18-летняя девушка из Новосибирска стала лучшей моделью 2021 года — смотрим фото необычной красавицы

Сайт Models.com подвел итоги ежегодной премии Model of the Year Awards. По итогам зрительского голосования лучшей моделью 2021 года стала девушка из Новосибирска София Стейнберг.
София начала модельную карьеру в 12 лет — тогда региональный скаут порекомендовал ее модельному агентству Avant. Девушка несколько лет работала в Азии, потом ее начали брать на показы в Европе. В марте
— Я приходила на кастинги больших брендов, будучи уверенной, что меня не возьмут, а потому совсем не волновалась. И это, кажется, сыграло мне на руку, — говорила девушка в интервью Vogue.
София рассказывала, что в свободное время любит заниматься своим искусством — рисует, фотографирует, кастомизирует свою одежду и обувь.
Весной журнал Forbes включил Софию в список самых перспективных россиян. А в январе другая новосибирская модель Наталья Цевельчугова попала в топ-100 девушек с самым красивым лицом.