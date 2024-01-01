Скорпионам — любовь всей жизни, Тельцам — испытания: гороскоп на январь 2024 года для всех знаков зодиака

Первый месяц 2024-го является важным для всего года. И хотя почти треть января приходится на выходные, называть его размеренным астролог не торопится.

— С самых первых чисел января Меркурий наконец разворачивается в прямое движение, неся с собой ускорение процессов, которые тормозились вне зависимости от наших желаний в декабре. Темы, связанные с документами, поездками, покупкой техники пойдут шустрее, — говорит Ольга Якубовская.

По словам астролога, предвкушение новых возможностей и открывающихся дверей будет длиться весь месяц. Две важные планеты — Юпитер и Сатурн — будут работать в тандеме, даря ресурс на выполнение задуманного тем, кто готов приложить усилия.

— Подогревать мотивацию и достигаторскую энергию поможет Марс, который переходит в знак структурного Козерога 4 января. Так что почти до середины месяца будет длиться отличный период для целей, планов, дел, связанных с предпринимательством и руководством, — говорит Ольга. — А во второй половине месяца можно смело творить и вытворять — аспект Солнца и Урана усиливает креативность, творческую энергию, свободу от предвзятости и здоровый пофигизм на мнение окружающих. К концу месяца уверенности в своих силах прибавится, так что начинайте год активно!