Емеля — новый Данила Багров: почему не стоит смотреть «По щучьему велению» с детьми

Вообще, учитывая расхождения с оригиналом, фильм можно воспринимать как этакий сиквел сказки. Там вельможа опоил Емелю, так что предположим, что всё произошедшее с ним дальше — пьяный сон. Это логично вписывается в события фильма. Емеля здесь просыпается как будто с лютого похмелья, ни братьев, ни невесток рядом нет, только слепой отец работает за наковальней, и каждый шаг Емели натурально отдается ударом молота по голове. Потом он ловит флешбэки, а вслед за ними — волшебную щуку. Опять.



Емеля — новый Данила Багров

Если вы считаете Емелю недалеким простачком, то фильм откроет вам его новые стороны. Это матерый преступник, которому ничего не стоит обмануть, украсть, ограбить. Создав по предварительному сговору банду с щукой, он не раз будет выходить на промысел и делать людей (и одного кота) чуть менее счастливыми.

