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«Готова снять серьги и ногти»: яркая сибирячка попала на шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

У девушки на теле 20 татуировок, есть пирсинг, тоннель в ушах и сплит языка

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Шоу стартует 21 марта&nbsp;

Шоу стартует 21 марта 

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Девушка из Новосибирска попала на новое шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова стала участницей новой программы «ТЫ — Топ-модель» на телеканале ТНТ.

Шоу обещает показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фэшн-индустрии внешностью.

— Среди участниц, пришедших на проект, оказалась сибирячка Виктория Кузнецова, кандидат в мастера спорта по плаванию. Чтобы не быть такой, как все, и выделяться из толпы, девушка изменила свою внешность за счет пирсинга и татуировок — на ее теле их 20, а еще тоннель в одном ухе, сплит языка, пирсинг ушей и огромные наращенные ногти, — сообщила пресс-секретарь телеканала ТНТ в Новосибирске.

Девушки будут бороться за приз в 3 миллиона рублей и контракт с брендом известного дизайнера

Девушки будут бороться за приз в 3 миллиона рублей и контракт с брендом известного дизайнера

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Сибирячка хочет доказать девочкам с тату и пирсингом, что добиться чего-либо в моделинге возможно.

— Мне хочется попробовать себя в таком шоу. Ради него я готова снять серьги и ногти. Вообще, если на меня надеть парик, то я буду милой девочкой, — приводит слова Виктории пресс-служба телеканала.

Главный приз проекта — звание победительницы «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», 3 миллиона рублей и контракт с брендом дизайнера с мировым именем Филиппа Плейна, который стал модным экспертом. Новое шоу стартует в эфире 21 марта в 17:30 на телеканале ТНТ.

На кастинге девушка призналась, что пересмотрела все реалити, связанные с моделями

На кастинге девушка призналась, что пересмотрела все реалити, связанные с моделями

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Виктория была в модельных домах в Японии, Кореи и Китае

Виктория была в модельных домах в Японии, Кореи и Китае

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Новосибирские сестры-близнецы Алина и Регина, которые участвовали в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказали, почему решили туда пойти и как проходили съемки. Выпуск с сибирячками вышел в эфир вчера, 12 марта.

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ТНТ«Ты — топ-модель»
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