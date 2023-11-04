История успеха Евы Эльфи: девушка из Сибири стала звездой порно и теперь претендует на визу талантов в США

26-летняя порноактриса из Омска Ева Эльфи стала гостьей на YouTube-канале «А поговорить?» журналистки Ирины Шихман*. Юлия Романова (это настоящее имя девушки) вместе со своим супругом Артемом откровенно рассказали о своей жизни, профессии и отношениях с близкими. За несколько дней интервью с меткой «18+» набрало около
Как бы ни возмущались этим местные поборники морали, на данный момент
Девочка из Порт-Артура
Когда-то Юлия Романова жила в частном доме в Порт-Артуре. Так называется микрорайон на окраине Омска, имеющий славу места, где лучше не появляться по вечерам. Презентуя микрорайон заезжим путешественникам, омичи называют его цыганским. Здесь нет досуга для молодежи и даже нормального освещения, а омские таксисты крайне неохотно ездят в Порт-Артур. Его относят к одной из самых криминальных локаций города.
В школьные годы Юля играла в детском театре. Ее труппа даже заняла первое место на театральном конкурсе в Сочи. Наградой стали путевки в детский лагерь «Орленок». Юлия всегда мечтала о карьере актрисы и после школы хотела обучаться театральному мастерству, однако мама и отчим ее в этом не поддержали: обучение стоило около
— На бюджет в театральное меня не взяли, сказали: «Можете платить». На тот момент мы не могли платить за обучение, и я пошла учиться на журналистику. И я поняла, что я просто не могу развиваться в этом городе. Вот мне нравятся творческие профессии, а в Омске нет развития. Я попробовала поработать на Первом городском телеканале. Да, это всё прикольно. Это не оплачивается. А зачем мне тратить свои силы и время? — рассказала актриса Ирине Шихман*.
Телесюжет, который Юлия Романова сделала в 2017 году во время работы на Первом городском канале в Омске, недавно разлетелся по соцсетям. В редакции канала рассказали, что девушка проходила на телевидении студенческую практику и не была официально трудоустроена. Вспомнить о ее периоде работы на телеканале сотрудники Первого городского не смогли. Возможно, он был слишком коротким.
О переезде из Омска Ева Эльфи начала задумываться в 17 лет. Какое-то время она пожила в Москве, но потом вернулась назад.
— Первая попытка была лет в 19–20. Я попыталась уехать, но вернулась через месяц в Омск <...>. А потом уже как-то более целенаправленно с запасом денег, пониманием, что надо снять квартиру и с каким-то более взрослым подходом к переезду отнеслась, перевелась в университет, быстро начала искать работу, — рассказала Ева Эльфи.
Успех
В Москву Юля перебралась вместе со своим будущим супругом Артемом, который на тот момент получал образование юриста — по заветам родителей. Артем поступил в магистратуру в столичный вуз, и они с Юлей решили построить карьеру в Москве. Какое-то время девушка работала журналистом, а потом устроилась на должность SMM-менеджера, но карьера не заладилась: она отравилась манго и через три дня отсутствия на работе ее уволили. После этого Романова участвовала в разных кастингах, где искали актеров. Так она нашла подработку на канале «РЕН ТВ» — девушка снималась в шоу «Час суда». А вскоре наткнулась на предложение принять участие в фотосессии в стиле ню, которая проходила в Чехии. Опыт таких съемок у девушки уже был, поэтому обнажаться перед камерой она не стеснялась. Однако на съемочной площадке выяснилось, что Юлию обманули: фотографы, которые предложили ей работу, представляли чешское порноагентство. И ей предстояло не просто оголиться перед фотокамерой, а сняться в видеоролике в жанре соло. Но омичку это не смутило:
— Фотографы, с которыми мы работали, муж и жена, оказались адекватными. Они как раз специализируются на новых девушках в индустрии, которые только начали сниматься. Они очень добрые и открытые, выбирают правильный подход и объясняют, что не хотят никого обмануть. И мы как-то подружились, и я решила: «Ну раз я уже здесь, окей, попробую». То есть в это сначала нужно войти, почувствовать. Потом я уже начала получать удовольствие от съемок.
После пары съемок в жанре соло Юлия предложила съемочной группе запечатлеть ее вместе с Артемом. Парень рассказал Ирине Шихман*, что к тому моменту он настолько устал совмещать учебу и работу, что согласился, поскольку гонорар за съемки порноролика был равен его месячной зарплате на должности юриста. Правда, по словам Юлии, оплата была не такой уж и большой: за первую совместную съемку они заработали всего
— Я думаю, сильная мотивация была в том, что он сильно меня любит. Он готов был ради меня на это пойти. Возможно, он боялся меня потерять, если бы он сказал нет, то, конечно, этого бы не произошло. Это твои первые отношения, и, когда ты так влюблен, ты, конечно, можешь делать какие-то поступки, которые тебе самому как человеку не очень-то близки, — так Ева Эльфи объяснила Ирине Шихман*, почему ее партнер согласился сниматься в фильмах для взрослых.
Набравшись опыта в Европе, Юлия и ее парень решили создавать контент самостоятельно, чтобы не делить свой доход с агентами. Первый же ролик, который сняла пара, залетел в топ сайта PornHub. Как рассказал в интервью супруг актрисы, успех пришел столь быстро благодаря эксплуатации образа девочки-соседки. Он пришелся по вкусу многим любителям порно.
— Я думаю, мы задали тренд на натуральное милое порно без какого-то хардкора, без жестокого обращения с женщиной в сексе. И я заметила, что потом стало появляться много актрис на «ПорнХабе», которые просто снимают домашний контент, после того как мы начали выбираться в топы, — рассуждает в интервью Ева Эльфи.
Жизнь за границей
Бывшие одноклассники Юлии довольно быстро узнали о начале ее карьеры в порноиндустрии. По словам девушки, поначалу ей была неприятна их реакция. В то же время ее отношения с близкими друзьями не изменились.
— Мои одноклассники, конечно же, быстро нашли все эти видео. Начали мне их скидывать и удивляться, создавать какие-то секретные чаты и всё это обсуждать. Это преподносилось в негативном ключе. Но потом, когда ты становишься популярной, они почему-то сразу хотят с тобой дружить, и это всё-таки немного лицемерно. С одногруппниками была немного другая ситуация: я не скрывала, но мы это и не обсуждали. Был один мальчик, который немного негативно это воспринял, но так как он верующий и очень традиционных взглядов, для него это был шок и он пытался со мной не разговаривать, — призналась актриса в видео на своем YouTube-канале.
Пара путешествует по разным континентам, но чаще останавливается в США — с этой страной связано большинство проектов, кроме того, молодые омичи претендуют на получение грин-карты по так называемой визе талантов. При этом в Лос-Анджелесе Юле не нравится отсутствие парков и тротуаров. Также девушку не устраивает качество местного сервиса. Главной проблемой жизни в Америке она назвала невкусную еду. Она признаётся, что скучает по традиционным для россиян домашним блюдам — борщу и «котлеткам».
Несмотря на разочарование в жизни в США, родной Омск Ева Эльфи тоже не жалует. Ирине Шихман* она призналась, что не смогла бы реализовать в Омске свои амбиции.
— Холодно, зима. Помню постоянно, как там много сугробов и снега. Очень холодно — -35. Стоишь на остановке и долго ждешь автобус. <...> Омск вообще, он такой более депрессивный город. Есть очень популярная шутка: «Не пытайся покинуть Омск». Так даже бар назвали в Омске, потому что люди действительно почему-то не могут покинуть Омск. И есть мало людей, которые смогли это сделать. <...> Почему-то не получается выбраться оттуда у людей. И хотя они очень хотят, но всё равно возвращаются. Пытаются поехать в Москву, в Питер — пожить, поработать. Там им становится тяжело, они возвращаются в Омск. И таких историй очень много. Раньше это был очень зеленый город и город-театр, потому что в Омске очень много театров. Но сейчас <...> все жалуются на плохие дороги, что там действительно ямы большие, что там сложно ездить и жалко просто заводить машину людям, потому что они ее испортят из-за дорог, — рассказала Ева Эльфи.
После того как молодые омичи начали свой путь в порнобизнесе, их доходы существенно выросли. Однако, по словам Евы Эльфи, в целом это не очень сильно повлияло на их привычный образ жизни. В интервью Даниле Поперечному она рассказала, что стала больше заботиться о своем здоровье, но никогда не наденет на себя корону.
Некоторые поклонники благодарят Еву Эльфи за то, что ее видео помогли им справиться с депрессией. В целом девушка считает, что она реализовала свою мечту стать актрисой, и видит множество плюсов в своей профессии.
До недавнего времени Ева Эльфи и ее избранник Артем скрывали, что теперь женаты. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе, позже молодые люди подтвердили свой брак в российском ЗАГСе. Кольца пара не носит, поскольку Юлия и Артем опасаются забыть снять их во время съемок. Они считают, что это не понравится поклонникам образа Евы Эльфи: она должна быть свободной девушкой.
* Признана иностранным агентом в РФ.