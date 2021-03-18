«Готова снять серьги и ногти»: яркая сибирячка попала на шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Девушка из Новосибирска попала на новое шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ
Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова стала участницей новой программы «ТЫ — Топ-модель» на телеканале ТНТ.
Шоу обещает показать уход от общепринятых стандартов красоты. Поэтому кастинг проекта прошли девушки с необычной для фэшн-индустрии внешностью.
— Среди участниц, пришедших на проект, оказалась сибирячка Виктория Кузнецова, кандидат в мастера спорта по плаванию. Чтобы не быть такой, как все, и выделяться из толпы, девушка изменила свою внешность за счет пирсинга и татуировок — на ее теле их 20, а еще тоннель в одном ухе, сплит языка, пирсинг ушей и огромные наращенные ногти, — сообщила пресс-секретарь телеканала ТНТ в Новосибирске.
Сибирячка хочет доказать девочкам с тату и пирсингом, что добиться чего-либо в моделинге возможно.
— Мне хочется попробовать себя в таком шоу. Ради него я готова снять серьги и ногти. Вообще, если на меня надеть парик, то я буду милой девочкой, — приводит слова Виктории пресс-служба телеканала.
Главный приз проекта — звание победительницы «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», 3 миллиона рублей и контракт с брендом дизайнера с мировым именем Филиппа Плейна, который стал модным экспертом. Новое шоу стартует в эфире 21 марта в 17:30 на телеканале ТНТ.
Новосибирские сестры-близнецы Алина и Регина, которые участвовали в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказали, почему решили туда пойти и как проходили съемки. Выпуск с сибирячками вышел в эфир вчера, 12 марта.