НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 744мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Причина возникновения маслянистых пятен на Оби

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Авто без номеров
Кандидаты в шорт-лист премии
Крутая блондинка на ТНТ
30 лет жалуются на грязь
Как провести Страстную неделю
Дачи подорожали в 2 раза
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Развлечения «Их сделали в Швейцарии»: новосибирец выставил на продажу часы-хронограф — за них он просит 2,8 миллиона

«Их сделали в Швейцарии»: новосибирец выставил на продажу часы-хронограф — за них он просит 2,8 миллиона

По словам продавца, их он ни разу не носил

1 721
27 комментариев
Часы владелец приобрел за границей

В Новосибирске выставили на продажу часы-хронограф за 2,8 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как рассказал НГС продавец, часы он приобрел за границей в прошлом году. Часы швейцарского бренда Breguet он решил продать, так как ни разу ими не пользовался.

— Часы совершенно новые, лежат в оригинальной упаковке. Их сделали в Швейцарии в 2023 году. Купил, так как понравились, но ни разу не надел. Своих денег они стоят, — рассказал мужчина.

Часы сделали в 2023 году

Указано, что часы в рабочем состоянии, с оригинальными деталями.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу часы, изготовленные в 1946 году. За них просят 2,7 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Часы Авито Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Мила,  46

Евгения,  34

Юлия,  53

Татьяна,  47

Игорь,  54

Ольга,  35

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление