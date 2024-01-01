Скорпионам — любовь всей жизни, Тельцам — испытания: гороскоп на январь 2024 года для всех знаков зодиака

1
Общие факторы
Первый месяц 2024-го является важным для всего года. И хотя почти треть января приходится на выходные, называть его размеренным астролог не торопится.
— С самых первых чисел января Меркурий наконец разворачивается в прямое движение, неся с собой ускорение процессов, которые тормозились вне зависимости от наших желаний в декабре. Темы, связанные с документами, поездками, покупкой техники пойдут шустрее, — говорит Ольга Якубовская.
По словам астролога, предвкушение новых возможностей и открывающихся дверей будет длиться весь месяц. Две важные планеты — Юпитер и Сатурн — будут работать в тандеме, даря ресурс на выполнение задуманного тем, кто готов приложить усилия.
— Подогревать мотивацию и достигаторскую энергию поможет Марс, который переходит в знак структурного Козерога 4 января. Так что почти до середины месяца будет длиться отличный период для целей, планов, дел, связанных с предпринимательством и руководством, — говорит Ольга. — А во второй половине месяца можно смело творить и вытворять — аспект Солнца и Урана усиливает креативность, творческую энергию, свободу от предвзятости и здоровый пофигизм на мнение окружающих. К концу месяца уверенности в своих силах прибавится, так что начинайте год активно!
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2
Овен
Овнам январь не даст возможности расслабиться. Некогда валяться на диване, доедая оливье, ведь у вас есть прекрасные перспективы для развития. Не упустите шансы и выгодные предложения.
— Представители знака, родившиеся в середине месяца, могут почувствовать облегчение от тяготящей долгое время карьеры. Есть отличные перспективы как для роста, так и для смены вида профессиональной деятельности. Пользуйтесь благосклонностью судьбы к вам в первый месяц нового года, — отмечает Ольга Якубовская.
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3
Телец
Тельцам, рожденным в третьей декаде января, нужно подготовить нервную систему и выносливость. Дело в том, что январь уготовил вам выход из зоны комфорта по полной. Будьте готовы к серьезным метаморфозам как в карьере, так и в социуме в целом.
— Внутренний достигатор может ставить завышенные цели, а еще вас могут ждать заморские поездки, — говорит астролог. — В целом Тельцам нужно присматриваться к ситуациям, при которых на них захотят оказать влияние и незаметное давление. Не позволяйте манипулировать собой, будьте бдительны и непреклонны в принципиальных для себя вопросах.
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4
Близнецы
Близнецам, чьим знаком управляет Меркурий, наконец станет легче дышать и продвигаться к намеченному станет значительно проще.
— Те, кто перенес в декабре сложности в отношениях, наконец осознают, какое решение является правильным, — окончательная точка невозврата или сладкое примирение. Серьезного разговора, расставляющего всё на свои места, не избежать как в личном партнерстве, так и в деловом, — говорит астролог.
Близнецы, работающие в найме, могут удачно продвинуться по карьерной лестнице, хотя, возможно, и не совсем прозрачными схемами. Хитрить и приспосабливаться вам не привыкать, так что используйте все свои природные способности.
— А Близнецы, которые работают в мягких нишах и фрилансе, в январе получат возможность обрасти клиентами и стать чуть более известными. Доставайте свои лингвистические таланты из рукава и применяйте остроту ораторского искусства, — советует Ольга.
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5
Рак
Раки попали в число тех счастливчиков, которым январь благосклонно разрешает валяться с тазиком мандаринов дома в обнимку с любимым.
— Позвольте себе отдохнуть от суеты, погрузиться в семейные приятные посиделки и уютные беседы с близкими, — говорит астролог. — Ближе к концу месяца можно удачно заняться вопросами здоровья, если оно того требует. Отдохнув как следует, многих Раков потянет на очередной мозговой штурм, так что, покупая новый курс, сначала наберитесь ресурса за длинные выходные.
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6
Лев
Львов буквально с первых чисел января засосет в рабочий ритм. Проявляйте свое творческое начало, и прибавка к зарплате или премия не заставят себя долго ждать.
— Если вы по какой-то причине начнете мучиться синдромом самозванца, смело идите повышать квалификацию, чтобы не колебаться относительно своих способностей и знаний, а подкрепить их. Не дайте более опытному коллеге сбить себя с толку и посеять зерно сомнений в своем профессионализме, — советует астролог. — Можно воспользоваться рекомендацией партнера или друга. Постарайтесь приспосабливаться под обстоятельства, которые подкинет вам январь, чуть быстрее, чем обычно.
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7
Дева
Дев, чьим управителем является Меркурий, знатно потрепавший нервы в период своей ретроградности, наконец ждет облегчение. Те вопросы и многочисленные бытовые неурядицы, которые были связаны с ремонтами, недвижимостью, родителями и старшими родственниками, наконец решатся.
— Январь потребует включения интуиции, — предупреждает Ольга Якубовская. — Если вы в паре, то можете почувствовать странности, исходящие от партнера, которые буквально витают в воздухе. Попробуйте мягко подвести к тому, чтобы дать отношениям свежести и романтики.
Тем Девам, кто еще не нашел свое счастье в лице второй половинки, январь может подарить долгожданные отношения, причем с весьма выгодной во всех смыслах партией.
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8
Весы
Весам январь приготовил приятные встречи и теплое общение с друзьями и приятелями. Ничего судьбоносного первый месяц года выкинуть в отношении вас не собирается, так что можно выдохнуть и наслаждаться размеренным досугом.
— Устраивайте походы в театры, по соседям, навестите сестру или брата, особенно если у вас, как и у мамы дяди Федора, «в шкафу висят три платья неношеных». Пора их выгуливать! — говорит астролог. — Если обилие съеденного в новогоднюю ночь не дает подняться с кровати, то можно завязать приятное общение в чатах и других кружках по интересам на просторах интернета. В середине месяца творческих представителей знака может посетить вдохновение.
А вот конец месяца можно удачно посвятить вопросам недвижимого имущества.
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9
Скорпион
Скорпионам январь дарит возможность приятного знакомства. В зависимости от того, занято ваше сердце или нет, знакомство может нести как личный, так и деловой характер.
— Не стесняйтесь участия в милом, спонтанном и ни к чему не обязывающем диалоге. Женщинам, которые под бой курантов загадали суженого, январь может принести исполнение желания в виде достаточно солидного партнера, — говорит Ольга. — Ну а для тех, кто в паре, январь — отличный месяц, чтобы освежить и укрепить союз. Наслаждайтесь обществом друг друга, делайте приятные сюрпризы и ловите романтический вайб. Удачными идеями для проведения совместного досуга будут поездки в уединенные места, ванна при свечах или фотосессия.
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10
Стрелец
Стрельцам январь несет облегчение от бытовых сложностей последних дней. Но полностью закрыть все вопросы представится возможным только ближе к середине месяца. Так что наберитесь терпения и свойственного только вам оптимизма.
— В первой половине месяца старайтесь не допускать пыли в ваши глаза со стороны мутных людей. Сторонитесь хитрых предложений и обходных путей, — предупреждает Ольга Якубовская. — Также в январе можно найти неплохие варианты для смены работы. Так что придется потрудиться в этом вопросе.
Всевозможные ремонты, переезды и прочие буксующие сферы станут яснее только во второй половине месяца.
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11
Козерог
Козерогов январь может активизировать по части массовых затей.
— Полное включение в конкурсы, вечеринки, посиделки, поездки и общение будут весьма удачно складываться. Марс, как я сказала в начале, перейдя в ваш знак, наполнит вас ресурсом, энергией, удачей и ощущением, что вы способны свернуть горы, — говорит Ольга. — Несмотря на ваш привычный трудоголизм и загруженность, постарайтесь выделить время на новое увлечение или заброшенное, но любимое хобби. Оно может дать вам гораздо больше, чем простое переключение на приятные занятия. Например, новые выгодные знакомства, которые окажутся весьма кстати для тех Козерогов, которые подумывают над открытием своего собственного дела.
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12
Водолей
Водолеи в январе превратятся в настоящих интровертов и творческих затворников. Те представители знака, которым удастся побывать в уединении, получат внезапное осознание и креативные мысли.
— Так как ваш фокус внимания будет смещен больше на себя и свои идеи, избавьте ближайший круг общения от своего молчаливого присутствия и отстраненности, — советует Ольга. — Желание активно включаться в диалоги у вас вряд ли будет, а остальные не смогут понять, что с вами, и будут только раздражать наводящими вопросами. Уединение и погруженность в свою деятельность с головой принесут хорошие финансовые возможности.
Но последняя декада месяца заставит Водолеев выйти на свет. Привычный уклад жизни и ритм могут поменяться.
— Отслеживайте то, что начинает с вами происходить к концу января. Эти спутники останутся с вами на достаточно длительный период времени. Трансформация, можно сказать, фатальна, так что подумайте, как вы можете себя поддержать в быстро меняющихся обстоятельствах, — предупреждает астролог. — А на последней неделе ощущение, что вы можете свернуть горы, появится само собой. Постарайтесь его удержать как можно дольше.
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13
Рыбы
Рыбам первая половина января предлагает замедлиться.
— Суета и напряжение последнего месяца высосали из вас все соки, так что позвольте себе выдохнуть и начать активничать не раньше 15 января. А до этого времени вы можете делать наметки, строить планы, прикидывать идеи, но не приступать к их осуществлению. В противном случае может создаться ощущение палок в колесах, — говорит Ольга. — Разрешите себе расслабиться в приятной компании близких людей, вы этого заслужили. А они, в свою очередь, будут наращивать ваш статус и авторитетность. Так что общение в январе — номер один для целей месяца.
А еще январь благоволит Рыбам, которые думают о судьбах тех, кто нуждается или находится в непростых жизненных ситуациях. Попробуйте сделать то, что от вас зависит. Не обязательно сворачивать горы и бросаться на амбразуры. Достаточно приложить немного усилий, которые быстро окупятся с лихвой.
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