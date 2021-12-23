18-летняя девушка из Новосибирска стала лучшей моделью 2021 года — смотрим фото необычной красавицы

Сайт Models.com подвел итоги ежегодной премии Model of the Year Awards. По итогам зрительского голосования лучшей моделью 2021 года стала девушка из Новосибирска София Стейнберг.



София начала модельную карьеру в 12 лет — тогда региональный скаут порекомендовал ее модельному агентству Avant. Девушка несколько лет работала в Азии, потом ее начали брать на показы в Европе. В марте 2019-го Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.