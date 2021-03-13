«Молились, хоть бы не нас»: близняшки из Новосибирска рассказали о съемках в шоу «Давай поженимся!»

Других близнецов в выпуске не было — остальные потенциальные невесты приходили с подругами, а женихами выступили два брата с небольшой разницей в возрасте. Однако сестер это не смутило, они решили, что будут в выигрышном положении. По их словам, вся съемочная группа обращала на девушек внимание и фотографировалась с ними.

— Никакой подготовки нет, пока тебя гримируют, редактор к тебе подбегает, между делом говорит, какие могут вопросы задать ведущие, как нужно себя вести. Одним ухом сидишь слушаешь — они говорят: «А, на месте сориентируешься!», — пояснила Регина.

Перед съемкой был один прогон, пояснили девушки. Съемочная группа не была в курсе того, какие сюрпризы приготовили участники. Ведущая шоу Лариса Гузеева в свою очередь ознакомилась с информацией об участниках за несколько минут до старта съемок.

— Просто показывают точки, куда надо вставать, чтобы ты не встал к камере спиной. Потом начинается съемка. До передачи по факту ты знакомишься только с участницами, потому что вас собирают в одной гримерке. Всё остальное ты узнаешь уже во время съемок, — добавила Регина.

