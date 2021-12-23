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18-летняя девушка из Новосибирска стала лучшей моделью 2021 года — смотрим фото необычной красавицы

Девушка работает с мировыми модными брендами: Louis Vuitton, Celine, Chanel, Valentino, Dior

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Девушка начала модельную карьеру в <nobr class="_">12 лет</nobr>

Девушка начала модельную карьеру в 12 лет

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Сайт Models.com подвел итоги ежегодной премии Model of the Year Awards. По итогам зрительского голосования лучшей моделью 2021 года стала девушка из Новосибирска София Стейнберг.

София начала модельную карьеру в 12 лет — тогда региональный скаут порекомендовал ее модельному агентству Avant. Девушка несколько лет работала в Азии, потом ее начали брать на показы в Европе. В марте 2019-го Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.

— Я приходила на кастинги больших брендов, будучи уверенной, что меня не возьмут, а потому совсем не волновалась. И это, кажется, сыграло мне на руку, — говорила девушка в интервью Vogue.

София рассказывала, что в свободное время любит заниматься своим искусством — рисует, фотографирует, кастомизирует свою одежду и ­обувь.

Весной журнал Forbes включил Софию в список самых перспективных россиян. А в январе другая новосибирская модель Наталья Цевельчугова попала в топ-100 девушек с самым красивым лицом.

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