«Готова снять серьги и ногти»: яркая сибирячка попала на шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова стала участницей новой программы «ТЫ — Топ-модель» на телеканале ТНТ.

Шоу обещает показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фэшн-индустрии внешностью.

— Среди участниц, пришедших на проект, оказалась сибирячка Виктория Кузнецова, кандидат в мастера спорта по плаванию. Чтобы не быть такой, как все, и выделяться из толпы, девушка изменила свою внешность за счет пирсинга и татуировок — на ее теле их 20, а еще тоннель в одном ухе, сплит языка, пирсинг ушей и огромные наращенные ногти, — сообщила пресс-секретарь телеканала ТНТ в Новосибирске.