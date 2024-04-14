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Самый романтичный спуск GrelkaFest-2024 в Шерегеше

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Развлечения Высокогорные свадьбы и предложение руки и сердца: как прошел самый романтичный спуск GrelkaFest-2024 в Шерегеше

Высокогорные свадьбы и предложение руки и сердца: как прошел самый романтичный спуск GrelkaFest-2024 в Шерегеше

53 супружеские пары приняли участие в «Свадебном спуске»

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14 апреля две пары заключили брак в высокогорье

Самый крупный горнолыжный курорт Сибири, Шерегеш, закрывает сезон фестивалем GrelkaFest-2024. 14 апреля, переодевшись в венчальные платья и костюмы, более 50 супружеских пар приняли участие в «Свадебном спуске». Также в этот день две пары заключили брак в высокогорье. Что еще интересного было во время заезда, читайте в нашем фоторепортаже.

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14 апреля прошло 3 из 10 запланированных заездов

Спуск со склонов курорта 14 апреля стал уже 3-м из 10 запланированных. В нём приняли участие 107 человек. «Свадебный спуск» в Шерегеше проводится во второй раз. По словам организаторов, идея провести такой заезд появилась после многочисленных просьб невест, которые хотели еще хотя бы раз выгулять свое свадебное платье. В этом году после спуска гости GrelkaFest стали свидетелями одного предложения выйти замуж и двух официальных регистраций брака. Возле сцены участник GrelkaFest Артем сделал предложение своей девушке Ксении.

— Мы познакомились 2 года назад в Шерегеше, хотя оба из Московской области, приехали сюда кататься. Я и ранее была на «Грелке» — это мой четвертый фестиваль. Предложение было неожиданным, конечно, я сказала: «Да». Наверное, я ждала этого предложения все два года. Когда будет свадьба — не обсуждали, возможно, летом, — рассказала Ксения.

Одна из супружеских пар
Финальные два заезда пройдут 20 апреля

Первыми двумя парами, которые заключили брак в этом году на склонах Шерегеша, стали Анна Солопова и Алексей Опарин, а также Марина Маслова и Александр Логинов.

Финальные два заезда пройдут в Шерегеше 20 апреля — «Спуск в купальниках» и «Ночной спуск».

О том, как прошел GrelkaFest в прошлом году, читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Шерегеш GrelkaFest Свадьба Горнолыжный курорт
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