Либерж Кпадону и другие: самые яркие мулатки в России — помогла ли им экзотическая внешность найти счастье в личной жизни

Личная жизнь сложилась удачно далеко не у всех известных женщин с необычной для России внешностью Источник: lenakhanga, novoseltseva_katerina / Instagram (соцсеть запрещена в РФ), Либерж Кпадону / Vk.com











Принято считать, что популярность и необычная внешность — важные составляющие удачной личной жизни. Однако слава и красота не всегда ведут к успеху в любви. Наши коллеги из MSK1.RU посмотрели, как складывается личная жизнь пяти известных мулаток в России — журналистки Елены Ханги, певиц Виктории Пьер-Мари и Корнелии Манго, баскетболистки Катерины Кейру и недавно умершей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону.



Елена Ханга

Телеведущая Елена Ханга прославилась в России благодаря шоу «Принцип домино», «Про это» и «Форт Боярд». По приглашению Влада Листьева попала в программу «Взгляд», после чего началась ее карьера на ТВ. Она также известна российскому зрителю — снималась в фильмах «Новые сказки Шахерезады», «Последняя ночь Шахерезады», сериалах «Наследники и самозванцы» и «Обоюдное согласие» — последний, кстати, только вышел на экраны 1 апреля.

Елена Ханга продолжает карьеру на ТВ и снимается в сериалах Источник: lenakhanga / Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)











Елена появилась на свет в Москве 1 мая 1962 года в семье африканиста и борца с расизмом Лии Оливеровны Голден и премьер-министра Занзибара Абдуллы Кассим Ханга. Она признавалась, что с детства из-за своей экзотической внешности хотела стать такой же, как все. Будущая звезда ТВ познакомилась со своим мужем Игорем Минтусовым, когда работала журналистом после окончания МГУ. Первая встреча не привела к длительным отношениям, молодые люди расстались. Через 10 лет Елена увидела Игоря на одном из приемов, с того момента они вместе. У Елены Ханги есть дочь Елизавета-Анна.

В соцсетях ведущая рассуждает о детях звездных родителей Источник: lenakhanga / Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)











В запрещенной соцсети Елена отреагировала на смерть Либерж Кпадону и принесла соболезнования родным. Она также задалась вопросом об отношениях между людьми в современном мире, назвав их «силиконовыми»:



— Как можно не интересоваться жизнью своего ребенка 41 день? Конечно, кто знает, что творилось между ними. Может, отношения были не очень. Но даже львы идут на перемирие с антилопами и вместе пьют воду, если этого требуют обстоятельства. А где были друзья? У девушки аудитория около 700 тысяч человек в соцсетях. Ее последний пост был о предстоящей операции. И за всё это время никто не бил тревогу и не интересовался жизнью подруги?

Корнелия Манго

Певица Корнелия Манго стала известной после проекта «Фабрика звезд», продюсерами которого были Валерий и Константин Меладзе. Корнелия дошла до финала, однако победить ей не удалось. После Корнелия участвовала в многочисленных телешоу — «Большие гонки», «Танцы со звездами», «Жестокие игры», записала несколько клипов — «Полетели», «Запретная любовь», «Наш танец». И не случайно — Манго не только прекрасно поет в стиле R`n`B и soul, но и танцует. Она также увлекается живописью и виндсерфингом.

Девушка вовсю делится фото с мужем Источник: korneliamango / Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)











Корнелия Манго родилась в Астрахани 24 апреля 1986 года, ее мать Диляра Бекбулатова имеет татарские корни, а отец Донато Манго — наполовину гвинеец, наполовину испанец. Недавно певица вышла замуж за битбоксера Богдана Дюрдь — молодожены сыграли свадьбу в ямайском стиле в загородном ресторане в Подмосковье.



Декор платья — более 1000 бабочек Источник: Birdsandbees.ru











Либерж Кпадону

Колоритная мулатка Либерж Кпадону прославилась после участия в проекте «Дом-2». Она безуспешно пыталась найти любовь на телестройке, не получалось найти спутника жизни и вне ее периметра — она мечтала о большой семье и детях, об этом теледива говорила в интервью.



Либерж родилась 17 декабря 1987 года в Ленинграде, детство провела в Уфе. Ее отец, африканец Аддах Жильбер Кпадону, встретил Надежду — мать девушки на улице сразу после того, как приехал в Россию. Мы подробно рассказывали о жизни и смерти Либерж Кпадону, посмотрите также видео о ней.

Источник: Городские порталы

Катерина Кейру

Катерина Кейру — известная российская баскетболистка, появилась на свет в Ростове-на-Дону. Ее можно назвать «ребенком Олимпиады»: отцом спортсменки стал уроженец Сьерра-Леоне Джон Кейру — легкоатлет, который приехал для участия в Олимпийских играх в Москву в 1980 году. В семье Джона и Надежды появились на свет четверо детей.

Катерина практически не делится фото в соцсетях Источник: novoseltseva_katerina / Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)











С будущим супругом — футболистом Иваном Новосельцевым Катерина познакомилась на Универсиаде в 2011 году, а спустя 4 года на матче в Ростове он сделал ей предложение прямо на футбольном поле на виду у тысяч болельщиков. Их называли самой красивой парой российского спорта. Однако в 2021-м в прессу просочилась информация о проблемах в браке и имущественных спорах: футболист подозревал, что сын Теодор — не его ребенок, а Катерина обращалась даже к президенту с требованиями алиментов от Новосельцева. В 2023 году она заявила о создании благотворительного фонда.



— Один этап всегда сменяется новым. Пройдя предательство со стороны своего бывшего мужа, Бог привел меня к созданию своего фонда «Женщина вправе сказать». Мы занимаемся поддержкой женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. У меня молодой фонд, но мы ставим перед собой большие задачи, — рассказала Екатерина в запрещенной соцсети.

Виктория Пьер-Мари

«Русская Тина Тернер», как прозвали поклонники эту певицу, рано начала музыкальную карьеру. Еще подростком она была участницей рэп-группы, затем работала бэк-вокалисткой у Владимира Преснякова и Александра Иванова, а в 1995 году стала солисткой Moscow Band и завоевала гран-при международного джазового фестиваля в Касабланке. Спустя два года ее пригласили в оркестр Олега Лундстрема. Вскоре Виктория основала свою музыкальную группу и попала на ТВ, где ее ждал успех после шоу «Ну-ка, все вместе!». Также талантливая исполнительница участвовала в мюзиклах и снялась в сериалах «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня».

Певица призывает окружать себя красивыми мужчинами Источник: victoria_pier_mari / Instagram* (соцсеть запрещена в РФ)









