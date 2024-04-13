«Их сделали в Швейцарии»: новосибирец выставил на продажу часы-хронограф — за них он просит 2,8 миллиона

Часы владелец приобрел за границей Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу часы-хронограф за 2,8 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.



Как рассказал НГС продавец, часы он приобрел за границей в прошлом году. Часы швейцарского бренда Breguet он решил продать, так как ни разу ими не пользовался.



— Часы совершенно новые, лежат в оригинальной упаковке. Их сделали в Швейцарии в 2023 году. Купил, так как понравились, но ни разу не надел. Своих денег они стоят, — рассказал мужчина.

Часы сделали в 2023 году Источник: Avito











Указано, что часы в рабочем состоянии, с оригинальными деталями.

