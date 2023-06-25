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Залез на опору сцены: Митя Фомин выступил перед новосибирцами — как это было

Музыкант выступил на открытии Ельцовского парка

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Артист стал хедлайнером праздничной программы

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Днем 24 июня в Новосибирске состоялось открытие Ельцовского парка на улице Танковая. Новое зелёное общественное пространство протянулось вблизи реки Ельцовка-1.

В день открытия парка в Калининском районе Новосибирска выступил музыкант Митя Фомин. Артист стал хедлайнером праздничной программы. Корреспонденты НГС вместе с новосибирцами посмотрели выступление артиста. Публикуем видео и фотографии с концерта.

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Артист выступил перед новосибирцами в 20:00

Видео: Елизавета Пичугина/NGS.RU

Во время своего выступления Митя Фомин залез на опору сцены. Артист держался за конструкцию и пел новосибирцам.

Во время своего выступления Митя Фомин залез на опору сцены. Артист держался за конструкцию и пел новосибирцам.

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На концерте артиста присутствовали как взрослые, так и дети.

На концерте артиста присутствовали как взрослые, так и дети.

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Митя Фомин также представил новосибирцам свою маму и позвал ее на сцену. Он предложил сказать сибирячке сказать «пару слов» родному городу.

— Когда мы жили, в этой Ельцовке (реке Ельцовка -1, — прим.Ред.) квакали лягушки. Знаете, так было здорово ночью, — сказала женщина. — Сейчас очень рада, что здесь парк, что сын мой приехал, что у нас праздник.

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Кроме того, артист вспомнил, как жил в Новосибирске на улице Народной

Видео: Елизавета Пичугина/NGS.RU

24 июня в Новосибирске прошел фестиваль VK Fest (0+). НГС в режиме онлайн рассказывал, как проходило мероприятие.

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Митя ФоминМузыкант1-я ЕльцовкаПарк
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