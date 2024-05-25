«Сумасшедшая Лиза»: как ясновидящая Петрова из «Битвы экстрасенсов» оказалась в морге и связалась с ангелами

Лиза Петрова не признаёт черную магию и намерена завоевать «Синюю руку» молитвами Источник: Новая битва экстрасенсов / Rutube.ru











«Битва экстрасенсов» (16+) всегда была богата на чернокнижников: в состязании участвовали и вампиры, и шаманы, и маги огня. Кого среди них зрители не ожидали увидеть, так это православную ясновидящую. Лизе Петровой не нужны накидки, зеркала и амулеты — она справляется с испытаниями, вооружившись лишь молитвой. Но женщина понравилась далеко не всем фанатам шоу: одни считают ее алчной, а другие и вовсе уверены, что Петрова не ровня другим магам «Битвы».





Седьмая в роду

Будущая православная волшебница выросла не в религиозной семье: ее родители разве что красили яйца и пекли куличи на Пасху, но в храм не ходили. Отец Петровой впервые исповедовался только в 50 лет, уже под впечатлением от способностей дочери.



Мать Лизы состоялась как фармацевт: именно она, по словам ясновидящей, первой в России разработала крем от комаров «Тайга».

— Для наших олимпийских чемпионов крем от растяжек — разработка моей мамы, — добавила женщина в интервью.



Именно у мамы маленькая Лиза пыталась узнать, почему она постоянно слышит мысли других людей: экстрасенсорные способности открылись у Петровой еще в детстве.

— Я всегда знала, что будет. Я могла с детства читать мысли, у меня были вещие сны. У меня было предчувствие смерти людей, — рассказывала Петрова.

Родители Лизы пытались убедить ее, что у девочки просто бурное воображение: не хотели, чтобы в советском обществе на нее, ясновидящую, косо смотрели. Однако о способностях Петровой стали узнавать друзья, а затем и их родители, которые прозвали девочку «сумасшедшей Лизой».

С ранних лет Петрова жаловалась маме на голоса и картинки в голове Источник: elizavetapetrovaofficialpage / Youtube.com











Только когда Лиза стала подростком, мама открыла ей правду: она не первая ведунья в роду.



— У нас в семье очень многие «видящие», в основном это женщины, — поделилась Петрова в интервью изданию «Вокруг ТВ». — Много поколений в нашей семье не рождались мальчики, и этот дар передавался женщинам.



Подростком Лиза узнала, что произошла из рода ясновидящих Источник: elizavetapetrovaofficialpage / Youtube.com











Девочка стала интересоваться эзотерикой и пробовать различные практики. В 14 лет настоящим открытием для нее стали карты таро. Уже тогда отбоя от клиентов у девочки не было: одноклассники то и дело расспрашивали о своем будущем. После нескольких сеансов Лиза поняла, что может обойтись и без карт, и сожгла колоду, переключившись на другие практики.

— Мой путь к Богу был долгим: я приходила и к буддизму, и к язычеству, — рассказывала Петрова.

«У меня были жуткие головные боли»



Впрочем, было у юной ведьмы и вполне мирское увлечение: Лиза пробовала себя на сцене. Однако хобби девушки не нашло отклика у родителей.

— Мне родители говорят: «Лиз, не твоя тема». У тебя большие амбиции, а так, чтобы ты стала второй Фаиной Раневской, — мы в тебя немножко не верим. Давай ты возьмешь какую-то более земную профессию, чтобы кормить себя? — вспоминала ясновидящая.



Мама с папой не разделили стремление Петровой быть актрисой Источник: elizavetapetrovaofficialpage / Youtube.com













Петрова закончила финансовый колледж, но сначала работала не по специальности: первыми профессиями девушки были переводчик и гример в морге. Но вскоре она нашла себя в бизнесе и открыла несколько компаний.



— Я долго занималась пиаром, наверное, лет семь или восемь, — рассказывала Лиза Петрова. — Кучу всего делала, кафе открывала, клининговую компанию открыла...

Бизнес стал расти как на дрожжах, и у девушки буквально началось головокружение от успехов.



— У меня были жуткие головные боли. Съемки, какое-то мероприятие — и адовая головная боль, когда сводит челюсть. Не понимала что, не понимала как, — делилась ясновидящая.



Когда Петрова обратилась к врачам, те почти сразу определили: это онкология.

«Помру так помру»



Получив страшный диагноз, Петрова решила не бороться с опухолью.



— Я стала приходить потихонечку к вере и понимала, что не буду делать операцию. Помру так помру, что уже, — рассказывала женщина.



Коллега по работе свела Лизу с другой ясновидящей — Беллой, которая поставила под сомнение диагноз врачей: по ее мнению, у Петровой открылся и начал «моргать» третий глаз. Девушка и правда чувствовала, что в тот момент ее способности усилились.



— Я стала сильнее всё видеть: умерших людей, какие-то органы и прочее, могла видеть многие вещи и события. Я побежала к батюшке, потому что очень сильно этого испугалась. Батюшка тоже сказал, что надо молиться, и если это от Бога, просить, чтоб научил этим пользоваться. Через какое-то время уехала в монастырь в Дивеево, провела там много времени. И там начался мой путь, — пересказывала Лиза поворотный момент своей жизни.



Профессиональная ясновидящая



В монастыре женщина поразила священников своими способностями и получила от них благословение. Петрова стала использовать свои способности, чтобы помогать людям. Однажды ее дар позволил раскрыть преступление: к Лизе обратились родители, не знавшие, кто убил их сына.

— Я по фотографии связалась с этим мальчиком, он показал мне всё глазами человека, который видел убийцу. Это произошло на заправке, он показал мне глаза сторожа. Я описала, как это всё произошло, и следствие совместно с родственниками, которые ко мне пришли, нашли этого сторожа и раскрыли дело, — делилась Лиза необычным случаем из практики.

В отличие от многих коллег по цеху, Лиза Петрова использует в работе не оккультные ритуалы, а православные молитвы Источник: lifedoctor_petrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сначала Лиза проводила сеансы бесплатно, но когда клиенты стали сами нести ей деньги, установила прайс-лист. За 1 час беседы ясновидящая просит 12 тысяч рублей, а за сеанс ночью или в воскресенье цена удваивается. Такие расценки не отпугнули как минимум 8 тысяч человек — столько, по словам Петровой, у нее было клиентов за 20 лет работы.





— Меня очень многие записывают в телефоне как «Доктор Лиза», — признаётся Петрова. — Я помогаю людям лечить их души, выправлять судьбы, направлять в решениях каких-то вопросов, очищаться морально, исправлять свою жизнь к лучшему. Всё это, наверное, входит в понятие «жизненный доктор». Я не называю себя экстрасенсом, мне нравится определение «ясновидящая».



Зачем пришла в «Битву»





Петрова долгое время смотрела главное магическое шоу страны — и ужасалась «засилью нечисти и сатанизма» на экране. Женщина решила начать бороться с бесовщиной в проекте и пришла в «Битву экстрасенсов» в 2024 году.

— Я хочу показать людям, что без запугивания, кладбищенской земли, коверкания молитв, чернухи, обращения к дьяволу можно получать помощь того, кто всегда готов помочь, — объяснила Лиза причину своего участия в новом сезоне проекта. — Сколько людей услышат, а сколько останется при своих установках — покажет время.

Что про нее думают зрители



Многим зрителям женщина показалась самым светлым и позитивным участником проекта.



— Классная, крутая, как надоело это зло везде, а тут солнышко выглянуло, добром повеяло, здорово, вот к чему надо стремиться людям, — радуется одна из зрительниц «Битвы».



— Интересная, таких еще не было, среди чернокнижников, ведьм, ясновидящих и вампиров будет очень контрастно православие, — отмечает один из комментаторов.



— Лиза! Мы с тобой, мы за тебя! Ты настоящая, сильная, благородная, чудесная женщина, экстрасенс! Желаю тебе удачи, добра, мира, любви, счастья, победы! — восхищается Петровой фанат.



Зрители называют Лизу самой доброй и светлой участницей нового сезона «Битвы экстрасенсов» Источник: lifedoctor_petrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)













Но свою порцию хейта в «Битве экстрасенсов» получает каждый. Лиза исключением не стала: многие зрители не верят в ее способности и критикуют стиль работы Петровой.



— Если получает информацию от ангелов, то брать деньги за это по совести не имеет права, но берет. Значит, не от ангелов. Вот и всё о ней, — заключает зритель шоу.

— Посмотрите фильм «Идущие к чертям» и поймете всё про этих экстрасенсов, это шоу, где за всё заплачено, и Лиза ваша светлая тоже купила себе место в финале, за подсказки платят, эх, народ, как легко вас облапошить! — сокрушается другой комментатор.



— Лиза хорошо себя проявила только в первом выпуске с багажником, балл именно за это. Дальше — сдулась. Я удивлена, что никто этого не замечает, — недоумевает хейтер Лизы Петровой.



Женщина признаётся, что не сразу справилась с хлынувшим на нее потоком негатива.

— Не была готова к такому количеству хейта. Но на данный момент у меня уже какая-то определенная броня, потому что я понимаю свою задачу, понимаю, к чему иду, куда хотела бы привести людей, что им объяснить, какой путь показать. Поэтому к хейтерам отношусь с сожалением. Негатив стараюсь не читать, живу своей жизнью, работаю, консультирую людей, делаю добрые дела, занимаюсь благотворительностью, — рассказывала Лиза Петрова.



Скандалы с другими участниками



24-й сезон «Битвы» богат на конфликты между участниками. Один из них начала сама Лиза, когда обрушилась с критикой на мага огня Максима Левина.



— Перед нами конкретный пример человека, у которого алкоголь, женщины и всё остальное... Он не воспринимает грехи, для него нет никаких законов, — перечисляла ясновидящая в одной из серий.



С рыжей колдуньей Николь Кузнецовой у Лизы даже состоялась магическая дуэль, по итогам которой Николь выбыла из проекта.

— Правда, не могу понять, почему с первой нашей встречи произошло очернение и опоганивание моей работы, моих методик работы, моей магии из-за того, чтобы возвысить и обелить себя. Очень хотелось Лизе быть единственной, кто работает с чем-то светлым, — жаловалась Николь после поражения в состязании.



Конфликт между женщинами перерос в магическую дуэль, по итогам которой Николь выбыла из проекта Источник: Новая битва экстрасенсов / Rutube.ru











Петрова не скрывает, что пришла за победой, а среди колдунов в проекте у нее нет союзников.



— Несомненно, лукавить не буду, мне безумно была бы приятна «Синяя рука» по голосованию людей. Тогда я буду понимать, что такое количество людей выбрали свет. Конкуренты все, кого-то конкретного выделять не буду. Они все связаны с темными силами, но это их выбор, им за него отвечать.

Лиза Петрова не скрывает, что мечтает о главном призе соревнования — «Синей руке» Источник: lifedoctor_petrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









