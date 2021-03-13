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«Молились, хоть бы не нас»: близняшки из Новосибирска рассказали о съемках в шоу «Давай поженимся!»

Девушкам не позволили самостоятельно выбрать сюрприз для женихов

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Изначально девушкам говорили, что в выпуске будут только близнецы

Изначально девушкам говорили, что в выпуске будут только близнецы

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Новосибирские сестры-близнецы Алина и Регина, которые участвовали в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказали, почему решили туда пойти и как проходили съемки. Выпуск с сибирячками вышел в эфир вчера, 12 марта.

— Еще в январе нам написал в инстаграм Первый канал — пригласили прийти. Потом нам позвонили и назначили съемку на 7 марта, как раз в это время мы собирались в Москву, так что удачно всё сложилось. Нам обещали, что выпуск будет именно про близнецов, но уже там, в гримерке, мы с Алиной поняли, что нам немного навешали лапши на уши, — пояснила в сторис Регина.

Других близнецов в выпуске не было — остальные потенциальные невесты приходили с подругами, а женихами выступили два брата с небольшой разницей в возрасте. Однако сестер это не смутило, они решили, что будут в выигрышном положении. По их словам, вся съемочная группа обращала на девушек внимание и фотографировалась с ними.

— Никакой подготовки нет, пока тебя гримируют, редактор к тебе подбегает, между делом говорит, какие могут вопросы задать ведущие, как нужно себя вести. Одним ухом сидишь слушаешь — они говорят: «А, на месте сориентируешься!», — пояснила Регина.

Перед съемкой был один прогон, пояснили девушки. Съемочная группа не была в курсе того, какие сюрпризы приготовили участники. Ведущая шоу Лариса Гузеева в свою очередь ознакомилась с информацией об участниках за несколько минут до старта съемок.

— Просто показывают точки, куда надо вставать, чтобы ты не встал к камере спиной. Потом начинается съемка. До передачи по факту ты знакомишься только с участницами, потому что вас собирают в одной гримерке. Всё остальное ты узнаешь уже во время съемок, — добавила Регина.

В качестве сюрприза на шоу близняшки представляли танец с человеком, переодетым в медведя. Но, как оказалось, сюрпризы участники тоже готовили не сами. Редакторы объяснили девушкам, что их варианты не формат передачи.

— Медведя нам предложили сами. Ну как предложили — просто сказали, мол, будете делать так. Единственное, мы сразу сказали, что мы не танцуем. Мы не танцоры с Региной совсем. Но нам сказали танцевать. Мы вышли в лодочках, на шпильках. Сказали, что надо пошуметь, потопать, попрыгать. Я думала, как не расстелиться на сцене, когда я буду прыгать и топать, — пошутила Алина.

Программу снимали нон-стоп. Всего на съемки выпуска ушло полтора часа. Если кто-то делал что-то не так, возможности переснять не было, пояснили сестры-близнецы. Такой формат вызвал у девушек волнение — оставаться естественными при толпе съемочной группы им было сложно. Помог единственный совет редактора:

— Молодец редактор, дала хороший совет. Она сказала: «Не молчите только, когда будете разговаривать с ведущими. Иначе они перетянут одеяло на себя и начнут вас засаживать». Поэтому мы максимально были разговорчивы. Мы с Алиной болтушки, поэтому, думаю, с этим мы справились, — подытожила Регина.

В комнате невесты девушки не слышали информации о женихах из-за плохого звука в колонках:

— Мы не услышали, сколько им лет. Не услышали, как их зовут, чем они занимаются, кто они такие вообще. Подходит редактор: «Камера пишет, обсуждайте». Как обсуждать, мы вообще не понимаем, что обсуждать, о чем говорить. Мы вообще ничего не слышим.

Из-за этого половину съемок девушки были уверены, что братья — близнецы, пока не спросили у редактора. К тому же в обсуждении девушки путали их имена. Вторую половину передачи девушки обсуждали парней уже в курсе дела, но в итоговый выпуск всё равно попала часть с заблуждениями.

В конце съемок в момент выбора комнаты с понравившейся невестой парни зашли к близняшкам. Оказалось, что они ошиблись. Затем женихи ушли в комнату с другой девушкой.

Близняшки из Новосибирска признались: они ни капли не пожалели, что их не выбрали женихи. Парни были совсем не в их вкусе.

— Мы не шли на эту передачу, чтобы найти себе женихов. Многие пишут, мол, жалко, что вас не выбрали. Да и слава богу! Мы сидели и молились в этой комнате с Алиной: хоть бы не нас. Это вообще не наш формат, мимо кассы. Это просто наш жизненный опыт в копилочку, когда ты хочешь пройти это изнутри. Вот это было интересно, — поделилась Регина.

Сестры уточнили, что после программы не встречались с братьями-женихами.

В феврале в эфир вышла программа «Давай поженимся!» с 67-летним художником-бутылистом из Новосибирска. Ему удалось покорить невесту.

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«Давай поженимся»съемки шоу
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