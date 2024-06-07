Модель Playboy из Новосибирской области показала шикарную фигуру — вспоминаем историю скандальной жены бизнесмена

Подписчиков поразила фигура Перминовой, модель — мама четырех детей Источник: lenaperminova / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Модель Playboy Елена Перминова из Новосибирской области показала в социальных сетях подтянутую фигуру. Жене российского бизнесмена Александра Лебедева 37 лет. НГС вспомнил историю скандальной красотки из Бердска.

Недавно российская модель опубликовала в своих социальных сетях фотографию в платье с цветочным принтом, подписчики написали море комплиментов фигуре Елены, и удивились, что она — мама четырех детей.

Елена Перминова — ресторатор и жена российского миллиардера Александра Лебедева. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Недавно стало известно, что у семьи есть офис в небоскребе комплекса «Федерация» в «Москва-Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус» Александр Лебедев — участник 7 компаний. Он владеет «Национальной резервной корпорацией» с чистой прибылью на конец 2023 года в 192,5 миллиона рублей, организацией «Промконсалт» с прибылью в 310,8 миллиона рублей, «Техинвестконсалт» с прибылью в 313,2 миллиона рублей и другими компаниями. Его жене Елена Перминовой принадлежит 63,97% компании «Парсек» с чистой прибылью в 63 миллиона рублей.

Издание Lenta.Ru пишет, что «Национальной резервной корпорации» Лебедева принадлежали 15% акций «Аэрофлота», строительные и лизинговые компании. В 2008 году бизнесмен занял 39 место в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes. В 2012–2013 годах бизнесмен продал почти весь свой пакет акций «Аэрофлота». В 2020 году британская королева Елизавета II пожаловала его сыну Евгению, который владеет компанией Lebedev Holdings, титул барона. Так сын бизнесмена получил право заседать в Палате лордов в британском парламенте.



Жена бизнесмена Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи.

Красотка известна тем, что ее в июне 2004 года задержали в центре Новосибирска при попытке продажи наркотиков. Позже задержали еще двух новосибирцев. Один из них, по данным следствия, был поставщиков, другой — друг фотомодели. Двух мужчин приговорили к 8 и 10 годам лишения свободы, Перминову также признали виновной, но суд назначил ей условное наказание в шесть лет.

В то время молодая модель училась заочно на первом курсе Кузбасского института экономики и права, параллельно Елена участвовала в показах мод, снималась для журналов и отдыхала в ночных клубах. Однажды девушка познакомилась с Маратом, который дал ей попробовать наркотики. Елене понравилось, тогда Марат и предложил наркотики продавать. Обо всем этом модель рассказала своему сожителю Виталию, который был старше ее в два раза.

Мужчине идея понравилась, Виталий должен был финансировать работу, а модель заниматься сбытом. Впрочем, уже на второй сделке Елену и ее сожителя поймали.

После скандала крупнейшее модельное агентство России Vivendis разорвало контракт с Перминовой. Тогда девушка начала пробовать себя в разных ролях, например, пыталась пройти кастинг на «Фабрику звезд-7», но ничего не получилось.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно другая модель из Новосибирска Виктория Кузнецова попала в журнал Playboy, фото девушки разместили на развороте.