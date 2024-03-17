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Выборы президента — 2024

В Затоне у избирательного участка собралась толпа и две лошади — что там продают (и это не булочки)

На одной площадке празднуют Масленицу, а рядом идет голосование

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Такая очередь сразу привлекает внимание

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В Новосибирске в микрорайоне Затон решили совместить приятное и важное — у избирательного участка отмечают Масленицу. Организаторы решили не ограничиваться традиционными булочками, плюшками и блинами. Можно купить шашлык и поесть горячей каши.

К продавцам сразу же выстроилась длинная очередь. На этом сюрпризы не закончились. На праздник привели двух коней.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Скок / NGS.RU

На лестнице висит специальная табличка. На вопрос, как проверяют — проголосовали или нет люди, продавец ответил, что «всех знает».

Такие расценки на шашлык

Такие расценки на шашлык

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— У нас в микрорайоне Затон традиция — проводы зимы, встреча зимы, Масленица. Это обязательные праздники. И тут такое совпадение, что Масленица с днем выборов совпала. Идет праздник, сейчас концерт, соревнования, — перечислила председатель УИК №1730 Надежда Александрова. — Сейчас больше 35% явка. Все хотели попасть на ярмарку, концерт.

Сегодня последний день голосования. Мы ведем онлайн-трансляцию, как оно проходит в Новосибирске и области.

Ранее стали известны районы города и области, где сейчас самая высокая явка.

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