История успеха Евы Эльфи: девушка из Сибири стала звездой порно и теперь претендует на визу талантов в США

Телесюжет, который Юлия Романова сделала в 2017 году во время работы на Первом городском канале в Омске, недавно разлетелся по соцсетям. В редакции канала рассказали, что девушка проходила на телевидении студенческую практику и не была официально трудоустроена. Вспомнить о ее периоде работы на телеканале сотрудники Первого городского не смогли. Возможно, он был слишком коротким.



О переезде из Омска Ева Эльфи начала задумываться в 17 лет. Какое-то время она пожила в Москве, но потом вернулась назад.

