Экс-министр Скрынник, родня сенатора Клишаса и другие пенсионеры-миллионеры. Кто владеет недвижимостью в главном небоскребе страны

Этажи 31–35. Пенсионеры-миллионеры и бывший топ-менеджер Газпрома

Стоимость квадратного метра в башне «Федерация», судя по объявления на ЦИАН, варьируется от 600 тысяч рублей до одного миллиона. На продажу в небоскребе выставлены 58 апартаментов и больше ста офисных помещений.

