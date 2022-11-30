Экс-министр Скрынник, родня сенатора Клишаса и другие пенсионеры-миллионеры. Кто владеет недвижимостью в главном небоскребе страны

MSK1.RU продолжает рассказывать о владельцах недвижимости в самом желанном месте столицы — «Москва-Сити». И самый высокий небоскреб делового центра — комплекс «Федерация». 97 этажей, 374 метра от земли, второе по высоте здание Европы.
Комплекс состоит из двух башен разной высоты — «Запад» и «Восток», которые стоят на одном основании. На подземных этажах расположена торговая галерея, выше (до 46-го этажа в башне «Запад» и до 68-го в башне «Восток») находятся офисы, еще выше — апартаменты.
Государственный банк ВТБ выкупил башню «Запад», а недвижимость в башне «Восток» была распродана частным лицам и компаниям. Сегодня мы расскажем, кому принадлежат апартаменты и офисы на
Этажи 31–35. Пенсионеры-миллионеры и бывший топ-менеджер Газпрома
Стоимость квадратного метра в башне «Федерация», судя по объявления на ЦИАН, варьируется от 600 тысяч рублей до одного миллиона. На продажу в небоскребе выставлены 58 апартаментов и больше ста офисных помещений.
Весь 31-й этаж, почти
Информации о супругах Казанцевых мало: известно, что Анатолию 42 года, он родом из Йошкар-Олы, бизнеса не имеет, а карьеру в Москве начал с работы в кинокомпании. Ирине 35 лет, она родилась в Крыму. Людмила Жилинская сменила фамилию на Крупко и сейчас прописана в курортном поселке Ореанда под Ялтой.
Еще одна пара — Валерия Луговая и Алексей Исаев — владеет практически всем 32-м этажом (в общей сложности
Женщина владела также домами в Павловской слободе и в коттеджном поселке «Сады Майендорф», а еще у нее в собственности автомобиль BMW 535i Gran Turismo, парковку которого оплачивает Евгений Махортов, совладелец сети ресторанов «Тануки».
Алексею Константиновичу Исаеву 85 лет, он прописан в сталинской четырехэтажке в городе Муроме Владимирской области, у него тоже было несколько участков с роскошными домами в элитных коттеджных поселках Рублевки — «Гренадеры» и «Саланг». В «Саланге» соседним с Исаевым домом владел бизнес-партнер Евгения Махортова Сергей Фрумкин.
Еще чуть больше 2 тысяч квадратных метров на 32-м этаже и
Помещением в
Данных по 34-му этажу нет, а на
Свои помещения в «Федерации» компания сдает в аренду. Два снимает фирма «Смурфэпп», которая создает чат-боты, одно — ФГУП «Авиакомплект» Минторга России, и еще два — «Ам групп трейд», это курский производитель и поставщик молочной продукции Milco. Среди его клиентов по госконтрактам — колонии, детские сады, психоневрологический интернат. Компания также поставляет щебень и песок дорожным службам разных регионов.
Еще один владелец помещения на 35-м этаже — офшор с Британских виргинских островов «Гладден Солюшнс Лтд». Во время судебных разбирательств с управляющей компанией башни «Федерация» выяснилось, что «Гладден Солюшнс Лтд» передала эти помещения в доверительное управление компании «Вертикаль». Ей владеет Ростислав Секретев, которому также принадлежал один из подрядчиков московского фонда капитального ремонта — компания «Бизнес групп».
Два помещения — у акционерного общества «ЭССТЭ» Николая Каргальцева. Ему принадлежит коворкинг как раз на 35-м этаже башни. Как писали РИА Новости, Каргальцев с 2008 по 2011 год работал гендиректором «Газпром сера», которое продавало серу предприятий ПАО «Газпром» на российском рынке. Сейчас Каргальцев инвестирует в резидента «Сколково», который разрабатывает производство бетонных изделий с использованием технической серы.
Больше тысячи квадратных метров на 35-м этаже принадлежат компании «Омега» Елены Солостиной, гендиректором которой работает ее сын Никита Солостин. Как мы писали в первой части расследования, у них также есть более 3600 квадратов на 4-м этаже «Федерации», на
Никита Солостин — гендиректор не только маминых компаний, но и «МС Недвижимость»
Ранее «Якиманку 26», по данным «СПАРК Интерфакс», контролировал Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а до него — Ирина Бирюкова, вероятно дочь вице-мэра Москвы. У нее, кстати, есть недвижимость и в «Городе столиц».
Этажи 36–38. Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник и основатель «Галамарта»
Больше 1800 квадратов оформлены на компанию «Гербариум Офис Менеджмент», цепочка владения которой ведет к «Газпромбанку».
Одна из главных хозяек 37-го этажа — тезка бывшего министра сельского хозяйства России и экс-главы «Росагролизинга» Елена Скрынник, с 2020 года ей принадлежит
Свои владения Скрынник сдает в аренду Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр экспертизы и координации информатизации» — это структура Минцифры. По данным портала госзакупок, полная тезка бывшей чиновницы в
В 2013 году Елену Скрынник допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в Минсельхозе, обвиняемым по которому проходил ее экс-подчиненный, бывший руководитель аппарата Скрынник Олег Донских. Также с ее «наследием» разбиралось новое руководство «Росагролизинга», но никаких обвинений экс-чиновнице не предъявили. А сама она воспользовалась правом на забвение и через суд добилась удаления из поисковиков «недостоверной информации» о ее работе на посту министра в
Сейчас Елена Скрынник не только рантье, но и бизнесмен: у нее есть Институт косметологии Stemphys. А две принадлежащие ей компании заключают госконтракты на поставку медицинского оборудования практически исключительно с организациями, подведомственными ФМБА России.
Больше 2 тысяч квадратных метров на 37-м этаже у компании «А-АКТИВ» казахстанского бизнесмена из списка Forbes Кайрата Боранбаева. Он франчайзи ресторанов McDonald’s, девелопер, построивший несколько крупных торговых центров в Алматы, владелец компании по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», сети фитнес-клубов, отеля, футбольного клуба «Кайрат» и других активов.
Боранбаев также совладелец «Карагандинского фармацевтического комплекса» (вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным), где производится вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V».
В марте 2022 года Кайрат Боранбаев был задержан, а затем арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. В сентябре казахстанское Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что расследование дела в отношении бизнесмена завершено. Его обвинили в хищении
Больше 500 квадратных метров на 38-м этаже принадлежат «Инвестиционной компании "ЛИРА"» — это фирма Михаила Корепина, основателя дискаунтера непродовольственных товаров «Галамарт» из Екатеринбурга. Его магазины работают в России, Казахстане, Белоруссии, а три года назад один открывался даже в Нидерландах.
Корепин любит яркую жизнь: на свой день рождения в этом году он оплатил выступления Rammstein, «Руки вверх!» и «Иванушек International». А в мае бизнесмен вместе с партнером открыл в Екатеринбурге элитное караоке Royal Arbat.
На 38-м этаже офис, зарегистрированный на «Первую саморегулируемую организацию букмекеров», ее гендиректор — первый вице-президент букмекерской компании «Лига ставок» Ольга Журавская. Там же три помещения у Ирины Певиной, бывшей совладелицы «Пятой проектной компании» — ей управляет «Солар Системс» Михаила Лисянского, который строит солнечные электростанции.
Арендует помещения у Певиной компания «Финсо», связанная с Кириллом Бычковым, возможно первым заместителем главы правительства Якутии, а также компания с ограниченной ответственностью «Амур-Сириус» — она была создана в 2007 году для сотрудничества КНР и России в области электроэнергетики.
Больше 500 квадратов — у Дмитрия Дзюбы, человек с такими же ФИО — партнер бизнесмена Александра Карманова, который. помимо металлотрейдинга, был продюсером телепроекта «Дом-2». Сам Дзюба — совладелец продакшена «Солярис», который работал с ТНТ и другими телеканалами.
Также офис на 38-м этаже есть у компании «К2Н», владелец которой, Александр Павловский, продавал органическую косметику. Рядом — бизнесмен Александр Лебедев и его супруга ресторатор Елена Перминова. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», доля в сети кафе «Андерсон».
Там же на 38-м этаже недвижимость Татьяны Бозкурт (1200 квадратов) — это собственник и руководитель инновационного центра эстетики и косметологии Bosscourt Spa & Beauty. Она сдает помещение в аренду компании «Петровакс фарм», которая принадлежала структурам миллиардера Владимира Потанина.
Сосед Бозкурт по этажу — Михаил Карасев, его отцу может принадлежать бизнес-центр в Реутове. 733 квадрата — у компании «РС-Ресурс», которой владеет фирма из государства Белиз в Центральной Америке. По данным судебных документов, «РС-Ресурс» — правопреемник инвестора «Федерации» ЗАО «Бизнес Сити».
Этажи 39–42. «Сады Придонья» и экс-депутат Госдумы, который хочет запретить театры
Два помещения общей площадью более 1300 квадратов с 2018 года зарегистрированы на «Национальную продовольственную группу "Сады Придонья"» — это производитель одноименных соков и растительного молока под брендом Ne moloko.
Владелец и основатель «Садов Придонья» — Андрей Самохин из Волгоградской области. В восьмидесятых он работал зоотехником-селекционером в совхозе «Котлубань», затем — в райкоме КПСС, в 1990-м стал директором плодосовхоза «Первомайский», который шестью годами позже был переименован в «Сады Придонья».
Как писали «Новости Волгограда», брат Самохина — совладелец местного аэропорта. По данным издания, выручка компаний главы «Садов Придонья» в 2020 году составила
Несколько помещений на 39-м этаже — у Павла Пожигайло, полного тезки экс-депутата и члена Общественной палаты РФ, который рассказывал, что мечтает закрыть все театры и запретить английский язык в России. Но сам он зарабатывает в том числе на тех, кто летает за границу: Пожигайло принадлежит сеть ресторанов и кафе в аэропортах Москвы «Аэропит-сервис» — это «Хлеб&Соль», Coffeshop Company, Coffee-box, ресторан «Лайнер» и другие.
Есть недвижимость на этаже у Михаила Порохова и Тимофея Беляева, а также их бизнес-партнера Игоря Дерменжи. Они совладельцы ночного клуба «Школа» в Чите и караоке.
Два помещения принадлежат «Рент-групп», которая владеет одним из градообразующих предприятий Великих Лук Псковской области — завода электротехнического оборудования «Зэто». У одной из собственниц «Рент-групп», Светланы Волковой, также есть медицинский центр в Великих Луках.
На 40-м этаже почти 2 тысячи квадратов оформлены на Владимира Чернобая и его родственников. Чернобай — брокер, создатель «Телетрейд Групп», его обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей, а потом появилась информация, что Чернобай умер за границей. Его недвижимость в башне «Федерация» и других небоскребах «Москва-Сити» находится под арестом. По версии следствия, клиенты его компании думали, что проиграли на бирже, а в реальности их деньги выводились на подконтрольные Чернобаю счета.
Второй владелец помещений на этаже (почти
Почти все помещения на 41-м этаже (более
В статье в «Российской газете», которая вышла на правах рекламы, рассказывается, что под руководством Стратия были отреставрированы Центральный выставочный зал «Манеж», построено здание Генштаба ВС, реконструировано старое здание гостиницы «Москва». Компании его сына Алексея Стратия участвовали в строительстве олимпийских объектов в Сочи, выступают подрядчиками «Роснефти», «Газпрома» и других.
Еще
На 42-м этаже есть недвижимость фирмы «Богазичи Гайрименкуль Гелиштирме Ве Ятырым Лимитед Ширкети», ей руководит Али Кылыч из Турции. Он также владеет коммерческой недвижимостью на Тверской.
Этажи 43–49. Наследники известного юриста и связь с Валерием Гергиевым
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На 44-м этаже — офис компании «Кверкус», ее нынешние владельцы — дети погибшего в 2016 году бизнесмена, продюсера и музыканта Александра Куликова. Вертолет, на котором он облетал окрестности Ялты в поисках места для съемки клипа на песню «Родина», разбился.
Куликов был основателем «Союз Маринс Групп», который занимался съемками документального и художественного кино (один из известных фильмов — «Вий» 2014 года), также компания сдавала в аренду недвижимость, владела отелями и выступала в качестве застройщика. Сам Куликов пел в составе группы «Черные береты».
На 45-м этаже есть помещения фирмы «Сити-Менеджмент» Лейсан Низамовой — дочери бывшего главного «электрика» Казани Рушада Мустафина. Мы уже писали о владениях Низамовой в «Городе столиц». Мустафин возглавлял несколько энергокомпаний в Татарстане и строительную компанию «Ресурс-Холдинг». Сейчас ему принадлежит
На 46-м этаже
На 49-м этаже — офисные помещения бизнесмена Василия Клюкина, у него же есть недвижимость на 29-м этаже. Клюкин — совладелец «Совкомбанка», но больше известен тем, что купил на благотворительном аукционе за
Чуть больше тысячи квадратов на 49-м этаже — у Михаила Шманева, его полный тезка владеет агентством недвижимости «Город 495». Рядом апартаменты Максима Конопко, который может быть бывшим совладельцем подмосковного мусорного полигона «Ядрово». После многочисленных жалоб со стороны местных жителей полигон был закрыт.
Рядом помещение Ивана Кухтина, его полный тезка владеет компанией «Астрея», которая заключает госконтракты на уборку прилегающей территории школ, другая его фирма — «Мир-технологий» — продает компьютеры и комплектующие. Еще один житель 49-го этажа — Николай Шевяков, бизнес-партнер известного ресторатора Бориса Зарькова (недавно мы рассказывали о его совместных проектах с Ксенией Собчак). Шевяков — совладелец ресторанов Chicha, «Че? Харчо!», спа-центра Spa City Barvikha.
Их сосед по этажу Сергей Шепотиненко — тезка соучредителя Фонда соцподдержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента, как писал The Bell.
Этажи 50–53. Родня сенатора Клишаса и беглый букмекер
На 50-м этаже есть недвижимость компании «Балкан Плаза», ей владеет Дмитрий Синюков из Волгограда. Вероятно, это председатель совета директоров «Нокссбанка». Дмитрия и его отца Виктора Синюкова в 2010 году называли самыми богатыми людьми Волгограда. Сообщалось, что Дмитрий вместе с экс-мэром Евгением Ищенко владел компанией «Тамерлан», у которой была франшиза магазинов «Пятерочка» (с 2013 года они стали магазинами сети «Покупочка»).
В 2007 году Синюков-младший проходил основным свидетелем по уголовному делу в отношении Ищенко из-за махинаций с «Тамерланом», а годом ранее сам был признан виновным в мошенничестве, связанном с хищением денег «Волгоградских коммунальных систем», и приговорен к трем годам условно.
На том же этаже — недвижимость Гэньмао Цяо: человек с таким именем занимается бизнесом в Улан-Удэ — выращиванием семян рапса, добычей глины, драгметаллов, добычей и обогащением угля.
Больше 500 квадратов на 51-м этаже — у компании «Русская традиция», сейчас она принадлежит офшору с Британских Виргинских островов. «Русская традиция» учредила компанию «Аверс», гендиректором которой работает Александр Клишас — отец сенатора Андрея Клишаса, а 10% «Аверса» принадлежат матери политика Вере Клишас.
«Русская традиция» купила недвижимость в башне «Федерация» в 2012 году, в тот же год Андрей Клишас впервые стал членом Совета Федерации от Красноярского края, до этого он работал президентом «Норильского никеля» Владимира Потанина. Доход Клишаса за 2012 год, судя по его декларации, составил
Андрей Клишас — один из авторов законопроектов об иноагентах, о суверенном интернете, о наказании за надругательство над флагом и гимном России.
На 52-м этаже располагается офис Бориса Зенкова, возможно бывшего советского и российского дипломата, экс-посла на Кипре. В 90-х человек с такими же ФИО работал первым вице-президентом Инкомбанка, затем — топ-менеджером различных компаний.
Там же — недвижимость «Групп Глобал» Ияда и Йехаба Махлоуф. По данным Financial Times, это родственники президента Сирии Башара Асада и вторая по влиятельности семья страны. Как писало издание, семья Махлуф за шесть лет купила в «Москва-Сити» не меньше 20 квартир стоимостью
Еще один житель этажа — Роман Семиохин из Брянска, вероятный создатель букмекерской конторы 1xBet. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и легализации денег, полученных преступным путем. По версии следствия, Семиохин с подельниками с 2014 по 2019 год организовали букмекерский сайт и «заработали» более 63 миллиардов рублей. На помещение Семиохина наложен арест, сам он живет на Кипре.
На 52-м этаже — недвижимость Елены Шахлович из Томска, ее компании «Терриан» принадлежат помещения в бизнес-центре W-plaza на Варшавском шоссе. Рядом недвижимость Витали Ифраимова, раньше ему принадлежала торговая компания «Витачи», которая продавала обувь этого бренда.
Этажом выше — помещение офшора «Аблорено инвестмент Лтд», связанного с Ланфранко Чирилло, которого называли автором проекта знаменитого дома в Геленджике, прозванного «дворцом Путина». Чирилло рассказывал, что начал работать в России в девяностых, строил дома для президента «Лукойла» Вагита Алекперова и других бизнесменов. Апартаменты такой же площади, как у связанной с Чирилло компании (172 квадрата), сдаются за 520 тысяч рублей в месяц.
Также на 53-м этаже есть помещение у Натальи Ли-Чан-Лин, родившейся в России китаянки. Наталья окончила МГУ и Шанхайский университет иностранных языков. В 2014 году она создала сельскохозяйственную компанию «Подмосковный урожай», которая поставляет свежие овощи в супермаркеты Москвы. В 2018 году Ли-Чан-Лин основала Ассоциацию китайских женщин в России.
Больше 250 квадратов на 53-м этаже оформлены на рекламную ассоциацию «Восход» — это известное во всём мире рекламное агентство из Екатеринбурга, которое в 1996 году создали Андрей Губайдуллин и Ирина Крафт. «Восход» — победитель российских и международных рекламных фестивалей. В башне «Федерация» находится его московский офис.
322 квадрата — у Вадима Козерука, судя по отчеству сына бывшего топ-менеджера «Газпром инвест Юг» и MR Group (крупный московский девелопер) Анатолия Козерука (у его компании есть недвижимость на 21-м этаже башни). В 2008 году СМИ опубликовали информацию о зарубежной недвижимости Анатолия Козерука: в его собственности был особняк в Париже и несколько вилл на Лазурном побережье. Общую стоимость недвижимости оценивали в 33 миллиона евро.
Кроме того, Анатолий Козерук работал гендиректором ГВСУ Центр, которым ранее руководил Владимир Стратий, мы писали о нем выше. Вадим Козерук — девелопер и совладелец сервиса индивидуального хранения вещей «Чердак».
На 53-м этаже также помещение Константина Бердутина, возможно гендиректора компании «Агромир», производителя пестицидов. Рядом недвижимость акционерного общества «Интерзнание», которое принадлежит шведской фирме. «Интерзнание» владеет бизнес-центром «Кадашевская, 26» в Москве.
Небольшое помещение в
Этажи 54–58. Дочь производителя «Чистой линии» и застройщики
На 54-м этаже 136 квадратов принадлежат Максиму Кузьмину, у него есть компания «Эф икс чиф», которая раньше называлась «Форекс чиф» — так же, как одна из площадок для онлайн-трейдинга. Его соседи — компания «ВМ Инвест» Михаила Раскина и Виктора Трощенко. Другая фирма бизнес-партнеров называется «Витамакс Рус», она продает БАДы, еще одна — «Монмио», это магазины нижнего белья и косметики.
На том же этаже располагается помещение Валентины Баклановой, ее полная тезка работает нотариусом в Москве. Еще один владелец недвижимости в «Федерации» — Роман Иванус из Удмуртии, у него есть компания «Инвестцентр» — это производитель и продавец напольной плитки под брендом Texfloor.
Рядом помещение, зарегистрированное на Игоря Рунова, человек с такими же ФИО был исполнительным секретарем Международного Центра транспортной дипломатии при ООН и главой постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в регионе СНГ.
Два помещения на 54-м этаже — у компании «Н-Профи», которой владеют Сергей Булавченко и Константин Лопатка, а этажом выше — у Татьяны Булавченко, возможно жены Сергея. Татьяне принадлежит компания «Глорион», которую в интернете рекламирует Сергей. Это сетевой бизнес по продаже БАДов, косметики, зубной пасты и эфирных масел.
Недвижимость на 54-м также в собственности Игоря Бессонова, возможно владельца компании «Фокс Риэлти», которая помогает купить или арендовать апартаменты и офисы в «Москва-Сити». Апартаменты такой же площади (
На 55-м этаже находится помещение Амбарцума Сафаряна, возможно бывшего гендиректора госкомпании «Ростэк», которая владеет таможенными складами по стране и оказывает услуги в этой сфере, бывшего совладельца компании «Финтэк» и миноритария ресторанного холдинга «Росинтер». Сафарян был партнером по бизнесу сенатора Владимира Слуцкера. В 2008 году Сафаряна осудили по делу о мошенничестве.
Большая часть помещений на 56-м этаже принадлежит Хамиту Камалову и членам его семьи. Камалов — бывший депутат Госдумы и экс-заместитель главы Федеральной службы железнодорожных войск России. Мы уже писали, что у него больше
Камалов награжден множеством орденов и медалей. Сейчас он является учредителем компаний «Барс» в Свердловской области и «Асе-лю» в Чите, сдающих в аренду недвижимость. У экс-депутата есть несколько офисных зданий на Таганке, а свои помещения на Рублевском шоссе он сдает в аренду московскому «Единому информационно-расчетному центру». Сын Камалова Тимур владеет помещениями в московском бизнес-центре «Омега-Плаза».
Также на 56-м этаже есть недвижимость у Тельмана Захаряева, брата застройщиков Захаряевых, владельцев компании «Сезар Групп». Рядом недвижимость Алексея Кравцова, возможно основного акционера IT-компании Kraftway Corporation.
Еще одна обитательница этажа — Элина Эвоян, судя по отчеству она может быть дочерью совладельца компании-производителя мороженого «Чистая линия» Гагика Эвояна. В 2020 году его арестовали за браконьерство — по версии следствия, он вместе с друзьями убил в Подмосковье четырех оленей. Через год уголовное дело прекратили, Эвояна оштрафовали на 100 тысяч.
57-й этаж делят два собственника:
Первую часть расследования о владельцах недвижимости в башне «Федерация» читайте здесь (среди собственников нашлись даже губернаторы и депутаты). А о том, кто живет и работает в небоскребах «Города столиц», мы рассказывали здесь.
Все расследования о «Москва-Сити» мы собираем в отдельном сюжете.