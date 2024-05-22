Звезды зажигают: кто из знаменитостей устраивал настоящее шоу для новосибирцев на Народной премии НГС

Таня Ткачук из группы «Моя мишель» открывала 5-ю Народную премию НГС Источник: Евгений Ступняк / NGS.RU











Совсем скоро пройдет церемония награждения номинантов 6-й Народной премии НГС — финал пройдет уже сегодня, 22 мая, в зале филармонии им. А. Каца. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и имена победителей станут известны. Из года в год праздник посещают звезды разной величины, и это не только уроженцы Новосибирска. В прошлом году хэдлайнером стала группа «Моя Мишель», а в этом мы будем подпевать Валерии. Давайте вспомним, кто еще из знаменитостей посетил мероприятие за время его проведения и чем запомнился их выход на сцену.



«НГС — это кофеин»





Первая «Народная премия НГС» прошла в мае 2018 года — ведущими церемонии были Елена Летучая (известная по шоу «Ревизорро») и Денис Гребенюк — его имя не на слуху, но если вы смотрели передачу «Брачное чтиво», то понимаете, о чем речь. В качестве звездного гостя выступила культовая грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.

Денис Гребенюк и Елена Летучая вели первую «Народную премию НГС» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Выступление Нино Катамадзе стало приятным сюрпризом для собравщихся гостей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Но полноправной звездой той церемонии стал Анатолий Локоть — бывший мэр Новосибирска произнес настолько яркую речь, что ее моментально разобрали на мемы.



— Любите ли вы НГС так, как люблю его я? Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: «Как я люблю НГС», — сказал со сцены НОВАТа Анатолий Локоть.



Иван Ургант и остальные



В паре с Иваном Ургантом шоу вела Анна Пирогова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вторая Народная премия НГС запомнилась новосибирцам появлением Ивана Урганта в роли ведущего — гости сравнили церемонию с «Оскаром» и смеялись до слез, не сдерживая эмоций.

Среди приглашенных звёзд было много знаменитостей из Новосибирска: танцовщица Елена Яткина, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, шоумен и актёр знаменитой передачи «33 квадратных метра» Андрей Бочаров и боксер Михаил Алоян.

Как Митя Фомин и Шура творили добро

Для церемонии награждения Шура выбрал спокойный и лаконичный образ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На третьей Народной премии НГС зрители встретили Ивана Урганта уже как старого знакомого, а появление звездных новосибирцев — Шуры и Мити Фомина — многих застало врасплох (в хорошем смысле, разумеется). Шура исполнил давнюю мечту и спел на сцене оперного театра «Твори добро» — хит, который новосибирцы знают наизусть.

Александр Медведев не часто прилетает в родной город, но церемония награждения стала отличным поводом заглянуть в гости. Спустя три года Шура снова посетил Новосибирск, на сей раз с сольным концертом — в небольшом баре «Руки вверх» собрались его преданные фанаты, а артист поздравлял женщин с 8 марта.

Митя Фомин не стал себя сдерживать и появился во всей красе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Митя Фомин запомнился публике экстравагантным нарядом — бело-голубым костюмом с аппликациями и высоким котелком. Певец награждал победителя в номинации «Банный комплекс года»: Митя подготовился и вышел на сцену с вениками. Зал ожидал музыкального шоу от экс-участника группы Hi-Fi, но увы: Митя вручил статуэтку и удалился со сцены.

К слову, Фомин частый гость в Новосибирске: в прошлом году он радовал горожан своим творчеством на открытии нового новосибирского парка, гулял по окрестностям, купался в Оби. Митя ведет активную жизнь шоумена и снимается в разных проектах. К примеру, в прошлом году он отлично проявил себя в реалити Павла Воли и Ляйсан Утяшевой — «Выжить в Самарканде», правда, получил травму во время съемок: перестарался.



Андрей Малахов, Пелагея и Ирина Нельсон

Пелагея родилась и выросла в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Четвертую Народную премию НГС открывала Пелагея — до мурашек погружающим исполнением «Коня», которое задало мощное начало празднику. Возможно, с тех пор это визитная карточка певицы: недавно она пропела известные строчки перед началом футбольного матча Спартак и ЦСКА.



Пелагея в тот год была еще и соведущей Андрея Малахова — церемония прошла без острот и искрометного юмора, зато душевно. Появление популярного телеведущего, кстати, тоже вызвало шквал эмоций у зрителей. В Новосибирске у Андрея Малахова своя верная армия фанатов.

Но он стал не последним сюрпризом для зрителей: эффектная блондинка Ирина Нельсон появилась на сцене, чтобы наградить победителя в номинации «Цветочный салон года».

Ирина Нельсон зажгла на сцене под песню «Нон-Стоп» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Солистка группы Reflex спела «Нон-Стоп». В том же году Ирина была хедлайнером Дня города — толпа новосибирцев зажигала на Михайловской набережной под «Танцы», «Падали звезды», «Сойти с ума» и другие популярные песни группы.



Варнава, Игорек, Дава, Никита Кологривый — и это еще не все

На сцене звучали песни «Лети, пташка», «Зима в сердце», «Ветер меняет направление» Источник: Евгений Ступняк / NGS.RU











Пятая и юбилейная премия буквально озарила город звездами — казалось, здесь собрались все и даже чуточку больше. Открыла церемонию награждения группа «Моя Мишель» песней «Зима в сердце». Она же и закрывала мероприятие, дав небольшой концерт: зрители повставали со своих мест, собрались у сцены и ударились в танцы.

Никита Кологривый снимался в довольно крупных кино- и сериальных проектах «Пищеблок», «Майор Гром», «Два холма» и других Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тогда еще не такой известный, но уже старательно заявляющий о себе Никита Кологривый появился на мероприятии, чтобы наградить победителя в номинации «Образовательный центр года». В июне прошлого года сериал «Слово пацана» еще не вышел, и фанатов у Никиты было заметно меньше. Его, кстати, смущает этот факт — ведь до нашумевшего проекта он снялся во многих других, более интересных, по его мнению, картинах.

Звезда нулевых Игорек надел знаменитый красный костюм и зажигательно исполнил свой легендарный хит «Подождем». Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рэпера, танцора, шоумена и блогера Даву приветствовали не столь бурно, как Игорька, будем честны. Впрочем, какая-то часть зала поняла, кто перед ними, и радостно об этом сообщила. Давид Манукян наградил, что очевидно, лучшую танцевальную студию года.

Давид известен своими щедрыми и добрыми поступками: во время церемонии его особенно сильно тронула история братьев Павленко — рэгбисты в инвалидных колясках. Манукян пожелал помочь им и пообещал купить специальную инвалидную коляску.



А вам слабо? Источник: Ульяна Войтенко / NGS.RU











Самой яркой звездой 5-й Народной премии НГС была ведущая Екатерина Варнава: так ловко шутить может не каждый. Она буквально очаровала зрителей, и каждую минуту на сцене что-то происходило: то Екатерина невинно флиртует, то садится на шпагат, то лихо подстегивает своего партнера Андрея Малахова — палец в рот не клади.



Алексей Маклаков вручил статуэтку победителю в номинации «Театр года» Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU











Помимо уже перечисленных персонажей, мероприятие посетила актриса сериала «Фитнес» Софья Зайка, клинический психолог и популярный блогер Лина Дианова, заслуженный артист России Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», солист цирка «Дю Солей», режиссер и создатель театра «МиМо», ведущий «Битвы экстрасенсов» Андрей Кислицин и другие.



Посмотреть шорт-лист из 100 организаций можно в нашем материале — 10 из них сегодня получат долгожданные статуетки. Еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — в ней победителя выберет команда НГС.

Церемония награждения победителей пройдет 22 мая в концертном зале филармонии имени А. М. Каца, вести мероприятие будет Андрей Малахов в паре с певицей Валерией. Трансляцию события будут вести «Электронный город» и телеканал «ОТС».

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