерчек не раз замечали на публике со смартфоном в руках и на светских вечеринках.
В мае адвокат Валерии и Артема сообщил, что пара погасила долг в 311 миллионов. В этом им помог один из друзей-бизнесменов. В июне Чекалины дали большое интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в котором заявили, что активно сотрудничают со следствием.
19 ноября стало известно, что со счетов блогеров Чекалиных сняли арест. По словам их адвоката Константина Третьякова, семья бизнес-коуча отдала государству около 500 миллионов рублей.
Аяз Шабутдинов
3 ноября в Москве задержали 32-летнего блогера-миллиардера Аяза Шабутдинова. Бизнес-коуча силовики взяли в съемной квартире после его возвращения из Европы. Основателя образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» подозревают в мошенничестве.
Шабутдинов называет себя основателем образовательной компании «Like Центр» для предпринимателей, инвесторов и миллиардеров.
Заявление в полицию на Шабутдинова написала его бывшая ученица Наталья Калистратова.
— Я покупала его курсы. Претензия была. Но по претензиям мне был отказ. Возбудить уголовное дело мне помогло то, что он мне не вернул денег. Это важный факт. Если Аяз официально говорит, что он всем деньги возвращает, то это неправда. Мне он ничего не вернул. Он меня добавил в ЧС, — сказала MSK1.RU Наталья Калистратова.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера «самым крупным в стране инфомошенником» и сказала, что его задержания ждали с апреля.
4 ноября бизнес-коуча Аяза Шабутдинова заключили под стражу на 1,5 месяца. Спустя несколько дней коуч вышел на связь и рассказал, как проходит его арест.
12 декабря Таганский районный суд Москвы оставил в СИЗО Шабутдинова еще на два месяца — до
Мы рассказывали, что происходит в офисе «Like Центра» в «Москва-Сити», где прошли обыски по делу Шабутдинова. Сотрудница ресепшен башни «Федерация» рассказала корреспонденту MSK1.RU, что сотрудники компании заперлись в каморке и сжигали документы.
Саша Митрошина
21 марта уголовное дело возбудили в отношении блогера Александры Митрошиной. По версии следствия, она использовала упрощенную систему налогообложения, то есть платила налоги по минимальной ставке, хотя зарабатывала огромные суммы. Следственный комитет сообщал, что блогер не оплатила налоги свыше 120 миллионов рублей.
Александра Митрошина — блогер с 4,2 миллиона подписчиков в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Девушка продает курсы по продажам в соцсетях, а также организует форумы и тренинги. В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга». Девушка начинала вести соцсети о фитнесе и обработке фото, затем темой ее блога стала защита прав женщин и домашнее насилие. В 2019 года вместе с депутатом Аленой Поповой (признана в РФ иноагентом) Митрошина создала проект «ТыНеОдна» — фонд по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Сейчас Митрошина живет в Дубае, показывает в соцсетях роскошную жизнь и рассказывает подписчикам, как правильно себя раскручивать.
В мае на своей пресс-конференции девушка сообщила, что выплатила 127 миллионов рублей.
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