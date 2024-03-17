В Затоне у избирательного участка собралась толпа и две лошади — что там продают (и это не булочки)

В Новосибирске в микрорайоне Затон решили совместить приятное и важное — у избирательного участка отмечают Масленицу. Организаторы решили не ограничиваться традиционными булочками, плюшками и блинами. Можно купить шашлык и поесть горячей каши.
К продавцам сразу же выстроилась длинная очередь. На этом сюрпризы не закончились. На праздник привели двух коней.
На лестнице висит специальная табличка. На вопрос, как проверяют — проголосовали или нет люди, продавец ответил, что «всех знает».
— У нас в микрорайоне Затон традиция — проводы зимы, встреча зимы, Масленица. Это обязательные праздники. И тут такое совпадение, что Масленица с днем выборов совпала. Идет праздник, сейчас концерт, соревнования, — перечислила председатель УИК №1730 Надежда Александрова. — Сейчас больше 35% явка. Все хотели попасть на ярмарку, концерт.
Сегодня последний день голосования. Мы ведем онлайн-трансляцию, как оно проходит в Новосибирске и области.
Ранее стали известны районы города и области, где сейчас самая высокая явка.