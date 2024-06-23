Съемки для Playboy, показы Givenchy и очень богатый муж: как сибирячки покорили мировые подиумы — истории пяти красоток

В основном девушки-модели уезжают за границу Источник: miss_elmira / instagram*, lenaperminova / Instagram*, marie_ne_claire / Instagram*(деятельность запрещена на территории РФ)











То, что девушки из России, — одни из самых красивых в мире, уже никому не нужно доказывать. Это давно сделали Ирина Шейк, Наталья Водянова, Саша Лусс и другие. Но не только они смогли покорить подиумы Милана и Парижа и стать лицами обложек глянцевых журналов и звездами зарубежных таблоидов. Мы собрали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.



Обошла Кэмпбелл и Мосс: 19-летняя девушка из Новосибирска стала моделью года

София Стейнберг с 12 лет занимается модельным бизнесом Источник: st.einberg / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Как это часто бывает в модельном бизнесе, свою карьеру София Стейнберг из Новосибирска начала в довольно юном возрасте. В 12 лет ее заметил региональный скаут и предложил ей заключить контракт с агентством Avant. Девушка быстро согласилась на предложение.



Первой рабочей поездкой для Софии стала Япония. Несколько лет сибирячка работала в Азии, со временем ее начали приглашать для участия в показах в Европе и Америке. Ей покорились подиумы в Нью-Йорке, Милане, Париже, Лондоне. В 17 лет, в марте 2019-го, Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.

Несколько лет сибирячка работала в Азии Источник: st.einberg / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Одним из самых главных и значимых событий для мировых моделей всегда была и остается обложка «Библии моды» — журнала Vogue. Этой цели София достигла в 17 лет, когда представители издания попросили нарисовать ее свой автопортрет.



— Я была в смятении, когда попросили нарисовать автопортрет, ведь я никогда ничего не придумывала в короткие сроки и обычно рисую спонтанно. Я даже думала отказаться, но ко мне резко пришел абсолютно четкий образ — и на написание ушла пара дней, — рассказала корреспонденту НГС София Стейнберг.

В 2021 году сибирячка стала самой красивой моделью года Источник: st.einberg / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В 2021 году авторитетный сайт Models.com подвел итоги премии Model of the Year Awards и по результатам голосования, в котором приняли участие более 400 представителей модной индустрии, присудил Софии звание «Модель года». В борьбе за этот титул девушке удалось обойти Адут Акеч, Кайю Гербер, Лилу Мосс, Наоми Кэмпбелл и других звезд.



Сейчас София продолжает покорять мировые подиумы и сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent и Max Mara.



Из учебной аудитории на сцену: как сибирская красавица попала на конкурс «Мисс Вселенная»

В 2013 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Россия» Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Месяцы подготовки, строгая диета, изнурительные репетиции и мастер-классы — все ради того, чтобы в финале примерить корону победительницы. Такой путь прошла и сибирячка Эльмира Абдразакова. В 2013 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а позже представляла страну на международных конкурсах.

Эльмира родилась 7 октября 1994 года в селе Железинка на северо-востоке Республики Казахстан. Когда ей было 5 лет, родители развелись, и девочка с матерью переехали в Сибирь, на родину матери.

В Сибирь девушка переехала в пять лет Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











С детства девочка росла в творческой среде: посещала музыкальную школу, играла на сцене детского музыкального театра и выступала в КВН. Она мечтала о карьере журналиста и поэтому с ранних лет пробовала себя на этом поприще. Сибирячка стала телеведущей программы «Зеленое яблоко», которую выпускали юные журналисты, участники общественной организации «Зеленые».



Однажды Абдразакова обслуживала банкет в холле, где устроили показ мод. Организаторы шоу обратили внимание на девушку и предложили ей попробовать себя в модельном бизнесе. Параллельно с первыми шагами в качестве модели Абдразакова начала получать высшее образование в Сибирском госуниверситет путей сообщения по специальности «антикризисное управление».

С детства девушка мечтала о карьере журналиста Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Яркую Эльмиру скоро заметили организаторы новосибирского конкурса красоты, пригласив ее поучаствовать в конкурсе «Мисс Снежная Вселенная», где она удостоилась приза зрительских симпатий. После этого девушка отправила фото на «Мисс Россию».



В 2013 году прошла кастинг и приняла участие уже во всероссийском конкурсе. Обойдя более 50 красоток со всей страны, Эльмира надела корону победительницы «Мисс Россия — 2013». Осенью этого же года сибирская красавица представляла страну международных конкурсах — «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», однако победу одержать не удалось.

Сибирячка продолжает работать моделью Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











После конкурсов красоты ее можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.



Счастье не зависит от объема бедер: как модель plus size покорила мировые подиумы

Красота хотя и не имеет границ, но имеет свои стандарты — 90–60–90. Но все чаще актуальность этих стандартов ставят под вопрос не только девушки, но и звезды, а также даже представители fashion-индустрии. Анна Винтур публикует в сентябрьском номере Vogue девушек plus size, модели аппетитных форм становятся «ангелами» Victoria's Secret, и это только самые громкие истории.



Марина Булаткина училась в Новосибирском государственном университете, получила диплом социолога. После окончания учебы она попала в программу Work and Travel, благодаря чему ей удалось побывать в Нью-Йорке.

Марина Булаткина живет в США Источник: Марина Булаткина / pinterest











Марина влюбилась в этот город и приняла решение перебраться туда и задержаться. Она решила уйти из социологии и стать стилистом.

Девушка стала ходить на занятия для стилистов в Нью-Йоркский институт моды. Здесь ее и заметил фотограф. Марина была удивлена, что в ней разглядели не стилиста, а модель. Ведь ее формы были далеки от идеальных.

Марина — одна из самых востребованных моделей plus size в мире Источник: Марина Булаткина / pinterest











В этот момент девушка буквально побежала по карьерной лестнице. Ее приглашали журналы, фирмы по продаже нижнего белья и одежды для полных женщин. Сибирячка стала частой героиней западных новостных ресурсов: Daily Mail, Huffington Post, Marie Claire и далее по списку. Причина тому — выход нашумевшей книги о нестандартной красоте Curves, обложку которой украсила ее «обнаженная» фотография.



Сегодня Марина — одна из самых востребованных моделей plus size в мире. Она работает в США, Китае, России. При этом она не зацикливается только на работе: Марина замужем, у нее двое детей.

Принять участие в конкурсе уговорил муж: как мать двоих детей стала моделью Maxim

Мария в 2020 году стала одной из девушек, кто попал в список самых сексуальных женщин журнала Maxim Источник: marie_ne_claire / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Модель и мать двоих детей Мария Пещерская в 2020 году стала одной из девушек, кто попал в список самых сексуальных женщин по версии мужского журнала Maxim.



Идея принять участие в конкурсе пришла в голову не Марии, а ее мужу — Валерию. Мужчина увидел в интернете информацию о том, что будут выбирать «Мисс Maxim», и решил предложить жене.

Принять участие в конкурсе девушке предложил муж Источник: marie_ne_claire / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Вместе они выбрали фотографии, отправили заявку и стали ждать. Из четырех тысяч выбрали 100 красавиц, которых пригласили в Москву на смотрины — так называет мероприятие сама Мария.



В столице сибирячка обошла всех конкуренток и попала в десятку самых сексуальных девушек по версии журнала.



— Все мы — 10 девушек — уже победительницы, все в одинаковых условиях, разве что фото одной из нас будет на обложке журнала. Я не волновалась во время самого конкурса — только на сцене, — делится Мария впечатлениями.

Сейчас сибирячка живет обычной жизнью Источник: marie_ne_claire / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











После конкурса на сибирячку вылилась волна негатива, недоброжелатели не упустили возможности подчеркнуть, что жене и матери двоих детей не пристало участвовать в подобных мероприятиях. Но Мария не обращает внимания на «злые языки» и живет полной жизнью.



Сейчас девушка не занимается модельной деятельностью. Сибирячка воспитывает детей и живет обычной жизнью.



Универ, арест и мультимиллионер: как красотка из Бердска завоевывала подиумы и мужа

Лена Перминова родилась и выросла в Бердске Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Высокий рост, длинные ноги, тонкая талия, сияющая кожа и природная красота — это далеко не все достоинства модели Елены Перминовой. Сексуальная блондинка может похвастаться не только роскошной фигурой, но и семейным счастьем с миллиардером Александром Лебедевым и детьми.



Елена родилась 1 сентября 1986 года в Бердске. С подросткового возраста она проявила интерес к модельному бизнесу. Но, несмотря на это, после получения аттестата стала студенткой Кузбасского института экономики и права. Учеба продлилась недолго, любовь к модельному бизнесу взяла свое. Сибирячка начала работать в модельном агентстве, из-за чего стала прогуливать пары, в итоге ее отчислили. Отметим, что позже девушка все же получила диплом о высшем образовании, причем училась она в МГУ им. Ломоносова.

Карьеру модели Елена начала строить, еще учась в институте Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Подиумы, фотосессии и мир шоу-бизнеса продлился недолго, дело в том, что Елена серьезно влюбилась в молодого человека, который сбывал наркотики. Когда мужчину арестовали, он втянул в это Перминову, ее тоже арестовали, и ей светил реальный тюремный срок. На помощь пришел отец девушки, который обратился к тогда еще депутату Госдумы Александру Лебедеву. В итоге девушку освободили, она отделалась условным сроком. А Лебедев позже стал ее мужем.



Полноценная профессиональная карьера Перминовой стартовала с мужского журнала Playboy, куда ее пригласили на эротическую фотосессию. Через некоторое время ее признали девушкой месяца, а позже она стала участницей престижных модных показов. Елена участвовала в показах модных коллекций домов Viktor&Rolf, Armani, Lanvin, и многих других.

Полноценная карьера стартовала с мужского журнала Playboy Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Позже Елена Перминова и Александр Лебедев вступили в брак, у них четверо детей. Семья занимается ресторанным бизнесом, среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Елена продолжает заниматься модельным бизнесом и часто появляется на обложках глянца.



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Ранее мы рассказывали историю 43-летней сибирячки Ольги Пономаревой, которая победила в международном конкурсе красоты в Москве. Красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024».

