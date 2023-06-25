Залез на опору сцены: Митя Фомин выступил перед новосибирцами — как это было

Днем 24 июня в Новосибирске состоялось открытие Ельцовского парка на улице Танковая. Новое зелёное общественное пространство протянулось вблизи реки Ельцовка-1.
В день открытия парка в Калининском районе Новосибирска выступил музыкант Митя Фомин. Артист стал хедлайнером праздничной программы. Корреспонденты НГС вместе с новосибирцами посмотрели выступление артиста. Публикуем видео и фотографии с концерта.
Митя Фомин также представил новосибирцам свою маму и позвал ее на сцену. Он предложил сказать сибирячке сказать «пару слов» родному городу.
— Когда мы жили, в этой Ельцовке (реке Ельцовка -1, — прим.Ред.) квакали лягушки. Знаете, так было здорово ночью, — сказала женщина. — Сейчас очень рада, что здесь парк, что сын мой приехал, что у нас праздник.
24 июня в Новосибирске прошел фестиваль VK Fest (0+). НГС в режиме онлайн рассказывал, как проходило мероприятие.