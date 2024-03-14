С катаной на каблуках: модель из Новосибирска попала в журнал Playboy — смотрим горячие снимки

Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова попала в журнал Playboy — фото девушки разместили на развороте, Виктория также дала небольшой комментарий изданию. Снимками сибирячка поделилась в соцсетях.
Напомним, что Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает необычной внешностью, она говорит, что ей нравится, когда «все слишком». Выделяться из толпы Виктория начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной.
В Сети вокруг внешности Виктории ходит много слухов, некоторые пользователи сравнивают ее с мужчиной — девушку это никак не трогает. Она отвечает хейтерам, делится мыслями и рассказывает, почему ей захотелось перемен во внешности.
Сибирячка училась в новосибирской модельной школе, работала в Азии. В 18 лет переехала в Москву, потому что хотела роста. Сейчас Виктория продолжает карьеру модели, ведет блог о своей жизни, занимается SMM-деятельностью.
Еще одна сибирячка активно покоряет подиумы и очаровывает известных дизайнеров — София Стейнберг появилась на неделе моды в Париже, где продемонстрировала изящное платье от Жана-Поля Готье.
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